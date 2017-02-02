ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Это действительно грандиозный проект, который служит своеобразным локомотивом развития туризма и спорта не только в Алматы, но и во всей области.

Наследство Азиады - комплекс лыжных трамплинов “Сункар”, который используется круглогодично, - позволило развить и популяризировать ранее недосягаемый вид спорта. Биатлонный комплекс “Алатау”, реконструкция высокогорного катка “Медеу” и возведение двух ледовых арен позволили проводить в Казахстане соревнования международного масштаба.

Но прием нескольких десятков стран не ограничивается одними лишь спортивными объектами и высококлассными отелями. Не менее важная часть проведения подобного масштаба мероприятий заключается в организации, где человеческий фактор играет большую роль. На примере “Алматы марафона” мы видели вначале отторжение массовых забегов. Прошло пять лет, организовано пять забегов, и теперь те, кто был в “оппозиции”, сами встают на старт марафона. Возможно, впервые за десятилетие Алматы вздохнул с облегчением, ведь тысячи машин, не выдерживающих никаких экологических норм, сейчас остаются за пределами южной столицы. Возможно, по окончании Игр есть смысл сохранить эти временные посты, ускорив тем самым процесс восстановления экобаланса.

Нынешняя Универсиада в Казахстане - один из этапов развития проекта международного масштаба, который нужно пережить и из которого важно сделать правильные выводы. Игры дают колоссальную нагрузку на их организаторов. Понятно, что усмотреть за всеми мелочами непросто и небольших проколов, как ни крути, не избежать.

Для многих людей, кому небезразлична Универсиада, эти Игры стали настоящей борьбой за выживание. Для зрителей, желающих попасть на то или иное спортивное соревнование, добыча билетов превратилась в натуральные биржевые игры, в которых, чтобы совершить удачную покупку, нужно поймать момент. Сейчас в открытой продаже у официальных представителей билетов нет, зато вокруг спортивных комплексов снуют “филантропы”, предлагающие билеты по цене, десятикратно превышающей реальную стоимость.

Торговаться с ними бесполезно, они не уступают и одного тенге, но если выждать время, скажем, когда до начала хоккейного матча остается 2-3 минуты, то шанс выторговать билет подешевле увеличивается. Но ждать астрономических скидок бесполезно, 3-4 цены билета - это, пожалуй, тот самый минимум, на который можно рассчитывать. “Бизнесмены” предпочтут оставить билеты нереализованными, чем отдавать их по реальной цене.

Результат этой аферы - по меньшей мере, десятая часть трибун пустует, а снаружи, на улице, нарезают круги зрители, в том числе и иностранцы, которые не могут позволить себе купить билет за 20 000 тенге при его реальной стоимости, причем прописанной в самом билете, всего в 300 тенге.

Между тем в Алматы уже задержаны пятеро перекупщиков билетов на соревнования Универсиады-2017. Все они были доставлены в полицейские участки.

По данным официального представителя ДВД Алматы Салтанат Азирбек, полицейские задержали перекупщиков около спортивных объектов “Халык Арена”, Дворца спорта имени Балуана Шолака и Центрального стадиона.

“Четверых задержали и доставили в отдел полиции при УВД Бостандыкского района. У них на руках было около 80 билетов. Еще одного мужчину задержали у “Халык Арены” с 42 билетами. Его доставили в Медеуский РОП. Далее материалы дела по подследственным передадим в департамент госдоходов для принятия ими дальнейших процессуальных действий. Предварительно их действия квалифицируются как “незаконное предпринимательство”, - рассказала Салтанат Азирбек.

Полицейские призвали горожан и гостей не покупать билеты на Универсиаду с рук. “Население и гостей города хотим призвать покупать билеты на соревнования только у официальных источников, в кассах, онлайн-кассах и так далее. Купленный с рук билет может оказаться подделкой”, - отметили в ДВД Алматы.

Но вот вопрос: а если билетов (скажем, на хоккейные матчи) у “официальных источников” уже как бы нет, а вот у перекупщиков они почему-то есть - тогда что делать болельщикам и желающим посетить соревнования? Ведь те же изъятые у аферистов билеты вряд ли в ближайшее время вернутся обратно в кассы, поскольку будут проходить по делу как вещественные доказательства. Получается, что как ни крути, а в любом случае пострадают непричастные граждане, желающие поддержать казахстанские команды. Аферы с перекупщиками билетов не ноу-хау, и существуют десятки механизмов, позволяющих исключить прецедент. Почему же об этом вопросе не позаботились заблаговременно?

И пока этот и ряд других вопросов остаются открытыми, в Сети появляются свежие объявления. Так, на одной из популярных в Казахстане онлайн-площадок для объявлений о продаже подержанных товаров можно приобрести билеты на церемонию закрытия. Правда, при стоимости 13 000 тенге, которую отчетливо видно на фотографии в объявлении, их хозяин выставил стоимость 50 000 тенге.

Вместе с тем пользователи социальных сетей уже вовсю жалуются на отсутствие билетов на некоторые соревнования в кассах и онлайн-продаже. В частности, выкуплены все билеты на соревнования по хоккею на “Халык Арене”, шорт-трек во Дворце спорта имени Балуана Шолака, прыжки на лыжах с трамплина.

И, наконец, в среду сообщили, что, по данным департамента государственных доходов Алматы, в южной столице были задержаны несколько перекупщиков билетов, у которых изъято более 400 билетов на соревнования. Сейчас алматинским департаментом госдоходов совместно с полицейскими проводятся рейдовые проверки по перекупщикам.

