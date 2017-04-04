Константин Кочевников

В казахстанской части Каспия и в дельтах рек Урал и Кигач началась ежегодная спецоперация “Бекiре-2017” по охране рыбных запасов, в первую очередь осетровых, от браконьерского лова. Сроки проведения диктует путина - период, когда рыба идет на нерест. То самое время, когда красная рыба наиболее уязвима. Ее проще всего подстеречь на пути сезонной миграции. И драгоценной черной икры можно получить много. Если бы не два обстоятельства. Первое - белуги, осетра и других представителей царь-рыбы в Каспии осталось не так много, как в былые годы. Второе - в Казахстане, как и во всем бассейне, действует введенный президентом мораторий на любой промысел осетровых, кроме лимита, отведенного на научные цели и разведение в условиях осетровых ферм и заводов К операции “Бекiре” в этом году привлекли 400 инспекторов. В их распоряжении 85 машин, 40 речных и морских судов. И впервые кроме пограничной авиации в охране рек и моря задействуют самолет и вертолет “Казавиалесоохраны”.

И вот первые вести с полей сражений за каспийскую красную рыбу. Пока, правда, не в пользу защитников. В Исатайском районе около скандально известного села Жанбай двое полицейских остановили для проверки УАЗ без госномеров. Водитель убежал. В машине оказалась рыба частиковых и осетровых пород в большом количестве. Полицейские намеревались транспортировать автомобиль в райотдел, который расположен в селе Аккистау, как появилась группа неизвестных людей в масках. Приехали они, как часто бывает в тех краях, на мотоциклах без номеров. Люди стали скандалить и чинить препятствия сотрудникам полиции.

Понятно, что полицейские были вынуждены запросить помощь из РОВД, однако вскоре число неизвестных людей увеличилось в несколько раз - до нескольких десятков. Игнорируя законные требования сотрудников полиции, неизвестные фактически отбили машину с рыбой и просто уехали.

Позже в руководстве ДВД пояснили, что личность водителя автомобиля установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Днем ранее в “газели” пытались провезти три тонны рыбы. А следом две тонны частика инспекторы обнаружили в салоне Toyotа Land Cruiser. Рыбы все меньше, цена на нее растет. Поэтому даже дорогой автомобиль - оправданный арсенал. Как будут развиваться события, можно предположить, опираясь на опыт прошлых лет. В Атырауской области, на северном побережье Каспия, есть два села - Жанбай и Забурунье, которые остаются головной болью для правоохранителей. Сегодня это рыбацкие вольницы. А в прежние годы - еще до развала Союза - рыбацкие поселки. Но и сегодня, и всегда единственным источником существования для жителей этих сел, где проживают примерно три тысячи человек, остается рыболовство. Рыбачат здесь круглый год. Даже зимой по льду добираются до мест лова на мотоциклах, ставят сети на белугу и осетров. Потом находят эти места по GPS-навигаторам.

Село Жанбай находится в 105 километрах от Атырау. Глинобитные мазанки соседствуют с коттеджами. Можно лишь догадываться, где живет браконьерская “пехота”, а где - модераторы преступного промысла. Здесь пользуются спутниковой связью Thuraya. Любой умеет пользоваться GPS-навигатором и управлять быстроходной моторной лодкой - байдой.

В село очень неохотно едут полицейские. Только большим усиленным отрядом. Во время весенней и осеней путины на дальних подступах к селу выставляются посты. Но местные знают куда больше троп, чем дорог на официальных картах.

Несколько лет назад, во время конфликта с рыбоохраной, местные жители опрокинули служебную машину оперативной группы и жестоко избили инспекторов рыбоохраны. В ответ на это в Жанбай стянули силы правопорядка. Конфронтация обострилась, когда полицейский спецназ штурмовал подпольный цех по заготовке черной икры и дом местного авторитетного бизнесмена, у которого изъяли большое количество икры осетровых рыб.

Говорят, что все село, от мала до велика, встало на защиту своего покровителя и попыталось отбить его от спецназа. Но бизнесмена все же удалось увезти. Позже он получил небольшой срок наказания. Начальник водной полиции ДВД области в то время высказывал опасения, что жанбайцы наняли киллеров из Москвы для его ликвидации.

Попытки властей узаконить браконьерский вылов, который ведут жанбайцы, успеха не имеют. Создавались специальные артели, рыбакам предлагали сдавать рыбу компании “Атыраубалык” - единственному рыболовецкому монополисту. Все безрезультатно.

Периодически между жанбайцами и природоохранными органами происходят стычки, вплоть до применения стрелкового оружия.

Жанбайцы - народ закаленный, живут по суровым пиратским законам. В море рыбачат группами. Кто на своих лодках, кто-то берет байды в аренду. Но стараются накопить денег на собственную лодку. Оснащенная двумя-тремя мощными японскими моторами байда стоит до десятка тысяч долларов. Но и окупается за сезон. Красную рыбу и черную икру-сырец у них принимают на берегу специально обустроенные базы - звенья преступной цепи. Заготовленную рыбу и икру контрабандой по морю и по суше вывозят в сторону России.

Что характерно: бойцы рыболовецкой “пехоты” не считают себя браконьерами. В ходу такая формула: ловим, чтобы кормить семьи и растить и одевать детей. Браконьерами же они считают тех людей в погонах и при власти, кто “крышует” незаконный рыболовный бизнес, а для плана сажает малоимущих рыбаков за парочку сазанов. Ну и неместных конкурентов, охочих до икорки.

