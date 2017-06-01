Ольга Шишанова

Паводки и наводнения в республике можно предотвращать, а лесные пожары сводить к минимуму благодаря специальной программе дистанционного зондирования земли. Однако для дешифровки космических снимков нет профессиональных кадров, в результате чего чрезвычайные ситуации стали для Казахстана печально привычными. Только нынешней весной паводковые трагедии, которые снова не смогли предотвратить, оставили без крова тысячи людей и унесли жизни десятков казахстанцев, причем финансовый ущерб от случившегося чиновники не могут подсчитать до сих пор



С 2016 года в республике была инициирована бюджетная программа привлечения госорганов в использовании результатов космического мониторинга в решении отраслевых задач. В результате с начала прошлого года и до нынешнего дня министерствам и их подведомственным организациям на безвозмездной основе было предоставлено множество космических снимков, которые охватывали более 22,3 миллиона квадратных километров площадей, причем стоимость бюджетных затрат составила 12,2 миллиарда тенге.

Эта сумма могла быть выше почти в два раза - почти 23 миллиарда тенге, если считать по тарифам зарубежных операторов. Однако в Казахстане действует своя орбитальная группировка, состоящая из двух спутников дистанционного зондирования земли - высокого разрешения KazEOSat-1 и среднего разрешения KazEOSat-2, а также наземного комплекса управления в Астане, что и позволило добиться столь оптимальных результатов при использовании бюджетных средств.

Однако сами космические снимки, как оказалось, не могут решить отраслевых задач государственных органов - нужна соответствующая их дешифровка, то есть тематическая обработка в определенном направлении той или иной отрасли. Но анализ использования снимков госорганами и организациями показал, что у них возникали периодические трудности с тематической обработкой данных ДЗЗ (дистанционного зондирования земли). И самое печальное, что этот факт наблюдался у всех министерств, даже силовых структур, которые явились наиболее активными потребителями ДЗЗ (около 72 процентов от общего объема).

Причина - отсутствие ресурсов: кадровых, технических и финансовых. Особенно кадровых. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК и сообщил депутатам мажилиса министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов. Что не могло не вызвать у мажилисменов вполне закономерных вопросов.

Например, с одной стороны, непонятно, почему, если с января 2016 года комитету ЧС МВД РК на постоянной основе предоставлялись космические снимки для мониторинга паводковой ситуации через геопорталы департамента ЧС, ведомством не предпринималось никаких мер, а только постфактум шли спасательные операции? Неужели за полтора года невозможно было обзавестись профессиональными кадрами, которые могли бы заняться дешифровкой полученных снимков? Однако комитет ЧС МВД РК предпочитал обвинить РГП “Казгидромет” в неточности прогнозов, хотя, как известно, у погодного ведомства до сих пор нет финансирования на новое оборудование, зато есть специалисты, которые умеют дешифровать эти самые космические снимки.

Почему комитету ЧС МВД РК в таком случае нельзя было договориться с Минэнерго РК, которому подчиняется РГП “Казгидромет”, о взаимовыгодном сотрудничестве и обменяться данными, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, случившихся нынешней весной, разорившей сотни казахстанских семей и унесших десятки жизней?

Что помешало? Или освоить государственные “паводковые” деньги оказалось, как всегда, проще и выгоднее?

С другой стороны, пусть даже с 2016 года использование данных дистанционного зондирования земли в рамках государственного мониторинга было закреплено законодательно и на бесплатной основе, зачастую качество - по некоторым данным из пяти снимков был пригоден к дешифровке только один - оставляло желать лучшего.

А это значит, что созданные отраслевые геопорталы и подсистемы космического мониторинга и контроля на базе национального оператора космической системы ДЗЗ, как бы их ни расхваливал министр Атамкулов, давно и явно нуждаются в модернизации оборудования. Тем более что сегодня, по его словам, перед ведомством стоит большая новая задача в плане обеспечения технической спецификацией космического мониторинга нескольких министерств.

Во-первых, это 55 запросов со стороны МСХ РК (затраты составят 2,6 миллиарда тенге), по линии МВД - восемь запросов, МИР РК - два запроса, и Минэнерго - три запроса (на 900 миллионов тенге). И это помимо мониторинга Каспия, на который потребуется 1,5 миллиарда тенге в год. Однако при централизации, считает министр, общие затраты могут быть сокращены на два миллиарда тенге, поскольку, по его словам, “одни и те же снимки могут быть использованы в разных областях запросов - в геологии, сельском хозяйстве, экологии”.

Если, конечно, выдержат испытание качеством и их будет кому дешифровать.



Астана