Мадина Меирманова

Правительство намерено привлечь квазигосударственный сектор к прозрачности. И вводит правила, по которым будет внедрена единая система закупок для всех участников квазигоссектора. Чтобы разнообразием правил поставщиков не смущали и коррупциогенное поле не расширяли



Сегодня каждая госкомпания проводит закупки по собственным нормативам. Кто-то торгуется через собственные электронные площадки, кто-то устанавливает особые требования к поставщикам. И чтобы проверить правильность того или иного конкурса, аудиторам приходится перебирать много бумаг с внутренними инструкциями и “хотелками”. Которые, кстати, могут меняться компаниями самостоятельно и по несколько раз в год. А главное, что меняться они могут по собственному велению компании, без согласования с государством.

Теперь государство хочет установить контроль над процессом закупок посредством тех самых единых правил. А главное - ввести ответственность за их нарушение через административное и коррупционное законодательство. Но, как сказал министр финансов, “никто не собирается возвращать в орбиту Закона “О государственных закупках” регулирование закупок квазигоссектора”. “Для закупок квазигоссектора будут разработаны отдельные правила, которые в отличие от государственных закупок будут более гибкими. Они будут содержать лучшие практики корпоративного сектора”, - сообщил Бахыт Султанов.

Однако выяснилось, что даже спецусловия для квазисектора не интересны. Точнее так: они готовы работать по единым правилам, но при условии, что государство их контролировать не будет. “Мы не возражаем против установления единых правил закупок для всех субъектов квазисектора и установления ответственности работников за нарушение правил закупок, - озвучил общее настроение глава ФНБ “Самрук Казына” Умирзак Шукеев. - Но у нас есть вопросы по второму направлению, когда закупки квазигосударственного сектора предлагается загнать под контроль Министерства финансов. Нам кажется, что в преддверии IPO это может очень негативную роль сыграть при оценке наших компаний. Закупки относятся к операционной деятельности компаний, и инвесторы будут достаточно чувствительны к тому, что закупки коммерческих организаций регулируются государственным органом”.

Почему же так недоволен Шукеев? Все просто. В системе Минфина имеется комитет внутреннего государственного аудита. Именно он проверяет правильность расходования денег всеми администраторами бюджетных программ. И на него потом кивают госорганы и акиматы, когда оправдываются, что деньги не успели освоить. Заявляя, что аудиторы “отменили конкурсы”. Но дело в том, что аудиторы просто так конкурсы не отменяют, а лишь в том случае, если усматривают нарушения в их процессе.

Быть может, именно этого так боятся нацкомпании? Что госаудиторы будут проверять качество проведения конкурсов квазигоссектора и отменять все, что не по закону?

Тем более что, по мнению Умирзака Шукеева, закупки квазисектора и сейчас под контролем государства, поскольку регулируются решениями советов директоров холдингов, в которых, напомнил он, председателем является премьер-министр, а членами - министры финансов и национальной экономики.

На это Минфин ответил, что готов вообще с проверяющего поля уйти, если наладится система внутреннего аудита самих госкомпаний. “Вот вы, Умирзак Естаевич, говорите, давайте правила утвердим на уровне совета директоров. Так давайте, чтобы и система комплайнса работала, и система внутреннего аудита до конца. Поскольку нет такой координации, мы на первом этапе сделаем только координацию. Если надо будет, на следующих этапах вообще уйдем, если система корпоративного управления действительно перекроет эти проблемы”.

Члены правительства еще посовещались, поспорили друг с другом, главами квазикомпаний и акиматов и решили, что еще есть неделя для поиска консенсуса. Пакет поправок планируется одобрить правительством на следующей неделе и до конца текущей парламентской сессии (то есть до 30 июня) внести в мажилис. Если парламент рассмотрит документ в первоочередном режиме, то новые правила закупок квазигосударственного сектора начнут действовать уже со следующего года.

Кстати, народные избранники неоднократно призывали Кабмин “навести порядок в сфере закупок квазигоссектора”. Теперь у них появится реальный шанс это сделать. Ужесточив, быть может, предлагаемые нормы законопроекта. Если, конечно, госкомпаниям не удастся “договориться” с депутатами.



Астана