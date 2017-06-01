Мадина Меирманова

В казахстанском парламенте прозвучало предложение повысить ставки налогов на сверхдоходы. А именно, мажилисмен Айкын Конуров предложил увеличить налогообложение при (дословно) “демонстративном потреблении” дорогой недвижимости, транспорта и предметов роскоши. Короче, всего того, что в народе емко зовется понтами



Несколько лет назад мировое информационное пространство взорвали новости из Таджикистана, где президент страны Эмомали Рахмон инициировал принятие закона, упорядочившего проведение свадеб и других торжеств. Теперь количество гостей ограничивается законом - не больше 150 на один той. Дни рождения разрешено праздновать только дома и в кругу семьи (отмечать их в кафе и ресторанах запрещено под угрозой штрафов от 600 до 3000 долларов). Регламентировано все: от празднования получения госнаград до похорон. В правилах прописано количество машин для поездки в ЗАГС, число гостей на ас и поминки.

В общем, пышность в Таджикистане порицается законом. И, кстати, закон этот действует. Помнится, однажды житель Душанбе попал под суд за то, что отпраздновал день рождения в кафе. Его обвинили в нарушении Закона “Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов”. А доказательством вины послужили фото с тортом и прочими атрибутами праздника, которые тот разместил в “Фейсбуке”.

Основной идеей таджикского президента было введение запрета на роскошные праздники в стране, где треть населения балансирует на черте бедности.

Но страсть показать “роскошь” - это в крови не только таджиков. Это и наша, казахстанская черта. Купить в кредит джип и не ездить на нем, потому что денег на бензин не хватает. Сыграть свадьбу на тысячу гостей, взяв заем в банке. Строить огромные коттеджи “в ипотеку”, а потом расплачиваться с ними 20 лет, живя впроголодь.

Впрочем, есть, конечно, люди и обеспеченные, которые действительно могут себе позволить и дорогие машины, и роскошные дворцы.

Но, судя по формулировке представителей партии “Народные коммунисты”, обложить дополнительным налогом предлагается и тех, у кого есть деньги, и тех, у кого страсть “роскошно выглядеть”. Мажилисмен Айкын Конуров обратился к премьер-министру с предложением ввести такую норму в новую редакцию налогового кодекса. При этом он сослался на итоги легализации имущества, которая “наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровнях доходов населения”. В стране с экономически активным населением почти девять миллионов человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11 800 счетов. На них поступило 4,1 триллиона тенге, то есть средний размер по одному счету составил 347 миллионов тенге. Это в 2500 раз превышает официальную среднемесячную заработную плату в Казахстане.

“Столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением на уровне трат. В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши”, - заявил Конуров. Фактически отнеся недвижимость к роскоши.

Он заявил, что “настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши. При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство”.

Переход к прогрессивной шкале налогообложения - идея не новая. Помнится, в докризисные времена такая идея уже витала в Астане. Тогда за точку отсчета брали границу в доходы в 250 тысяч тенге: до этого индивидуальный подоходный налог планировалось оставить на уровне 10 процентов, выше - 15 процентов. При доходах свыше 500 тысяч тенге ИНП должен был составлять уже 20 процентов.

Но кризис заставил власти передумать. Ну или отодвинуть идею.

Вполне возможно, что запрос народных коммунистов премьеру - этакая ласточка для реанимирования процесса дифференциации налогов по уровню доходов.

Есть только во всем этом один маленький, но весьма существенный нюанс. Наш народ любит демонстрировать свою платежеспособность. И если это будет запрещено внутри страны, то он начнет это делать за ее пределами. Выводить бизнес в страны, где налоговые ставки ниже. Или перестанет возвращать деньги в РК в виде покупки здесь недвижимости на заработанные где-то там деньги. Или вообще переберется в страны, где налоги не кусаются. Как это сделал, например, Жерар Депардье, получивший российское гражданство и переведший в РФ свои капиталы, потому что во Франции “зарабатывать дорого”.

Там же, за границей, начнут устраивать тои, чтобы избежать налогов на “демонстративное потребление”. Там же будут покупать дорогие машины и красивые дома, носить красивую дорогую одежду. Чтобы не попасть под гневное фискальное око народных коммунистов.

В Казахстане же останутся дешевые произведения автопрома да небольшие домики или многоэтажные муравейники. Чтобы все были одинаково бедными и не выделялись на общем фоне.

Мы такое уже проходили. Много лет назад.

Быть может, стремление к роскоши не так уж и плохо? Ведь богатство других становится зачастую стимулом для собственного роста: желание стать богатым, “как он”, купить дорогую машину или большой дом заставляет людей идти в бизнес и развивать его. А именно это и ставится целью экономической политики государства: развивать малый и средний бизнес.



Астана