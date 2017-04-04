На днях вице-министр здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что “важно уже сейчас определиться со своим статусом, понять, к какой категории граждан вы относитесь и кто оплачивает вашу страховку: государство, работодатель либо вы сами”.

Причем заявить государству о своей категории гражданин должен самостоятельно, придя в поликлинику с удостоверением (или воспользовавшись порталом электронного правительства). Но вот про уточнения, как государство будет проверять этот статус, никто пока не говорит. Но, видимо, сравнивать с поданными заявлениями будут огромный объем данных: от пенсионных счетов до места работы.

Например, к льготной категории граждан (а их всего 15) относятся кроме детей и пенсионеров лица, обучающиеся по очной форме обучения, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, военнослужащие, декретницы, многодетные матери, участники и инвалиды ВОВ, инвалиды, воспитанники интернатов и отбывающие наказание в колониях (а также содержащиеся в СИЗО). Ну и, конечно, безработные. Но только официально безработные, зарегистрированные на бирже труда.

За всех них отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования будет делать государство. Но...

Если с размерами выплат медвзносов работодателями или самозанятыми (владельцами ИП) все понятно: там четко определены размеры отчислений как от организации (ИП), так и с зарплат работников, то сколько будет отчислять государство льготникам - не особенно ясно. Особенно, если это пенсионер или заключенный. Потому как, согласно закону, взносы государства на ОСМС привязаны к “среднемесячной заработной плате”: с 1 января 2018 года - четыре процента, с 1 января 2019 года - пять, с 1 января 2024 года - шесть и с 1 января 2025 года - семь процентов. Причем не к текущей среднемесячной зарплате, а “предшествующей двум годам текущего финансового года”.

Ради интереса мы заглянули на сайт комитета статистики Миннацэкономики. Средняя заработная плата казахстанцев в 2015 году составляла 126 021 тенге, в четвертом квартале прошлого года она достигла уже 154 632 тенге (в первом квартале года средняя зарплата по стране превысила 130 тысяч). Как будет высчитываться “средняя заработная плата, предшествующая двум годам текущего финансового года”, непонятно.

В любом случае, пока гражданин не поймет, откуда на его лечение будут идти средства, он не сможет быть уверенным в получении статуса застрахованного. А значит, ему не гарантирована необходимая медицинская помощь. Найди своего врача. На год

Пока идет странная заварушка с цифрами, населению предложено определиться со своими поликлиниками. Причем сделать это нужно весьма быстро - до 31 июня. Это, как заверяют в Минздраве, просто: либо прийти в избранную для обслуживания поликлинику и написать заявление на имя главврача, либо опять воспользоваться порталом e-gov.

Из личного опыта

Пару лет назад, с момента, когда гражданам страны разрешили менять поликлинику на любую желаемую, я воспользовалась порталом e-gov и прикрепила себя к ближайшей к месту жительства. Удобно, быстро, комфортно. Но, придя в поликлинику, с удивлением узнала, что я прикреплена к неведомо какой поликлинике в Алматы. Написала заявление. Прикрепили. Прошел год. В течение него я прошла скрининг, посетила еще пару узконаправленных врачей, то есть была достаточно частым посетителем объекта бесплатной медицины.

Но...

Спустя еще три месяца выяснилось, что в системе поликлиники я “не значусь”. Более того, новый поход по месту приписки показал, что я вновь прикреплена к неведомо какому медучреждению другого города. При этом Актаева сказала, что прикрепление к поликлиникам обязательно для участия в системе обязательного социального медстрахования: “Поликлиника - это “входные ворота” для получения какой-либо медицинской помощи. Важно проверить, где вы на самом деле прикреплены. Ведь нередко гражданин проживает в одном городе, районе, а зарегистрирован по другому адресу. В таких случаях могут возникнуть проблемы с медицинским обслуживанием”. Директор департамента организации медпомощи МЗ РК Ажар Тулегалиева заметила, что “человек может прикрепиться только к одной поликлинике, быть зарегистрированным параллельно в нескольких поликлиниках невозможно. При прикреплении граждан к организации ПМСП при непосредственном их обращении открепление от ранее прикрепленной организации ПМСП осуществляется автоматически через базу данных портала “Регистр прикрепленного населения”.

Казалось бы, удобно. Но есть один маленький нюанс - прикрепление к поликлинике осуществляется не чаще одного раза в год.

То есть, например, студенты-очники не смогут получить бесплатную медпомощь в другом городе, куда поедут отдыхать или работать на летние каникулы, ведь если они сменят поликлинику на пару месяцев, то уже не смогут прикрепиться по месту учебы. Равно как и военнослужащие, которые тоже частенько меняют города дислокации.

И еще.

По идее наличие медицинской страховки должно гарантировать формулу “деньги ходят за пациентом”. То есть наличие медицинского полиса должно гарантировать возможность получения медпомощи в любом месте страны. В том числе и тогда, когда отсутствует официальное прикрепление к медорганизации. Однако, если судить по предложенной Минздравом схеме, такой возможности казахстанцы будут лишены: по месту прикрепления, менять которое можно только раз в год. Все остальное время и во всех остальных местах лечиться, видимо, предлагается за свой счет.

А это значит, что вся предлагаемая система медстрахования есть не что иное, как очередной налог на доходы населения (и бизнеса). Этакий косвенный налог, чтобы государство сэкономило на социальных расходах. Ради собственного комфорта, но не граждан для...

ВЗНОСЫ НА ОСМС

Отчисления работодателей на ОСМС

Работодатель от своих расходов, выплачиваемых работнику в виде доходов (заработной платы), будет выплачивать с 1 июля 2017 года два процента, с 1 января 2018 года - три, с 1 января 2019 года - четыре и с 1 января 2020 года - пять процентов. Взносы работников на ОСМС

Взносы работников от доходов (заработной платы), начисленных работодателями, составят с 1 января 2019 года один процент и с 1 января 2020 года два процента. Взносы самозанятого населения на ОСМС

Исчисление и уплата взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов с 1 июля 2017 года - два процента, с 1 января 2018 года - три, с 1 января 2019 года - пять и с 1 января 2020 года - семь процентов будут осуществляться в зависимости от применяющегося налогового режима.

Астана