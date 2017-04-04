Тем, кто создает интеллектуальную собственность, решили предложить принцип одного окна. Было так: в одном месте принимали заявку, проводили экспертизу и выносили экспертную оценку, чтобы потом выдать патент. А регистрацию предмета интеллектуальной собственности осуществляли в Минюсте. Теперь этими вопросами будет ведать один орган - Национальный институт интеллектуальной собственности. Это позволит в короткие сроки дать путевку в жизнь какой-нибудь авторской идее. Что, конечно, радует. Во всяком случае, авторов законодатель уважил. Но что автор без аудитории? А вот в отношении ее законодатель пока не предложил продуктивных идей, поскольку поправки к закону пока не делают сам закон внятным. Такое ощущение, что законодатель игнорирует современную картину мира.

Сегодня музыка или кино как объекты интеллектуальной собственности чаще всего представлены на известных современных носителях. Например, в не ушедшем еще окончательно в прошлое формате dvd и весьма дорогом blu-ray с превосходным качеством изображения. Но давайте прибросим, сколько дисков сверхчеткого формата blu-ray может себе позволить приобрести среднестатистический казахстанец за месячную зарплату? Десяток-другой. То есть сумма кажется неприлично большой, а потому и неприемлемой. Причем не вполне понятно, из чего складывается такая цена.

Но есть различные торрент-трекеры, файлообменные сайты, которые еще позволяют скачать предмет интереса практически бесплатно. И подавляющее большинство воспользуется именно этим.

Пока законодателю будто бы не до них. Но, по большому счету, каждый из этого большинства в принципе законопослушных граждан превращается в нарушителя закона. Большинство ли виновато в этом? Или, быть может, закон нужно предложить такой, чтобы он не ущемлял прав авторов, но и давал доступную возможность плодами этой интеллектуальной деятельности пользоваться. То есть слушать музыку или аудиокниги, смотреть кино и т.д.

Тут напрашивается аналогия с газоном вокруг новостройки, через которую жители сами прокладывают тропы, несмотря на запреты ходить по траве. Так вот, в рациональной практике проложить асфальт следует именно по этим тропам. У нас же предпочитают прокладывать асфальт, чтобы это было, например, красиво. Но не удобно. Поэтому мы предлагаем, условно, “асфальтировать тропы”.

Пока мы видим, что законодатель не утруждает себя поиском соответствующих предмету обсуждения решений, а подходит к интеллектуальной собственности как к собственности на какие-то материальные блага. То есть в своем подходе он уравнивает яблоки и песни, антрекот и видеоклип. Точнее, не сами песни или фильмы, а их копии. И поэтому цена на эти копии должна быть, конечно же, другая, справедливая. И тогда зритель, слушатель и почитатель сам проголосует за автора и оплатит его нетленный труд или сезонный шлягер. Иначе об окончательном и полном решении этой проблемы можно будет только мечтать. Закрыв известные торрент-ресурсы, законодатель только будет стимулировать открытие неизвестных торрент-ресурсов. Исходя из чего осмелимся сказать, что поправки, которые сегодня внесены в закон, уже можно расценивать как устаревшие. Нужен трезвый новаторский взгляд на ситуацию. Разумеется, с поправкой на менталитет.

Дополнения и изменения вносятся в 12 законодательных актов. В том числе Гражданский, Налоговый и Предпринимательский кодексы.

Законопроект предлагает публиковать заявки на товарные знаки с момента их поступления к экспертам. Благодаря чему все желающие смогут ознакомиться с заявками на товарные знаки и, если обнаружат подозрительное сходство, смогут предъявить претензии до их регистрации. Сегодня товарный знак публикуют после того, как он получит регистрацию, что вызывает споры между субъектами.

Действующее законодательство предусматривает, что правообладатель может взыскать убытки в двукратном размере или же потребовать компенсацию. Причем это право отдано на усмотрение самому правообладателю. Но, как правило, убытки не взыскиваются, поскольку ущерб сложно доказать. К примеру, если кто-то продает контрафактные товары под чужим брендом, необходимо собрать информацию, сколько товаров было продано, чтобы доказать объем ущерба, что зачастую просто невозможно. Именно поэтому во многих странах, чей опыт использовал законодатель, отказались от практики, когда нужно доказывать прямой ущерб, и перешли к практике определения компенсации. За основу берется примерный договор комплексно-предпринимательской лицензии. Фактически нарушителю “продают” то, что он собирался продать под чужим товарным знаком.

Сейчас в законе об авторском праве за незаконное использование авторского произведения предусмотрено, что правообладатель может взыскать компенсацию. Но владелец товарного знака таким правом пока не обладает. Так что в Гражданский кодекс внесли дополнения, которые устранят и этот пробел.

В Казахстане наконец намерены развивать институт патентных поверенных. Это актуально, учитывая, что изобретатели и ученые заняты работой и им некогда ходить по судам. Уже в 45 процентах случаев в спорах, которые возникали по поводу права интеллектуальной собственности, истцов представляли патентные поверенные.

Астана