Их промысел, пусть незаконный, всегда опасен. Море не прощает ошибок. Нужно всегда быть готовым к непогоде и поломке судна. Да и на воде много посторонних, в том числе из России, которые могут представлять опасность. Еще несколько лет назад дагестанцы часто были вооружены автоматами и даже гранатометами. Возвращаясь с уловом, можно было нарваться на таких. И все пропало. Могли забрать рыбу, икру и моторы, расстрелять, затопить лодки. Сейчас стало тише. Но тот суровый опыт остался в сознании. Так что выступают против полицейских, не особо мешкая.

Представитель власти, замакима Исатайского района Мади Отегалиев, два года назад пытался убедить общественность, что “Жанбай уже не тот”. Говорил, что люди работают официально на рыбные производственные кооперативы, развивается малый и средний бизнес.

“У жанбайцев сегодня есть все условия для проживания в селе. Социального напряжения там нет”, - уверен чиновник. Но сводки сегодняшнего дня как-то не убеждают, что это так. Если посмотреть на море с борта вертолета, всегда увидишь десятки браконьерских судов. Экономика простая. Никакие рабочие места с гарантированной оплатой труда не идут в сравнение с преступным промыслом. Особенно когда промысел запрещен. А белуга к Жанбаю обязательно выйдет, ведь именно здесь, уверены местные, в море находится некий култук, куда собираются осетровые. Здесь кормовая база, позволяющая рыбе набраться сил перед миграцией по Уралу на нерест. Здесь и ждет ее браконьерская артель.

“Золотая” эта рыба для жанбайцев и рыбаков из других мест по берегу Каспия - куда более убедительная гарантия благополучия, чем все эти обещаемые государством социальные “шанежки”. Клуб и тротуар им посулили! Они, вероятно, только ухмыльнулись. Потому что нет в Жанбае и подобных местах верховенства закона и законной власти.

Быть может, государству просто следует отказаться от попыток договориться с местными расхитителями госсобственности? Государство запретило лов осетровых в любое время и ограничивает сезонный промысел остальной рыбы. Но находятся люди, которые исторически игнорируют этот запрет и живут по правилам, идущим вразрез с государственными интересами. Неужели у властей Казахстана недостаточно воли и средств показать этим людям, кто хозяин на этом клочке воды и суши и чье слово - закон?

Вся эта преступная браконьерская рать не раз демонстрировала способность организованно и с оружием выступить против силовиков (читай - государства), если появляется угроза ее интересам. Это роняет авторитет государства в глазах остальных граждан. А этот ресурс очень сложно восполнить. Исходя из чего любой вид деятельности на Каспии, в основе которого лежит браконьерство, следует отнести к преступлениям, которые подрывают государственные устои. И наказывать соответственно.

Сам факт существования этой мафии следует воспринимать как вызов государству. А в том, что это именно мафия, хорошо организованное преступное сообщество, сомневаться не приходится. Отобрать УАЗик у полиции - это, знаете ли, не простое хулиганство. Это безапелляционный вызов власти и открытое пренебрежение ею. Эта вольница опасна. Помимо собственно рыбаков-браконьеров здесь есть ключевые фигуры, которые проживают и действуют на местах. И на которых опираются те, кто решает вопросы логистики, договаривается с полицейскими или берет их в долю. Отлажены задачи сбыта, преимущественно в рестораны больших городов, в дома и на столы вельможных персон. Налажен этот элитный экспорт в первую очередь в Россию.

Преступный бизнес имеет покровителей во власти. Защищают его и в чистом поле в стычках с рядовыми полицейскими, инспекторами рыбоохраны, пограничниками.

Неужели это не задевает честь мундира патриотов с улицы Сыганак, 20 (адрес КНБ в Астане) настолько сильно, чтобы они наконец дали этой мафии последний и решительный бой?

Великолепный случай проявить себя на поприще защиты государственных интересов. При этом заработать не только звезды на погоны, а настоящий авторитет, профессиональное признание и политический капитал.

С мафией нужно и можно бороться. Это продемонстрировали в Италии. Ведут войну с наркосиндикатами и в Латинской Америке. В Казахстане тоже нужна эта профессиональная война против рыбной браконьерской мафии. Видимо, уйдет и год, и больше на то, чтобы вербовки, внедрения, инсценировки и открытые атаки позволили, наконец, выявить и всех покровителей во власти, и местных браконьеров, которые легко превращаются в пехоту. Если ведомство, которое сегодня возглавляет Карим Масимов, состоит из профессионалов, они должны принять этот вызов. Это очень сложная работа. Но она, смеем предположить, и интересная. И завершиться она должна массовыми арестами и реальными сроками - без амнистий и возможности выхода по УДО. Ключевые фигуры мафии, их пособники в силовых ведомствах, продажные судьи должны быть изолированы надолго. И это должно быть подчеркнуто демонстративно. Страна должна видеть итоги этой войны, которые выльются в победу государства.

P.S. По последней информации, в приграничном с Россией Курмангазинском районе накрыли международную преступную группу браконьеров из граждан Казахстана и России. Незаконный лов рыбы они вели в реках Кигач, Шароновка и в море. Задержаны рядовые члены группы и ее руководители. Под подозрением в участии в преступном сообществе около 90 человек. Среди них оказались и сотрудники органов, которые должны были бороться с браконьерами. Нелегальная артель использовала более 200 судов. При задержании изъяли 10 тонн рыбы и орудия лова. Под подозрением и руководители одного из курмангазинских предприятий, куда сдавали рыбу.

Пока в рамках “Бекiре-2017” изъято 40 тонн незаконно выловленной рыбы. Сколько же ее выловлено - данных нет. Легально в этом году атырауским рыбакам отпустили лимит в 12 тысяч 594 тонны рыбы частиковых пород. Этот намного меньше прошлогоднего, тогда он составлял 19 тысяч 239 тонн. Но в прошлом году официально выловили 12 тысяч 995 тонн. Сколько выловили “втемную” - неизвестно. Предполагают, что 15 тысяч тонн.