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Никакого бизнеса. Просто лишнее Новость дня / События

Мадина Меирманова
Вчера на совместном заседании палат парламента народные избранники вновь задались вопросом: а зачем нужен стране квазигоссектор, если денег в него вливается больше, чем возвращается от него же налогов в бюджет. Гульжан Карагусова, например, привела цифру 950 миллиардов тенге, которые влились в уставный капитал компаний квазисектора только за последние три года. При этом нацкомпании и холдинги просто не успевают “переваривать” деньги - на контрольных счетах годами лежат сотни миллиардов тенге. Например, на начало прошлого года там имелось 132 миллиарда, а в уставные фонды НК было выделено еще 305 миллиардов. В итоге к концу года 113 миллиардов так и остались “ненужными”

Из ответа министра нацэкономики Тимура Сулейменова и “первого руководителя квазигосударственного сектора” (как его назвали депутаты) - председателя ФНБ “Самрук-Казына” Умирзака Шукеева стало понятно, что собственно финансовой отдачи от квазигоссектора никто и не ждет. А деньги в него вливают, потому что “так надо”.
Как пояснили чиновники, задача национальных холдингов и госкомпаний не в наращивании собственных финансовых оборотов (то есть не генерирование прибыли), а создание промышленной базы. То есть создание рабочих мест через строительство предприятий. Ну а от тех, естественно, налоговой отдачи следует ждать в будущем. Когда мощности будут загружены в полном объеме.
В общем, задача квазисектора - диверсификация.
Но не всего сектора, а только крупного. Которому деньги и отдают. А вот все остальное госимущество государству, в принципе, и не нужно. Потому и выставляется на приватизацию все, что может быть продано. В надежде, что бизнес это ненужное государству возьмет и денежную прибыль из него получать научится.
Собственно, именно потому-то страна до сих пор не ощутила никакого эффекта от приватизации. Продаются в основном объекты мелкие, недорогие. А вот крупняк (например, “Эйр-Астана”, аэропорты и т.п.) будет позже выводиться на IPO. То есть к 2020 году бюджет получит прибыль от продажи объектов, а бизнес вдохновится новой собственностью. Ну и, разумеется, как надеются в правительстве, в госказну потекут налоги от активно развивающегося бывшего квазисектора. Ведь если верить целям приватизации, то передача в частные руки должна превратить убыточное в доходное, а прибыльное - в сверхприбыльное. Потому что, как частенько говорят в Кабмине, “частник - лучший менеджер, нежели государство”.
Но вот депутаты ждать не хотят. Они хотят понять, зачем Казахстану вообще нужен такой раздутый государственный сектор в экономике и, главное, что он приносит стране.

 

 

При этом уточняют, что сейчас оценить эффективность квазисектора вообще не представляется возможным. Потому что, как сказал сенатор Сергей Ершов, в отчетах каждая компания использует “удобные для них в том или ином случае показатели, которые невозможно проследить в динамике”. А способствует этому отсутствие единых критериев оценки деятельности компаний квазисектора. И призывают правительство оценить всю сферу в общем и каждый субъект в отдельности. По единым стандартам.
А пока квазиков будут проверять и оценивать, продавая по частям, для остального бизнеса депутаты требуют льгот и преференций. Прозвучало и другое предложение - отменить налог на добавленную стоимость или пересмотреть механизм его возврата.
Премьер-министр признал, что это “очень сложный по администрированию налог”, Но сообщил, что государство отменять его не собирается, “так как сегодня у нас растет экономика, растет объем инвестиций, вследствие чего растет и экспорт”. А именно с экспорта и платится НДС, который затем возвращают тем, кто двигает на внешние рынки продукт made in Kazakhstan.
Вот только проблема, по словам премьера, состоит в том, что заявляется на возврат денег больше, чем реально должно возвращаться. Так, на сегодняшний день заявлено к возврату 1,2 триллиона тенге, а, как сказал Сагинтаев, среднегодовая статистика возврата - 600 миллиардов. “Это тот объем, который предъявляется к возврату после окончательной проверки”.
По сути, остальное - лжепредпринимательство и аферы с НДС.
Однако премьер пообещал, что правительство меняет методику возврата: “Сейчас 70 процентов (заявленных на возврат денег. - “НП”) автоматом возвращаются и по остальным 30 процентам (денег, заявленных на возврат. - “НП”) идет уже проверка”. При этом если во время проверки правильности этих 30 процентов выявляются какие-то нарушения, то и выплаченные деньги требуют возвратить. Вместе со штрафами.
Решить проблему также помогут электронные счета-фактуры, проверка по которым осуществляется в течение 30 дней. Со следующего года они будут внедрены в крупных компаниях, а с 2019 года - во всех остальных.
Кроме того, в Кабмине продумывают вопрос применения блокчейна. В этом случае все участники сделок будут зафиксированы - данные будут храниться на серверах, и их легко можно будет перепроверить. “Мы сможем увидеть чистую картину”, - предрек Сагинтаев сценарий использования блокчейна. Впрочем, скорее всего, это мы сможем увидеть не раньше чем через несколько лет.
Депутаты еще пошумели, но отчеты правительства и Счетного комитета по исполнению бюджета 2016 года одобрили. Выразив надежду, что все рекомендации депутатов, которые, впрочем, повторяются из года в год, все-таки найдут отражение в работе правительства в будущем.

Астана

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Просмотрено: 115 раз Просмотров: 115 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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