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Финансовый трамплин Новость дня / События

Юлиана Жихорь

Первый крупный финансовый скандал, связанный с новой концепцией финансирования спорта, не заставил себя ждать. Напомним, в ближайшем будущем основные потоки денег на спорт высоких достижений будут направляться только в те виды спорта, где у Казахстана есть реальные медальные шансы. И, разумеется, в соответствии с климатическими особенностями регионов. Если утрировать, это значит, что финансировать развитие биатлона в жарком Шымкенте государство больше не будет.
Подобный избирательный подход к распределению бюджетных средств, вполне возможно, станет поводом для начала целой цепи расследований “из мира спорта”: кем, куда и как тратились деньги до сих пор? Благо поводов для таких проверок в стране немало

 

Лет 10 назад в Казахстане развернулась масштабная спортивная стройка. Страна тогда готовилась принять зимнюю Азиаду-2011. В Астане и Алматы экстренно возводились и реконструировались спортивные дворцы и ледовые арены, ремонтировались или возводились “с нуля” трамплины и лыжные трассы. И все прошло вроде бы успешно.
Но остался после той Азиады памятник “ошибочным расчетам”. О нем на днях напомнила министру культуры и спорта депутат мажилиса Дания Еспаева. Речь идет о республиканской базе лыжного спорта в Щучинске с лыжным трамплином.
Строительство базы началось еще в 2005 году, и цена проекта составляла 9,346 миллиарда тенге. Проект планировали завершить в 2008 году. Но...
“В 2009 году была произведена корректировка бюджета, при которой общая стоимость проекта увеличилась до 15 миллиардов 244 миллионов тенге. Решением бюджетной комиссии от 22 сентября 2016 года произведена еще одна корректировка ПСД, а стоимость проекта увеличилась до 38 миллиардов 531 миллиона тенге”, - напомнила депутат. “Таким образом, этот проект можно отнести к самым долгостроящимся в стране, а его стоимость увеличилась более чем в четыре раза от первоначальных расчетов”, - резюмировала она.
Она задала министру пару неприятных вопросов. “В мае 2015 года вы заявили: “Объект сейчас готов на 90 процентов, осталось достроить трамплин”. И, сказали, что функционирование этой базы начнется с 1 января 2016 года. 23 февраля 2016 года вы снова озвучили, что международный центр лыжного спорта в Щучинске заработает в течение 2016 года, потому что база уже готова, только трамплин до конца недоделали. А в сентябре 2016 года министерство увеличивает бюджет этого же проекта еще на 23 миллиарда тенге. Возникает вопрос: какие факторы могли повлиять на столь значительное увеличение стоимости при готовности проекта на 90 процентов? Неужели 10 процентов в 2,5 раза дороже, чем 90 процентов?”
“Если, как вы сказали 23 февраля 2016 года, проблема только в строительстве трамплина, именно на него потребовались средства, которых хватило бы на строительство 30 новых школ или больниц, то, может быть, просто исключить трамплин из проекта?” - задала она вопрос министру.

 

 

Вторая часть ее вопроса относилась, скорее, к авторам проекта в принципе. Мажилисвумен заинтересовало, кто вообще придумал строить лыжный трамплин в Щучинске, где зимние температуры в среднем составляют -25 градусов (при нормах температур для проведения соревнований и тренировок не ниже -15 градусов). К тому же в регионе нередки сильные ветры, что для прыжков с трамплина тоже противопоказано - спортсмена может просто сдуть.
Парламентария также очень заинтересовало, а ради кого, собственно, государство несет такие затраты. “Неизвестно количество профессиональных прыгунов в республике, так называемых летающих лыжников с трамплина, ради которых государство идет на такие затраты. Было бы интересно пересчитать эти 23 миллиарда тенге на одного прыгуна и сравнить с государственными затратами на другие виды спорта, такие как бокс, борьба, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, фигурное катание, которые приносят Казахстану олимпийские медали”, - предложила Дания Еспаева.
А заодно попросила проверить эффективность уже использованных бюджетных средств и рассмотреть целесообразность дальнейших затрат. Исключив строительство трамплина из планов дальнейшего финансирования.
Но, видимо, вопрос об эффективности следовало бы адресовать не в Минспорта, а в Счетный комитет и финполицию. Чтобы те проверили: кто придумал строить лыжный трамплин в городе ветров и кто сделал состояние на самом дорогом спортивном объекте страны.
Конечно, интересно узнать, что будет с уже построенными, но все еще недостроенными объектами лыжной базы ценой 38,5 миллиарда тенге (123,8 миллиона долларов).

 

Астана

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Просмотрено: 82 раз Просмотров: 82 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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