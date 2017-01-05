

Мировой новостью стало то, что сразу же после церемонии инаугурации американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий программу медстрахования, получившую неформальное название Obamacare, которая, по его словам, стала “катастрофой для американцев”. Реформа здравоохранения 2010 года экс-президента США Барака Обамы предполагала субсидии малоимущим на медицинскую страховку, которая является самой дорогой в мире. При этом всех жителей страны обязали покупать такую страховку. Реформа привела к возникновению монополий страховых компаний в отдельных штатах, а медстраховка стала для многих недоступной по цене.

В Казахстане тем временем стараются не замечать чужие ошибки. Предполагается, что обязательные медицинские страховки казахстанцы начнут делать уже с 1 июля этого года. Реализатором и единственным оператором всех денежных потоков будет созданный Фонд социального медицинского страхования. В связи с чем депутаты сената встретились с главой фонда Еленой Бахмутовой, которая поведала, что и как будет происходить.

Учитывая, что население воспринимает “в штыки” новую реформу, правительство предлагает компромисс. В частности, подготовлены поправки в Закон “Об обязательном социальном медицинском страховании”, которые снижают ставки для работодателей и государства. Так, теперь предлагается работодателям с 1 июля текущего года платить не два процента, как планировалось ранее, а один. В итоге конечная ставка до 2022 года снижена, - с пяти до трех процентов. Нагрузка на бюджет также будет снижена - в частности, максимальная ставка - с семи до пяти процентов. При этом “экономию” хотят возложить на индивидуальных предпринимателей. Если ранее предполагалось, что все ИП начиная с текущего года станут платить два процента от доходов с постепенным увеличением до семи процентов к 2022 году, то теперь предлагается в этот период отчислять равномерно каждый год по пять процентов. Новшеством является то, что чиновники придумали новую категорию “неактивное население”, к которому относят всех тех, кто не является работником по трудовым договорам либо по гражданско-правовым договорам, в том числе самозанятые. К этой категории относятся: граждане Казахстана, выехавшие за рубеж и не имеющие постоянного места жительства; иностранцы, работающие в дипломатически приравненных представительствах, международных, неправительственных организациях и фондах. То есть в организациях, которые не являются налоговыми агентами и не имеют взаимоотношений с налоговыми органами. С 1 января 2018 года “неактивное население” должно самостоятельно вносить взносы - пять процентов от минимальной заработной платы через банки второго уровня либо отделения Казпочты.

Кроме того, расширяются категории, за которых будет платить государство. Добавляются лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, лица, завершившие обучение по платной форме в течение трех календарных месяцев, неработающие оралманы в течение одного года и иностранцы без гражданства, которые постоянно проживают в Казахстане и относятся к льготным категориям, то есть дети, инвалиды, пенсионеры.

Все эти компромиссные предложения, впрочем, не должны вводить в заблуждение. Они еще более усугубляют ситуацию. Сняв с себя и работодателей часть нагрузки, Минздрав, не желая того, сам подтверждает утопичность реформы, прогнозируя, что к 2019 году не будет охвачено медицинским страхованием 81 процент казахстанцев.

До сих пор непонятно, каким образом чиновники намерены заставить самозанятое население платить взносы. Они надеются, что в этом поможет всеобщее декларирование, которое перенесли на 2020 год. То есть с его введением будет видно, кто получает доход и с кого можно истребовать взносы. Однако те же крестьяне, которые занимаются личным хозяйством, опять останутся неучтенными, поскольку имеют непостоянный доход и не зарегистрированы как ИП. Депутаты уверены, что заставить людей платить взносы не получится, поскольку у них “нет на это лишних денег и в ближайшее время не будет”. В итоге население будет обращаться за медицинской помощью уже на последних стадиях болезни, на что из бюджета будет тратиться еще больше средств. Таким образом, цель не оправдывает средства.

Много вопросов вызывает и созданный Фонд социального медицинского страхования, особенно учитывая негативный опыт в прошлом. Его “финансовая кухня” выглядит так: взносы будут проходить через государственную корпорацию “Правительство для граждан”, как это сегодня делается в отношении накопительного пенсионного обеспечения и Фонда социального страхования. Отчисления будут “падать” на счет Фонда социального медицинского страхования, открытого в Национальном банке, и расходоваться только на оплату медицинских услуг. Также будет создана своеобразная “подушка безопасности”. При этом инвестироваться будут только три процента от средств, это резерв, предусмотренный на случай чрезвычайных ситуаций - техногенного или социального характера. Эти средства, а на следующий год подсчитано, что это 24 миллиарда тенге, будут находиться в Национальном банке и вкладываться в безрисковые финансовые инструменты, в основном в ценные бумаги. Скромный инвестиционный доход, учитывая “безрисковость”, будет направляться на активы фонда, то есть оказание медицинской помощи. Вроде бы все звучит складно, но примечательно, что комиссионное вознаграждение фонда также будет браться от активов. При этом предусмотренное вознаграждение независимым директорам, по словам Елены Бахмутовой, “достаточно скромное и сопоставимо с уровнем организации”, но все же оно есть. То есть многие казахстанцы, особенно на селе, останутся без медицинской помощи, в то время как руководство фонда будет получать “бонусы”.

Содержание Фонда социального медицинского страхования выльется казахстанцам не в копеечку. На сегодняшний день там работают 11 человек, но к концу года планируется открыть филиалы в регионах, и общая численность сотрудников составит 156 человек. На содержание данной структуры ежегодно будет уходить около 1,25 процента от активов. Только на следующий год запланировано 8,5 миллиарда тенге! Однако, по словам Елены Бахмутовой, “это вполне умеренная цифра”. Глава фонда привела в пример опыт Литвы, где даже в самые кризисные времена меньше трех процентов на функционирование деятельности подобной структуры не уходило, и напомнила, что банки за перевод денег берут один процент.

Получается “пир во время чумы”. Развитые страны, “вкусив” опыт медицинского страхования, меняют систему, а мы вновь наступаем на те же грабли. Население в столь непростые времена облагается “дополнительным налогом”, при этом никакой уверенности, что медицинская помощь станет доступной и качественной, нет.

При этом власти намерены использовать только карательные, репрессивные меры: не заплатил взнос - не имеешь права на полноценную медицинскую помощь, в том числе и стационарную. У людей нет стимула следить за своим здоровьем и быть участниками данной системы. К примеру, в Голландии, где в свое время было введено обязательное медицинское страхование, тем, кто вел здоровый образ жизни и редко обращался к врачу, возмещали часть страховых взносов. Однако позже от этого отказались. Но все же хоть какой-то стимул.

До внедрения обязательного медицинского страхования остается не так много времени, между тем вопросов становится все больше.

Астана