

“Передвиньте, пожалуйста, время на час назад для соответствия природному биоритму человека наших географических координат”, - говорится в онлайн-петиции на имя главы правительства. Как отмечают подписавшиеся под петицией, и, кстати, среди них жители не только Костанайской, но и других областей, стандартное время в регионе опережает время географического пояса на 1 час 46 минут, что является максимальным среди всех областей республики. Такой разрыв влияет на ритм жизни всех категорий граждан, сказываясь негативно на самочувствии и здоровье. Особенно это заметно в осенний, зимний и весенний периоды. Но больше всех страдают дети, которые ежедневно в будние дни вынуждены просыпаться в 06.30 утра, что соответствует географически пяти часам утра. Сонные, они добираются до школ и садиков в студеной зимней темноте. Все это отражается на их здоровье, развитии и успеваемости. Костанайцы считают, что от реки Убаган в сторону Узунколя и до самого Петропавловска часовой пояс должен быть другим, учитывая географическое положение.

Кстати, жители региона уже во второй раз обращаются к правительству с просьбой передвинуть зимнее время на час назад, чтобы оно совпадало с правильным биоритмом. Два года назад депутат мажилиса Ольга Киколенко в своем запросе на имя премьер-министра также поднимала вопрос по переводу стрелок, но они так и не сдвинулись с места.

Напомним, в 2005 году, ссылаясь на медицинские причины, постановлением правительства переход на летнее и зимнее время в Казахстане отменили. Кстати, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан тоже отказались от этой традиции. Однако около 100 государств в мире переводят стрелки часов и в ночь на 28 марта перейдут на летнее время. Во многих государствах летнее время имеет название daylight saving time (DST) - время, сберегающее дневной свет. Действительно, первопричиной перевода часов на летнее время и обратно является экономия электроэнергии. Будучи американским посланником во Франции, Бенджамин Франклин анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет. Он посчитал, что 183 ночи между 20 марта и 20 сентября - это тот период, в который возможно не использовать свечей вообще, что позволяет сэкономить значительные средства. Впрочем, идея долго ждала воплощения. Первыми странами в Европе, которые использовали идею летнего времени в целях сохранения угля во время войны, стали Германия (с 30 апреля 1916 года) и ее союзники в Первой мировой войне. Великобритания, большинство ее союзников и множество европейских нейтральных стран вскоре последовали этому примеру, Россия и некоторые страны - в следующем году, а США - в 1918 году.

В СССР тоже старались экономить электричество и вблизи, и за Полярным кругом. Такая мера была оправданной. В 70-е годы советскими учеными было подсчитано, что экономический эффект от введения перевода часов составлял экономию более одного процента всей потребляемой в то время в Советском Союзе электроэнергии - десятки миллиардов киловатт-часов. Сегодня, по некоторым данным, экономия может доходить до двух процентов годового потребления электрической энергии в стране. Согласно данным экономистов ЕС, при переходе на летнее время один человек экономит лишь 54 цента. Но есть мнение, что даже такая экономия положительно влияет на экологию, так как при любом снижении уменьшается и уровень атмосферных выбросов. Что касается здоровья, то медики тех стран, где стрелки переводят, утверждают, что на здоровых людей смена времени на один час радикального влияния оказать не может.

Тем не менее после отмены понятий “летнее” или “зимнее” время в Казахстане Институт метрологии и Национального центра формирования здорового образа жизни провел социологическое исследование, которое показало, что это решение положительно сказалось на здоровье казахстанцев. Большинство респондентов утверждали, что раньше при переводе стрелок на час вперед их самочувствие ухудшалось. В свою очередь, медики уверены, что люди перестали испытывать стресс из-за нарушения биологических ритмов.

Вообще, Казахстан разделен на два административных часовых пояса со стандартным временем, хотя фактически расположен в четырех географических часовых поясах. В целом по республике во всех регионах время по географическим поясам относительно соответствует. Есть разница, но небольшая, в Костанайской и Кызылординской областях. Ранее эти два региона находились в одном часовом поясе с Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областями. Однако, переведя там время на один час вперед, власти не учли последствия и сделали это, видимо, в целях соответствия международному поясу. Если Костанайская область расположена ближе к Астане, то Кызылординская находится в 1200 километрах от столицы и простирается на 850 километров от восточной до западной границы. Этот регион расположен ближе к западу страны и находится в зоне экологического бедствия. Два года назад сенатор Мурат Бактиярулы обращался с запросом на имя премьер-министра, тогда еще Карима Масимова, с просьбой вернуть Кызылординскую область в прежний часовой пояс. Письмо тогда подписали 1500 жителей области. Но и здесь стрелки не сдвинулись.

Жители двух регионов, где жизнь идет не по природному времени, не понимают, почему власти не пойдут им навстречу. Ведь положительное решение этого вопроса не потребует дополнительных финансовых затрат, более того - приведет к экономии потребления электроэнергии.

Между тем различный стандарт времени для государства с большой территорией - это обычное явление. Так, население всех регионов соседней России не живет по московскому времени. Там 11 различных часовых поясов.

Астана