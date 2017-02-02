Айгуль Жилкишина

Наша молодежь, особенно подростки, сегодня в особой зоне риска. Хотя бы потому, что их нельзя изолировать от потока самой разнообразной информации, который усиливается. Нет, даже не с каждой неделей, а с каждым днем



И в этом потоке, к несчастью, всегда есть ядовитые струи, способные заразить еще нестойкое юношеское восприятие мира и жизни опасными бациллами. И вот, в последние дни появился еще один информационный монстр, справиться с которым нам надлежит как можно быстрее и жестче.

Управление образования Астаны бьет тревогу по поводу появления в Сети игры “Беги или умри”. Суть ее заключается в том, чтобы ребенок перебежал дорогу на красный свет максимально близко к проезжающим машинам. Сотрудники управления дали поручение незамедлительно начать профилактическую работу со школьниками, а также с их родителями. Но откуда она - эта напасть?

Итак, казахстанцам и их детям присылают репосты в социальных сетях и по мессенджеру WhatsApp с предупреждением об опасности новым увлечением. Сообщается, что оно распространяется среди школьников в возрасте от девяти до 14 лет. В пылу азарта дети поддаются на “новую игру”, не осознавая, что за беда им грозит. На детей этой возрастной группы влиять легче всего. Кроме того, недостаток острых эмоций, скука, нежелание делать то, что нужно, могут толкнуть подростков на необдуманный шаг.

В Казахстане проводятся акции среди школьников, а родителей просят объяснить детям, в чем состоит опасность. Общественники распространяют сообщение: “Внимание, родители и водители! Сейчас среди детей новомодной стала игра: “Беги или умри!”. Суть этой игры - перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра уже популярна по всей России. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дорог, и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса. Репост, чтобы как можно больше водителей было в курсе. Так мы не только спасем жизни детей, но и всю нашу семью обезопасим. Проведите беседу с детьми”.

Слышно,

но не видно

Но самое странное видится в том, что никаких официальных сообщений о таких происшествиях нет. Хотя уже все только об этом и говорят, и пишут.

Якобы этой игрой увлекаются во многих российских городах: Астрахани, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Красноярске, Смоленске, Оренбурге. Утверждается, что игра “Беги или умри” настолько популярна, что даже местные департаменты образования разослали информационные сообщения с предупреждениями.

В некоторых постах описываются признаки, по которым родители или учителя могут понять, играет ли ребенок в эту опасную игру. В них также указывается, что “Беги или умри” может быть частью “суицидальной практики”, где ребенку нужно выполнять различные задания, а последним этапом будет эта гонка перед колесами.

Некоторым родителям информационные сообщения приходят на телефон. До Новосибирска дошла массовая рассылка о смертельно опасной детской игре, при этом в ГИБДД по Новосибирску (где живет женщина, получившая это сообщение) отметили, что пока нет информации о том, что дети увлекаются такой игрой.

Журналисты многих российских изданий разных городов обращались в ГИБДД, где отвечают, что осведомлены об игре, но обращений ни от водителей, ни от пешеходов они не получали. Остается неясным, зачем пользователи соцсетей массово распространяют информацию об игре, учитывая, что в их городе таких случаев не было. Некоторые люди даже выдумывают происшествия.

Например, на днях в Якутске один водитель заявил, что перед его машиной бросился через дорогу школьник, а второй снимал это на телефон. “Сегодня еду по Кирова, в 14.20 примерно, возле шиномонтажки два пацана стоят лет по 12, я стабильно держу 60-70 километров, и тут один срывается в метрах 70-80 и перебегает дорогу. Я по тормозам в пяти метрах остановился, второй ребенок на камеру телефона снимает. Сзади ехала иномарка, чуть в меня не въехала, в сторону ушла. А этот хулиган чуть под колеса не попал. Будьте внимательны! Как увидите стоящих у дороги, лучше скиньте газ!” - рассказал он.

Однако быстро выяснилось, что на улице Кирова нет шиномонтажной.

Есть сообщения, что в самих соцсетях никаких свидетельств существования этой игры нет, и это при том, что современные дети снимают на смартфоны каждый свой шаг, а практически каждый автомобиль в России оснащен видеорегистратором.

В издании “Курьер. Среда. Бердск” Виктория Белькова, инспектор по пропаганде бердского отдела ГИБДД, отметила: в городе пока таких диких случаев не зарегистрировано. Однако для того, чтобы рискованная затея не стала причиной гибели, юным бердчанам напомнят об опасности игр на дорогах. К школьникам начального звена они придут в классы, а ребят постарше ждет киносеанс от дорожной инспекции.

Работу проведут с детьми 5-9-х классов, потому что на видео именно ребята этого возраста. По мнению психологов, подростки часто стремятся испытать свои возможности, выделить себя из общей массы, показать ровесникам и взрослым - я могу. И не всегда выбирают для этого правильные способы. Свой отпечаток на поступки современных детей накладывают и жизненные реалии, особенно социальные сети и форумы. Заявить о себе стало проще: достаточно показать миру фото и видео. В погоне за “лайками” зрителей мальчики и девочки не осознают, что играют на грани.

Если раньше мальчишки-хулиганы шалаши строили, бегали по крышам, прыгали с высоких заборов, то нынешние дети стремятся проявить себя более рискованными, более масштабными способами. Те, кто видел, насколько физически подготовлены подростки, занимающиеся паркуром, поймут, как отличаются детские забавы разных поколений.



Главное, чтобы

говорили и чтобы услышали

Некоторые наблюдатели заметили, что такое количество постов и заметок добавляет популярности этой игре. Одно издание из Тольятти, оценив ситуацию, назвало массовые рассылки об игре вирусом.

Tltgorod.ru. пишет, что провокационное сообщение с пометкой “максимальный репост!” придумал и выбросил в Сеть некий юзер с больной фантазией, чтобы насладиться количеством перепостов, все выше и выше поднимающих волну паники. Сообщается, что рассылка с предупреждением об игре уже дошла и до Казахстана. О пострадавших от игры здесь неизвестно.

Недавно Medialeaks рассказывал, как в топе твиттера оказался загадочный хэштег #настянеделайэтого. Так блогеры пытались привлечь внимание девушки, которая якобы состояла в группе смерти в “ВКонтакте” и собиралась покончить с собой.

Сайт “Комсомольской правды” сообщает, что эксперты по интернету считают, что подобные сообщения - дело рук троллей и хакеров. Их цель - не только создание панических настроений в соцсетях, но и распространение вирусов, которые пользователи сами пересылают друг другу.

Итак, подведем итог. Есть ли эта игра в реальности или это массовый сетевой психоз? Если учесть, что имеются и видео с подростками, попадающими под колеса машин, то она все-таки где-то есть. Пока в Казахстане сообщений о жертвах этого увлечения нет. Пока. Но есть подтверждения того, что кто-то из подростков все же играть в нее пытается.

Так что лучше, на наш взгляд, “задавить” этого нового информационного монстра в самом зародыше, чем впоследствии пожинать печальные плоды подобного пагубного веяния.