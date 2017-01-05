Все началось с принятия Закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму” от 22 декабря 2016 года, которым были внесены соответствующие изменения и в Закон “О связи”, хотя разговоры в республике на эту тему шли давно.

Например, несколько ранее, еще в сентябре прошлого года, в ходе презентации законопроекта заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев прокомментировал, что поправки будут направлены на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также ведение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.

Дело в том, что существующие до настоящего момента способы предупреждения кражи сотовых устройств, например блокирование SIM-карты, не приносили желаемых результатов. И кража сотовых телефонов, показатели которой увеличились с появлением на рынке смартфонов, по-прежнему процветала.

Кроме того, по мнению специалистов, IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, представляющий собой 14-значную строку, которая дополнительно сопровождается специальным проверочным номером, и теперь есть и IMEI/SV (SV - предназначена для программного обеспечения) с 16-значной строкой, присутствующим только на новых устройствах, выходит за рамки простой идентификации. Потому что этот номер может быть использован и для того, чтобы блокировать устройству доступ к сети сотовой связи. Так, если мобильный телефон будет украден, то необходимо будет лишь сообщить об этом поставщику мобильных услуг, чтобы заблокировать устройству доступ не только к своей, но и к другим сетям, а также возможность использования его в других регионах.

Это станет возможным потому, что IMEI вшит в устройство и не имеет никакого отношения к SIM-карте. И если телефон украден, настройки сброшены, а SIM-карта заменена, номер IMEI никак не сможет измениться.

Большим облегчением данный шаг, считают специалисты, станет и для полиции в отношении учета всех похищенных телефонов, на которых присутствует идентификационный номер IMEI.

Кстати, при этом мало кто знает, что в интересах следствия по уголовному делу IMEI может быть использован напрямую и для прослушивания мобильного устройства.

Может быть, поэтому Министерство информации и коммуникаций РК на этот раз сработало оперативно, успев провести даже несколько совещаний с участием казахстанских операторов сотовой связи по этому вопросу, поскольку выяснилось, что, согласно новым поправкам, операторы мобильной связи будут обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы, уже с 1 июля 2017 года.

Но вот только как это будет все происходить, сотовые операторы ответить пока затрудняются, на сегодняшний день лишь принимая участие в рабочих группах парламента при обсуждении законопоправок. И, несмотря на то, что у них есть определенные обязательства, закрепленные законом на эту тему, каким образом, кто и как из них будет участвовать во всем этом, четкого понимания нет ни у кого. Так же, как и не ясно, каким образом придется “побегать” по поводу регистрации своих телефонов и абонентам сотовой связи, поскольку механизм этого еще не проработан. Понятно, что необходимо будет стремиться к тому, чтобы все прошло гладко и без потерь, без катаклизмов, однако времени, как всегда, может не хватить.

Для этого достаточно вспомнить недавнюю ситуацию с временной регистрацией в Казахстане по месту жительства, когда все случилось в последний момент, повсеместно возникали жуткие очереди. В результате этого правительство было вынуждено перенести сроки получения временной прописки. Как всегда, не досчитали, не проработали.

Вот и в нынешней ситуации, учитывая, что сегодня мобильные телефоны имеют практически все, а большинство вообще не представляет себе жизни без мобильных устройств, как бы не получилось с их регистрацией еще хуже. Потому что если в случае с временной пропиской хотя бы было ясно, куда идти и к кому обращаться - в ЦОНы, то с регистрацией сотовых телефонов в этом плане пока абсолютная тишина, времени почти нет, а значит, ажиотаж может быть неслабым.

Опасаются этого и казахстанские операторы мобильной связи.

Которым, кстати, на этом фоне не дает покоя вопрос этой самой целесообразности регистрации телефонов, по поводу чего среди них существуют разногласия, продиктованные разными причинами, комментировать которые они воздержались.

Тем не менее, как пояснили в K’cell, “создание единой базы IMEI-кодов направлено на профилактику краж чужого имущества. А изучение международного опыта в этом вопросе показало наиболее успешную практику введения нормотворчества в Турции, Азербайджане и Украине”.

Что касается Beeline, то компания “не может комментировать целесообразность создания такой базы, однако есть опыт внедрения подобных инициатив в других странах и определенный эффект, который был достигнут в процессе запуска такого инструмента в уменьшении случаев краж телефонов и других подключенных устройств”.

Независимые эксперты в этом случае считают регистрацию на фоне участившихся краж смартфонов все-таки наиболее приемлемым вариантом, поскольку при этом возможна полная блокировка устройства. И пусть даже телефон не будет найден, укравшим его мошенникам он никак не пригодится, потому что станет сродни кирпичику, непригодному для использования по своему прямому назначению.

Справка “НП”

IMEI - это уникальный серийный номер каждого телефона формата GSM, который автоматически передается аппаратом в сеть оператора при подключении.

При этом большинство мобильных устройств отображает свой IMEI, если ввести с клавиатуры номер *#06#. Но у некоторых производителей его можно найти и в настройках.

Астана