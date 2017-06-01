Юлиана Жихорь

Саммит в Астане увеличил Шанхайскую организацию сотрудничества на полтора миллиарда человек. Присоединение к ШОС новых членов - Индии и Пакистана - превратило эту организацию в одно из самых крупных интеграционных объединений в мире (40 процентов населения планеты). Организация намерена продолжить свое развитие на экономическом, политическом и культурных полях. Попутно создавая вокруг стран-членов кольцо безопасности



Созданная 16 лет назад в Шанхае организация (тогда в нее входило лишь пять стран) ставила перед собой узкие цели - решить пограничные вопросы с КНР. После достижения целей, как вспоминал Нурсултан Назарбаев, на встрече “с тогдашним председателем Китая господином Цзян Цзэмином я предложил - давайте не будем расходиться после подписания границ, а организуем экономическое сотрудничество. Так возник ШОС”. (Собственно ШОС - в то время Шанхайская пятерка - стала после того, как к организации в 2001 году присоединился Узбекистан.) Первоначально основной акцент пришелся на экономическое сотрудничество. Разрозненные экономики республик Центральной Азии пытались найти точки соприкосновения интересов, одновременно интегрируясь в мировую экономическую систему и строя собственные пути выхода на международные рынки. В этом отношении стратегия Китая “Один пояс, один путь”, провозглашенная в 2013 году, подходит как никогда.

Впрочем, Казахстан еще задолго до провозглашения Пекином новой стратегии начал воплощать в жизнь проект построения транзитной зоны для товаров из Китая в Европу и обратно. Западная Европа - Западный Китай со временем трансформировалась в часть программы “Нурлы жол”. Тем временем Пекин выстраивает транспортно-экономические лучи своего влияния по всему континенту (и здесь ему весьма пригодилась достраиваемая казахстанская дорога). В Центральной Азии активно проводятся логистические транспортные ветки, которые должны соединить Китай через страны региона с Персидским заливом и Турцией, с выходом на рынки ЕС. Уже активно функционирует железнодорожный маршрут из Китая в Великобританию. Поезда по этому маршруту пересекают территории Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции.

И в Астане на саммите глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попытался вновь реанимировать обсуждение одного из самых проблемных проектов региона - строительство железнодорожной ветки Китай - Кыргызстан - Узбекистан с выходом на Иран. “Углубление интеграционных процессов невозможно без развития инфраструктуры, и здесь нам нужно использовать возможности, которые нам предлагаются по глобальным идеям - “Один пояс, один путь”. Эти идеи созвучны с повесткой развития ООН в области на период до 2030 года. Поэтому в этой связи я еще раз хочу отметить важность реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан”, - заявил он. И был поддержан узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, который также предложил вернуться к обсуждению идеи строительства. “Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан позволит обеспечить кратчайший путь для выхода наших стран на мировые рынки”, - сказал он. И даже предложил “организовать ряд встреч руководителей инфраструктурных железнодорожных компаний стран ШОС по выработке идей по развитию транзитного потенциала всего региона”. Этот проект обсуждается не одно десятилетие. Его важнейшей характеристикой должна была быть ширина колеи - 1435 миллиметров против советских 1520. Это исключило бы необходимость смены колесных пар и сэкономило бы время на границах республик бывшего СССР. В качестве сдерживающих факторов выступали как политические разногласия трансграничных государств (Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, через который также первоначально должна была проходить магистраль), так и экономический вопрос.

Дело в том, что ключевым “слабым звеном” в проекте выступал Кыргызстан, у которого просто нет средств для строительства. До недавнего времени Атамбаев выступал противником проекта, но позднее изменил свое мнение. Причина - в достигнутой предварительной договоренности с Китаем. Из информации, которая в прошлом году просочилась в интернет, стало известно, что Атамбаев согласился на строительство магистрали Китай - Кыргызстан (длиной 472 километра) на условиях полного финансирования со стороны Пекина: стоимость проекта оценивалась в два миллиарда долларов. Кроме того, условием было строительство КНР автомагистрали вокруг Иссык-Куля. Взамен Кыргызстан предоставлял территорию под строительство Китаю на 50 лет - для строительства и освоения месторождения.

Но то ли условия не устроили Пекин, то ли пока хватает уже имеющихся транспортных ресурсов, но в прошлом году Китай замолчал, и о проекте временно забыли. Впрочем, вполне возможно, что свою роль сыграло крайне негативное отношение к идее строительства ж/д коридора с европейской колеей России. Москва видела угрозу потери рентабельности только недавно реконструированной Транссибирской магистрали.

Как видим, за годы существования Шанхайская организация сотрудничества трансформировалась из чисто экономической интеграционной структуры в организацию, на площадке которой развиваются и другие виды сотрудничества.

В первую очередь в области безопасности. Вот и на этот раз президенты уже восьми государств подписали совместное заявление по совместному противодействию международному терроризму и Конвенцию по противодействию экстремизму.

Это, судя по словам российского президента, будет очень актуально. Ведь, как заявил Владимир Путин, ДАИШ готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России. “В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России”, - сказал он. И призвал “укреплять координацию спецслужб организации, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры”.

На саммите очень много говорили о ситуации в Афганистане. Практически все выступавшие главы государств заявляли о том, что эта страна сегодня - рассадник угрозы. И призывали к скорейшему принятию мер для урегулирования затянувшегося конфликта внутри Афганистана.

Владимир Путин предложил восстановить деятельность приостановленной в 2009 году контактной группы ШОС и Афганистана. Заявив, что организация могла бы активнее подключиться к процессу урегулирования конфликта.

В ответ на это президент Афганистана Гани Ахмадзай так сформулировал позицию его правительства по борьбе с терроризмом: “Мы погибаем, чтобы защитить вас”. И сказал, что его страна хочет, “чтобы страны Центральной Азии стали ближе к Афганистану”.

Другие государства также внесли свои предложения. Эмомали Рахмон призвал коллег поддержать инициативу Таджикистана по созданию антинаркотического центра ШОС. А глава Узбекистана призвал наделить ШОС полномочиями по мониторингу информационных угроз и противодействию им. А заодно активнее подключить организацию к работе по содействию распространения истинных ценностей ислама. И использовать для этого созданный в Самарканде Центр изучения ислама.

Что касается экономических предложений, то президент Кыргызстана призвал ускорить работу по созданию Банка развития ШОС. “Настаиваем, чтобы ББР ШОС был создан и располагался в Бишкеке”, - заявил Атамбаев. P.S. Астанинский саммит ШОС не зря назвали историческим. С момента подписания всех документов Шанхайская организация сотрудничества дала старт новому этапу своего развития, трансформируясь в интеграционного гигантского “монстра” Евразийского континента. А председательствовать в нем в ближайший год станет Пекин, который перенял эстафету у Астаны. Фото Радмир Фахрутдинов



Астана