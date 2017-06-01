Алла Иванилова

Астана и весь Казахстан в ожидании открытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Уже СЕГОДНЯ будет дан официальный старт столь масштабному мероприятию, к которому готовились последние пять лет. Однако выставка еще не началась, а определенные пожелания в адрес ее организаторов уже есть



О том, что столица Казахстана Астана выбрана местом проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, стало известно в 2012 году в Париже в рамках 152-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) ЭКСПО. С тех пор в стране началась активная подготовка к этому знаковому событию - строительство ЭКСПО-городка, нового вокзала, расширение аэропорта, облагораживание города и моральная подготовка самих жителей к приему иностранных гостей. Ведь подобные мероприятия - это не только имидж страны, но и уникальная возможность для Казахстана стать на три месяца центром мирового притяжения, а для населения - участниками события мирового масштаба. Итак, сегодня вечером состоится официальная церемония открытия выставки ЭКСПО-2017, которая будет транслироваться в прямом эфире. Павильоны открыты, иностранные делегации и гости прибывают. По прогнозам АО “НК “Астана ЭКСПО-2017”, выставку посетит около 2,4 миллиона посетителей, из которых 15 процентов - иностранные туристы. Это от 600 до 750 тысяч человек. Из них в пределах 150-200 тысяч человек - это гости из дальнего зарубежья: Европы, Северной Америки и так далее.

Чиновники сделали все возможное, как им казалось, чтобы зарубежным гостям было комфортно. В рамках подготовки к выставке работников сферы обслуживания обучали на специальных курсах. Азы мастерства комфортного сервиса преподавали представители лучших отелей Турции. Обучали работников гостиниц и ресторанов английскому языку. Кроме того, были подготовлены волонтеры. Причем желание стать волонтером на выставке выразили свыше трех тысяч человек - на одно место претендовали шесть человек. Одним из главных условий отбора было знание иностранных языков. В итоге были отобраны самые лучшие, которые знают три языка.

Возрастных ограничений не было. Более пятидесяти пенсионеров, которые в основном владеют немецким языком, прошли обучение. Самому возрастному добровольному помощнику 70 лет, а самая юная - 15-летняя девочка-полиглот из Назарбаев Интеллектуальной школы. Кроме того, студенты-болашаковцы, обучающиеся в дальнем зарубежье, тоже изъявили желание помогать в проведении мероприятия. И даже иностранцы предложили свою помощь. Так, в Астану приедут 12 студентов-волонтеров из Италии. Они были волонтерами во время проведения ЭКСПО-2015 в Милане и решили приехать в столицу Казахстана, чтобы поделиться опытом и помочь в проведении выставки. На данный момент насчитывается около 4500 волонтеров, которые прибыли в Астану не только из разных регионов Казахстана, но и из 46 стран мира. Они будут обслуживать выставку и работать по восемь часов в три смены - дневную, вечернюю и ночную.

Кроме того, еще 1500 молодых добровольцев будут работать на территории города. Однако уже сейчас понятно, где они нужны больше всего. К примеру, в крупных супермаркетах и ресторанах. Несмотря на старания властей, далеко не весь столичный обслуживающий персонал знает иностранные языки. Зарубежным гостям порой трудно заказать еду по меню или разобраться в наименовании и описании продуктов.

Улицы Астаны уже наводнили иностранцы, они знакомятся с достопримечательностями столицы и сервисом. Последний, к сожалению, не всегда их радует. Для некоторых предприимчивых горожан проведение выставки - способ обогатиться в первую очередь за счет иностранных гостей, и иногда не совсем честными методами. Так, предприимчивые арендодатели жилья установили завышенные цены. Однако столичные власти нашли способ бороться с этим. Причем с помощью рыночных механизмов. Иностранные туристы, прибывающие на выставку ЭКСПО, уже в аэропорту и на железнодорожных вокзалах Астаны смогут узнать о свободных местах в гостиницах, общежитиях, хостелах и сориентироваться в ценах за аренду жилья. Система бронирования на английском и других языках поможет забронировать необходимое жилье. Это - безопасность и гарантированная цена, которую власти могут контролировать. Уже создан пул квартир по определенной цене, чтобы сдерживать ценообразование. Также столичные власти рекомендуют туристам пользоваться специальными приложениями, в которых размещена вся информация о ценах и свободных местах в гостиницах.

Однако услуги такси власти не всегда могут контролировать. В целом во время проведения ЭКСПО-2017 будут работать 1500 такси и увеличится количество пассажирских автобусов. Столичные таксисты заговорят на иностранных языках. Поможет им в этом единая информационная система Friendly taxi, которая уже функционирует в единой службе такси Астаны. Иностранный гость с помощью установленных в машине электронных информационных указателей выбирает язык общения, а таксист связывает его с единым call-центром, который соединит его с оператором, и оператор переведет ему информацию. Такой системой охватят около 250-300 машин. Однако некоторые предприимчивые частные извозчики работают по своим “расценкам”. Уже был прецедент, когда столичный таксист, имеющий разрешение на частный извоз, довез иностранца из аэропорта в гостиницу за 40 тысяч тенге. Гость из Венгрии обратился в полицию, и предприимчивого водителя задержали, вменив статью “мошенничество”.

Прибывшие в столицу иностранцы охотно делятся своими впечатлениями в интернете, уделяя внимание и недостаткам. В частности, уже сказано о многих неудобствах на новом железнодорожном вокзале и новом терминале аэропорта. Хочется надеяться, что организаторы выставки и чиновники учтут критику и устранят недостатки.



Астана