Аким Алматы Бауыржан Байбек передает “Эстафету огня” олимпийскому чемпиону Рио Дмитрию Баландину Всемирная универсиада является вторым по масштабам спортивным событием после Олимпийских игр. Можно сказать, Универсиада - это и есть Олимпийские игры, только среди студентов. Универсиады проходят под патронажем Международной федерации студенческого спорта, которая в свою очередь входит в структуру Международного олимпийского комитета (МОК).

В программу студенческих Игр входят 12 видов спорта, в которых разыгрывается 85 комплектов наград. Всего в алматинской Универсиаде выступают около 2000 спортсменов из 57 стран.

Во время торжественной церемонии открытия Универсиады, которую посмотрели один миллиард человек в 80 странах, выступил с видеообращением Томас Бах - президент МОК.

- Добро пожаловать в прекрасный город Алматы. Уважаемые молодые спортсмены, это ваш шанс стать будущими звездами. Расправьте ваши крылья, - цитирует Бах девиз соревнований.

Во время торжественного открытия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал:

- Сегодня мы празднуем огромное событие, которое будут смотреть зрители со всего мира. Казахстан приветствует всех участников и зрителей на наших соревнованиях. Ко дню открытия Универсиады мы шли более пяти лет. Этот путь сплотил нас и сделал сильнее. Мы говорим “спасибо” всем, кто принимал участие в подготовке этих соревнований. Мы надеемся, что среди участников есть спортсмены, которые в дальнейшем смогут стать олимпийскими чемпионами. Также стоит отметить, что Казахстан получит в наследие великолепную спортивную инфраструктуру.

Специально к Универсиаде были построены 12-тысячный ледовый дворец “Алматы Арена”, трехтысячная ледовая арена “Халык Арена” и Атлетическая деревня на пять тысяч человек. После Универсиады 1700 квартир деревни планируется передать социально неблагополучным семьям.

Назарбаев особо подчеркнул роль Алматы.

- Это город с тысячелетней историей, именно здесь мы объявили независимость нашей страны, здесь началась новая эпоха Казахстана.

Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны, город молодых, город студентов, - сказал Назарбаев, подчеркнув, что в мегаполисе “находится треть вузов Казахстана, где обучаются 137 тысяч студентов”.

Глава государства отметил, что благодаря Универсиаде “легендарный и всеми любимый каток “Медеу” обретет былую славу, “Шымбулак” бриллиантом засияет в короне Заилийского Алатау, а сами соревнования станут символом здорового образа жизни”.

- Ее эффект можно сравнить с государственной программой по укреплению здоровья нашей нации, - сказал президент.

Торжественная церемония открытия Универсиады состоялась на “Алматы Арене”. Пожалуй, шоу такого масштаба и уровня в Казахстане еще не проводилось. Всего в представлении было задействовано более полутора тысяч человек.

Главная сцена церемонии была оформлена в виде лепестка, символизирующего новый росток жизни. Церемония открытия длилась более двух часов, и за это время зрители познакомились с культурой, историей нашей страны, ее достижениями.

Началась церемония с шествия акынов, джигитов на лошадях в национальных костюмах. Друг редакции Д. Петрухин на мотоцикле, полученном в подарок от “НП” 15 июля 2014 года. Читайте об этом в № 75 за 2014 год Как и на открытии Олимпийских игр, по “Алматы Арене” прошли команды-участницы Универсиады. Самая многочисленная делегация оказалась у команды России - 330 человек. Большие делегации привезли в Алматы Швеция, Канада, Китай, Япония...

Продефилировали и представители экзотических для зимних видов спорта стран, прибывших в Алматы для участия в Универсиаде. Это Марокко, Уганда...

Очень эффектным оказалось шествие сборной Казахстана, которая выставила на Универсиаду 175 спортсменов.

Во время открытия также было рассказано еще об одном предстоящем событии в Казахстане - международной выставке “Экспо-2017”.

Сама шоу-программа получилась очень красочной. Балетный танец “Самрук”, проезд на колеснице Золотого сакского воина...

Специально для зрителей пели оперная певица Зарина Алтынбаева, певец Димаш Кудайбергенов, британская певица Виктория Модеста, которая, лишившись ноги, сумела добиться успеха.

- Это самое большое событие в истории казахстанского спорта! - говорит президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. - Спорт и образование - это лучшее сочетание для молодых людей. Желаю спортсменам большой удачи, а нам - грандиозного зрелища.