“Возле спортивного комплекса “Халык Арена” задержали мужчину с 342 билетами, и еще у одного нашли 42 билета. Возле Дворца спорта имени Балуана Шолака выявили физлицо, которое перепродавало 80 билетов. Около “Алматы Арены” задержали перекупщика с 10 билетами”, - сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД Алматы Зангар Шындали.

На сайте частных объявлений также можно найти информацию о продаже комплекта лимитированной формы зимней Всемирной Универсиады за 80 тысяч тенге. Согласно объявлению в комплект входят куртка, штаны, термобелье, шарф, шапка, перчатки, футболка, обувь и дорожная сумка.

На волне популярности Игр неплохо идет и различная атрибутика. К примеру, шарфы и флажки Универсиады-2017 можно купить по 500 тенге. Брендированные чехлы на телефоны с логотипом Игр оценивают в 3000 тенге. Что еще возмущает посетителей, так это то, что непосредственно на объектах проведения соревнований сувенирные лавки открываются только после обеда, в то время как соревнования стартуют уже с утра.

И можно было бы свалить все на бессовестных аферистов, но на самом деле неразбериха с билетами началась гораздо раньше, чем стартовали сами Игры. Этот неприятный момент коснулся не только зрителей, но и людей, обозревающих Универсиаду, - журналистов.

На церемонию открытия, куда также было невозможно приобрести билеты уже за месяц до начала, организаторами была объявлена отдельная аккредитация для СМИ. То есть общая аккредитация, дающая доступ на все спортивные мероприятия, на открытие не распространялась. Понятно, что принять участие в этом событии международного масштаба хотели многие журналисты и выдать билеты всем не получилось бы. Так, в оргкомитете сообщили, что на каждую редакцию будет выделяться по два билета, которые будут направлены главным редакторам, и уже они будут выступать в роли третейских судей, определяя, кто пойдет на открытие, а кто - нет. Но на деле до последнего дня ни журналисты, ни редакторы не знали, кому суждено попасть на открытие Универсиады. Всех держали в неведении, то есть руководители изданий фактически не могли полноценно планировать верстку газеты, поскольку не знали, попадет ли на открытие кто-то из их подопечных в принципе. ВОЛОНТЕРСТВО - ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ ИЛИ БРЕМЯ?

Отдельного внимания заслуживает тема волонтеров, которым приходится в буквальном смысле работать за еду. И, что самое интересное, работают они так же, как и едят, а кормят их, по мнению родителей, очень плохо.

Так, мать волонтера пожаловалась в социальных сетях на скверное питание ее сына.

На жалобу отреагировали организаторы Универсиады.

“Рабочий день волонтера длится восемь часов, в отдельных случаях может продлиться до десяти часов, о чем волонтеров предупреждают заранее. Для волонтеров организовано одноразовое бесплатное питание, что является нормой при восьмичасовом рабочем дне. Питание предоставляется в виде ланч-боксов, в состав которых обязательно входят салат (150 граммов), мясное горячее (150 граммов) и гарнир (150 граммов). Также волонтерам предоставляются горячий напиток, конфеты и печенье”, - сказали организаторы. Вообще-то этот ответ очень смахивает на простую бюрократическую отписку. И на деле, пока будут искать крайнего, волонтерам, а их трудится 3000 человек, придется выживать самостоятельно.

Эта студенческая “диета” наверняка оказывает влияние и на качество их работы, на которую, к слову, также сыплются жалобы как со стороны международных журналистов, так и тренерского состава.

Расположение ключевых центров на основных объектах, графики и маршруты движения транспорта и прочая информационная база, которая должна была упростить зрителям и участникам Универсиады пребывание на соревнованиях, - все это оказалось за пределами их “компетенции”.

Частенько гости нашего города, а также иностранные журналисты просто не знают, как им доехать до места соревнований или до отеля. А волонтеры порой даже не знают места расположения пресс-центра...

Из беседы с российскими журналистами было приятно узнать, что церемония открытия была организована на отлично и ничуть не уступает Олимпиаде в Сочи, атлетическая деревня также вызывает похвалу. Что касается волонтерства... “Дело не в самих студентах-волонтерах, которых выгнали на объекты, а в фундаментальном подходе и тренингах. Несмотря на то, что волонтеры говорят о неком конкурсе “пять человек на одно место”, в это верится с трудом. Ответственным лицам не помешало бы обратить внимание на международную практику, ознакомиться с термином “волонтер” и тем, что входит в его обязанности”, - прокомментировал журналист из Красноярска - города, где пройдет следующая Универсиада.

Логистика и вовсе не выдерживает никакой критики: журналистов на служебном транспорте не пускают ни на одну парковку возле объектов. Покупайте билет, и тогда мы вас пропустим. Альтернативный вариант - пользоваться шаттл-басами, которые курсируют с такой частотой, что, добравшись до одного объекта, уехать с него вы сможете лишь через 2-4 часа.

А если вы попадете в отдаленные от города точки, такие как спортивно-развлекательный комплекс “Табаган” или лыжно-биатлонный комплекс “Алатау”, то нужно быть морально готовыми к тому, что добираться придется на попутках. Во всяком случае три первых дня показали, что транспортный отдел Универсиады работает в своем, отстраненном от графика соревнований, мире.

Если все это не исправить, есть большая вероятность того, что 28-я Универсиада получит отражение в мировой прессе как самая дезорганизованная.