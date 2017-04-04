

Если поправки будут приняты, то выбирать землю, предназначенную для передачи в частные руки (как в собственность, так и на право аренды через конкурс), будет местный уполномоченный орган (управление сельского хозяйства). Причем уточнениями в Земельный кодекс предложено, чтобы Минсельхоз разработал единую методику определения предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться у гражданина или юрлица РК для ведения крестьянского/фермерского хозяйства. И методика эта должна быть “научно обоснованной и учитывать местные условия и особенности каждого региона (земельные ресурсы, климатические условия, состав населения, направление ведения сельскохозяйственной отрасли, качество почв и др.)”. Как поясняется в сравнительной таблице, разработка такой методики потребует выделения из бюджета 17,6 миллиона тенге в 2017 году.

То есть теперь вариант “мне вот тот участок для выгона скота” больше не пройдет. Земли будут четко структурированы что для выгона, что для посевов. А главное - каково качество почвы, посадок, природного мира, сколько людей живут и работают на этой земле. По крайней мере, именно так и должна выглядеть методика МСХ. И несмотря на то, что подобная методика в первую очередь имеет целью определить предельные размеры земли “в одни руки” (чтобы не получилось, что один латифундист аккумулировал весь чернозем в своей собственности, а остальным досталось по остаточному принципу), она позволит понять структуру земель как в разрезе регионов, так и в общегосударственном масштабе. Кстати, такие максимальные размеры для каждого региона будет устанавливать правительство. Чтобы местным властям неповадно было их изменять. Мало ли что... Коррупция и все такое.

Частник может подать заявку в местный уполномоченный орган: мол, хочу приобрести такой-то участок. Решение о предоставлении земельного участка принимается на основании положительного заключения комиссии и землеустроительного проекта. Землеустроительный проект - схема (план) земельного участка, сведения о площади земельного участка, его границы и местоположение, сведения о смежных собственниках и землепользователях земельных участков и об обременениях и сервитутах на земельные участки. (На основе все той же вышеупомянутой методики.) Комиссия - постоянно действующий орган. И по новым правилам - весьма влиятельный.

Согласно изменениям в статью 43, в комиссию входят: депутаты маслихатов, представители акимата и структурных подразделений, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, общественных советов, организаций в области агропромышленного комплекса, филиалов региональных палат Национальной палаты предпринимателей, а также органов местного самоуправления (при их наличии). При этом количество представителей общественных советов и организаций должно составлять не менее пятидесяти процентов от общего состава комиссии.

Эта комиссия и рассматривает заявку гражданина на покупку земельного участка, и дает либо положительный, либо “мотивированный” отрицательный ответ.

Интересно, что, согласно уточнениям в кодексе, срок действия положительного заключения комиссии составляет один год с момента его принятия. “Пропуск годичного срока является основанием для принятия местным исполнительным органом решения об отказе в предоставлении права на земельный участок”, - говорится в законопроекте. Такое ограничение срока действия документа делается для исполнения новыми собственниками обязательств по использованию земли. Затягивание процедур оформления документов (на право собственности) приводит к простаиванию территории или нецелевому ее использованию: поскольку не оформлены официально все документы, то вроде как и обязательств у новых хозяев юридически нет. В конкурсной заявке на землю помимо традиционных документов должно присутствовать так называемое конкурсное предложение: бизнес-план ведения сельхозпроизводства (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест); обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры и обязательства по исполнению требований земельного законодательства, включая правила рационального использования земель, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.

Общественность (та самая комиссия, наполовину состоящая из представителей общественных советов), к слову, в дальнейшем будет следить за исполнением всех этих взятых на себя частником обязательств. Не выполняешь - землю отберут в принудительном порядке. Еще больше ужесточаются нормы в отношении арендаторов земли.

Все участки, которые государство хочет передать во временное пользование (то есть в аренду), будут выставляться на открытый (что очень важно) конкурс. Состав конкурсной комиссии будет тот же, что и при рассмотрении заявок на покупку. То есть общественный контроль будет весьма внушительный.

Кстати, мониторинг за исполнением победителем конкурса всех принятых обязательств по использованию земель будет проводиться первые пять лет аренды ежегодно, а в последующие периоды на орошаемой пашне - каждые три года, на богарной пашне - каждые пять лет. Землю - военным, границу - гражданским

Правительство вынуждено было обсуждать и уточнять земельное законодательство лишь в той части, которая не являлась спорной (и из-за которой, собственно, в прошлом году в ряде регионов страны прошли митинги), а появилась “попутно”, пока заседала комиссия.

Впрочем, одно “иностранное” изменение в Земельный кодекс все же прокралось. Это касается земельных участков в приграничной зоне.

В действующей редакции в статье 23 Земельного кодекса “Собственность на земельные участки граждан и юридических лиц” уже существует запрет на предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе РК, в частную собственность иностранцам, лицам без гражданства и на праве частной собственности. В основном эти участки граничат с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Большой блок поправок касается вопросов предоставления земель для нужд обороны и безопасности. Разработчики документа убрали из Земельного кодекса норму, что такие земли выделяются решением правительства. Видимо, это делается в рамках разграничения полномочий власти на местах, однако авторы документа заявляют, что это делается опять-таки в целях нацбезопаности и дабы сократить сроки принятия решений. Согласно действующей процедуре, решение об отчуждении для нужд обороны сначала принимает акимат поселка (где эта земля расположена), затем направляет бумажку в акимат района и так далее по вертикали в область. А уже область - в правительство, которое и выносит соответствующее постановление. “Как сложилось на практике на сегодня, сроки подготовки и принятия решения правительства о предоставлении прав на земельные участки, необходимые для нужд обороны и национальной безопасности, составляют в среднем от одного года до двух лет, а в некоторых случаях от трех до пяти лет”, - говорится в обосновании отказа от решения правительства. “Из-за долгого оформления документов на земельные участки военных полигонов была угроза срыва боевых учений международного масштаба. Также имеются факты проникновения террористической группы радикалов на территорию бывших складов боеприпасов с целью хищения взрывчатых веществ для создания самодельных взрывных устройств. Причиной несанкционированного доступа послужило отсутствие ограждения и освещения по периметру объекта, так как из-за несвоевременного оформления участка военное ведомство не имело возможности запланировать средства на ограждение и освещение”.

Разработчики поясняют, что теперь самому “верхнему” акимату достаточно будет лишь согласовать свое решение с Минсельхозом и центральными силовыми госорганами (Минобороны, МВД, КНБ и т.д.).

На сколько же будут сокращены сроки? Вообще - до 10 дней. Но лишь в том случае, если у согласующей стороны не будет замечаний или если разработчики оперативно эти замечания устранят. В противном случае процесс согласования может также затянуться на месяц, а то и на год...

В проекте поправок в земельное законодательство много еще говорится о том, как будут контролировать использование земли, как будут ее, в случае нерационального пользования, отбирать. О том, как и кто за что отвечает. В общем, разработчики постарались отразить в документе едва ли не все, что предлагали общественные (и не только) деятели в течение прошлого года, когда работала Комиссия по земельной реформе.

Впрочем, ключевые вопросы так и остались “зависшими” на повестке дня. Еще на четыре года. А это значит, что спустя несколько лет Казахстану вновь предстоит очередной раунд земельной трансформации.

Астана