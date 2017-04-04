Мадина Меирманова

Народные избранники станут обходиться народу дороже. С начала марта парламентариям повысили заработную плату на 30-50 процентов. Сами депутаты, разумеется, ничего плохого в этом не видят, заявляя, что зарплату им не повышали уже четыре года и они заслужили надбавку

Средняя заработная плата депутатов мажилиса составляла (до повышения) около 500 тысяч тенге. Впрочем, эта сумма, можно сказать, “стартовая”. Каждому народному избраннику полагаются надбавки за стаж работы (в целом), за должность (руководитель комитета, спикер и т.д.), за заслуги... В общем, при хорошем раскладе парламентарий может получать на руки до миллиона тенге.

При этом базовый оклад народных избранников, как они сами говорят, не повышался четыре года. До марта текущего года. По разным данным, размер повышения составил от 30 до 50 процентов.

Теперь, как утверждают сами депутаты, их заработная плата приближена к зарплатам госслужащих корпуса “А” (политические служащие).

“Мы получали меньше, чем члены правительства. Это я точно знаю, поэтому начали поднимать этот вопрос. Хотя, по международной практике, депутат считается одной из высоких политических должностей”, - сообщила мажилисвумен Екатерина Никитинская. А Владимир Божко, совсем недавно ставший депутатом и вице-спикером мажилиса, добавил, что депутаты - “последние, кто получил повышение из политических служащих”. “Все политические служащие должны иметь одинаковый оклад, а депутаты относятся к политическим”, - сказал Владимир Божко.

Подобное уравнивание, быть может, действительно требуется. Во многих странах мира парламентские кресла действительно одни из самых высокооплачиваемых.

Например, в странах Европы заработные платы депутатов выше, чем средние зарплаты граждан. Но депутатские оклады там привязываются к средней заработной плате (по стране) по особому коэффициенту. Причем у каждой страны свой коэффициент. Так, в Испании коэффициент - 1,2, а значит, оклады парламентариев выше среднестатистической зарплаты на 20 процентов. Во Франции коэффициент - 2,5. То есть депутат парламента получает в 2,5 раза больше, чем обычный француз.

Самые высокие оклады у итальянских депутатов - они получают в 5,3 раза больше, чем рядовые итальянцы. Если средняя зарплата в Италии составляет 31 тысячу евро в год, то парламентарии получают свыше 167 тысяч евро.

Если судить по коэффициенту, то Казахстан находится “в середке” среднеевропейских. Так, средняя зарплата казахстанцев, по данным комитета по статистике, в конце прошлого года составляла 154 632 тенге, а средняя зарплата депутатов - 500 тысяч, то есть наш коэффициент 3,2. Это на уровне Румынии (3,1), Латвии (3,2) и Болгарии (3,5). И даже выше, чем в Великобритании (2,7), Германии (2,8), Нидерландах (2,5).

При этом так же, как и в других странах, отечественным парламентариям предоставляется ряд других преференций: служебное жилье и автотранспорт, например. А в ряде европейских государств есть и такая статья расходов для депутатов, как компенсация затрат. Вне зависимости, на что они их тратят. Например, французы, немцы, итальянцы, бельгийцы и киприоты могут получить возмещение на любую сумму (при предъявлении чеков). При этом итальянцы могут тратить до 44 тысяч евро в год без документального подтверждения расходов. В Бельгии, Болгарии, Хорватии, Франции, а также в Литве, Германии, Словении, Испании и Нидерландах парламентарии получают гарантированную сумму на расходы. При этом в разных странах “оправданными расходами” считают те, что необходимы для выполнения депутатами их работы. Например, аренда жилья рядом с работой. А в других - и стрижка, и путешествия, и рестораны.

Несколько лет назад в Великобритании даже разгорелся нешуточный скандал после того, как выяснилось, что из госбюджета депутатам компенсировали расходы на ипотеку и ремонт в доме.

У наших депутатов компенсируется, насколько известно, лишь ряд расходов, связанных с командировками в регионы для встреч с избирателями.

Тем не менее в Казахстане любое повышение заработных плат высокопоставленным персонам воспринимается весьма настороженно. Депутаты, конечно, много трудятся, но порой законы, которые выходят из стен парламента, оказываются “сырыми” и вызывают массу нареканий со стороны электората. Так было, например, с земельным законодательством, против которого поднялись многие казахстанцы. Депутаты же согласились или не заметили подвоха с продажей земли СП с иностранным участием, или целенаправленно проигнорировали настрой избирателей. В результате президенту пришлось накладывать вето на “сырую” норму, а депутатам - вновь рассматривать документ с поправками.

И таких недоработанных законопроектов из стен парламента выходит немало.

Можно было бы, конечно, сослаться на разработчиков документов: мол, плохо изначально пишут. Но если одни плохо пишут, другие плохо поправляют, то зачем нам еще одно плохое звено? Которое к тому же дорого обходится бюджету?

Можно много приводить “за” и “против” повышения зарплат депутатам. И говорить про то, что учителя в школах получают меньше 100 тысяч тенге, и про санитарок в больницах с окладом в 30 тысяч. И про минимальную заработную плату в стране (24 459 тенге), и про прожиточный минимум (в марте его величина составила 22 440 тенге), и про пенсии (в июле размер минимальной пенсии вырастет до 45 711 тенге, а в среднем он составит 66,7 тысячи тенге). Но до тех пор, пока отечественные депутаты не превратят парламент в место обсуждения и совершенствования предлагаемых к принятию законов, минусов будет больше.

Говоря о депутатах, которые электоратом избраны, чтобы народа интересы блюсти, очень хочется сравнить с их доходами зарплаты представителей массмедиа. Они, если внимательно взглянуть, тоже весьма сильно отличаются в зависимости от стран.

Итак, средняя заработная плата журналиста (обозревателя) республиканского издания (вне зависимости от того, печатное это СМИ, интернет-издание или телевидение) составляет 180 тысяч тенге. При этом в региональных изданиях журналисты получают едва ли не в два раза меньше, а в специализированных (например, финансовых) напротив - в два раза выше. Таким образом, средний уровень доходов казахстанских журналистов составляет в год 2 160 000 тенге, или 6900 долларов (по курсу 313 тенге за доллар).

А теперь сравним с зарубежными коллегами.

В Германии средняя заработная плата журналиста - от 3 до 5 тысяч евро в месяц (36-60 тысяч евро в год). В США и Великобритании средняя зарплата высококвалифицированного журналиста (в печатных СМИ и на телевидении) - 40 тысяч долларов в год, во Франции - 50 тысяч долларов.

Разумеется, самые именитые журналисты в каждой из стран могут получать гонорары гораздо выше среднего.

Астана