Юлиана Жихорь

В Астане прошел очередной традиционный Совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана. Тема нынешней встречи - “новая энергетика”.

Кстати, мероприятие это - вполне результативное. Так, в прошлом году форум был посвящен развитию Международного финансового центра Астаны. И вот - МФЦА должен заработать уже нынешней осенью. Так что в скором ждем добычи... белой нефти



Год прошлый.

Успешный

В начале заседания Совета иностранных инвесторов министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подвел итоги работы над рекомендациями прошлой встречи. Оказалось, что все пожелания крупных бизнесменов выполнены в полном объеме. Тогда встреча была посвящена развитию Международного финансового центра, который Астана хочет превратить не просто в очередную мировую биржу, но сделать мировым центром развития “зеленых” финансов. “МФЦА станет площадкой для инвестирования в экологически устойчивые проекты, а также запуска программ “зеленого” финансирования, в частности, выпуска “зеленых” облигаций, - сообщил Касымбек.

Одновременно с этим Международный финансовый центр Астаны должен стать региональным хабом исламских финансов. В следующем году запланирован первый выпуск исламских ценных бумаг “сукук” объемом до 300 миллионов долларов США.

В целом же МФЦА начнет свою работу в четвертом квартале текущего года. И начнет, скорее всего, с IPO активов АО “Самрук-Казына”.

Если же рассматривать МФЦА как биржевую площадку, то здесь будут использованы лучший опыт и наработки крупнейших площадок мира. Стратегическими партнерами астанинской площадки из числа глобальных биржевых лидеров определены Шанхайская биржа (она станет акционером с долей 25 процентов, что открывает доступ к инвестиционной ликвидности Китая), американская NASDAQ (с ее помощью будет внедрена высокотехнологичная торговая платформа Nasdaq Matching Engine).

Председатель правления ассоциации “Совет иностранных инвесторов” Ульф Вокурка также считает, что прошедший год был очень продуктивным для ассоциации. Но в рамках новых условий в мире и стране Совет иностранных инвесторов вновь обратился к правительству с рядом рекомендаций.

Уступки

в обмен

на инвестиции

В очередной раз инвесторы попросили казахстанские власти пересмотреть законодательство о занятости населения и правила выдачи и продления разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы. И разрешить инвесторам осуществлять внутрикорпоративный перевод сотрудников “в пределах двух и более административно-территориальных единиц республики”.

Кроме того, инвесторы попросили “рассмотреть возможность по внесению определения понятия “технологически неизбежное сжигание газа” в Кодекс РК “О недрах и недропользовании”. А заодно установить четкий критерий “доказательной базы загрязнения окружающей среды для последующего подсчета ущерба окружающей среде в соответствии с требованиями экологического регулирования”. Эта тема уже давно является темой для непрекращающихся разногласий между экологами и промышленниками. Поскольку вторым с завидной периодичностью выставляют штрафы за загрязнение природы, с чем они практически всегда не согласны. В итоге судебные процессы порой длятся годами.

Еще один экологический вопрос - оптимизация нормативно-правовых актов по экологическим вопросам в сфере регулирования жидких и твердых отходов, парниковых газов и озоноразрушающих веществ “для обеспечения одинакового и разумного толкования различными сторонами и транспарентного и справедливого применения ко всем участникам индустрии”.

По сути, инвесторы просят оградить их от слишком жесткого соблюдения всех взятых Казахстаном обязательств по снижению выбросов. Поясняя, что они - неизбежная часть индустриализации. И без них роста экономики Казахстану просто не добиться.

Еще два вопроса-рекомендации касаются чисто финансовой сферы. Инвесторы попросили не применять к должностным лицам “добропорядочных компаний” уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов в случае, если эти “лица” добровольно уплатят все начисленные налоги, пени и штрафы. “Не только в случае неуплаты налогов в крупном размере, но также в особо крупном размере за исключением совершения таких деяний преступной группой, вне зависимости от того, было ли деяние совершено впервые или нет”, - обратился к Нурсултану Назарбаеву Ульф Вокурка. Он также попросил использовать валютное регулирование в отношении филиалов и представительств, чтобы избежать “усложнения процесса привлечения инвестиций, репатриации полученного дохода и условий ведения бизнеса филиалами и представительствами иностранных юридических лиц по причине валютных рисков”.



Дигитализация,

или Четвертая

технологическая

революция

Тема нынешней встречи - “Новая энергетика”. А потому инвесторы долго и весьма подробно делились своим знанием: каким быть новому миру в эпоху цифровых технологий.

Все пришли к одному и тому же выводу. Без традиционных энергоресурсов развития не будет. Но нужно максимизировать отдачу от них при одновременном движении в сторону “переходного топлива”.

Представитель “Дженерал электрик” рассказал, что современные цифровые технологии позволяют не только оптимизировать процесс добычи углеводородов, но и “представить картину технологического процесса”. Более того, по мнению ДЭ, именно Казахстан может стать мировым цифровым лидером в цифровых промышленных процессах, поскольку на нашей площадке внедряются пилотные инновационные технологии.

Главный производственный директор, глава подразделения “Разведки добычи” корпорации ЭНИ Клаудио Дескальци заявил, что перед энергетическим сектором мира стоит непростая задача: с одной стороны, обеспечить всех энергией, с другой - снизить температуру на пару градусов. Этому, по идее, и должно способствовать развитие альтернативных источников энергии. Но, по прогнозам его компании, в масштабах мира ВИЭ вряд ли будут играть существенную роль и к 2050 году - он отдает, им не более 10 процентов рынка, называя “переходным топливом”.

Вместо ставки на ВИЭ Дескальци предлагает сосредоточиться на модернизации технологий добычи горючих ископаемых и снижении их влияния на окружающую среду. Например, взять под контроль ныне неконтролируемый выброс метана. А для этого нужны инвестиции.

Казахстану же ЭНИ предлагает делать бОльшую ставку на развитие газа, переводя на голубое топливо угольные станции. Что касается ветровой и солнечной энергии, то, по словам Дескальцы, “они принесут пользу для гармонизации в структуре производства энергии”.

Если же государство хочет чего-то большего, то оно должно пересмотреть тарифообразование.

По словам вице-президента АБР Дивакара Гупта, в Казахстане тарифы на электроэнергию и отопление “слишком низкие, чтобы привлечь частных инвесторов для финансирования, модернизации инфраструктуры в данном секторе”. Еще одна проблема сферы - вопрос передачи электроэнергии между регионами-производителями и регионами-потребителями. Он предложил использовать опыт Азиатского банка развития “в качестве партнера разработки новой политики в области энергетики, использовав наш успешный опыт в других азиатских странах, которая бы сочетала ценовую доступность для клиента и экологическую устойчивость”. И это бы стало стимулом для финансирования проектов в сфере “зеленой” экономики.

А вот глава Сбербанка Герман Греф считает, что оглядываться на советы не стоит, и развитие новых технологий жизненно необходимо для экономики Казахстана, которая сегодня ориентирована на экспорт сырья.

“Ближайшие 15-20 лет добыча нефти будет источником ВВП. Но 15-20 лет - срок в макроэкономике очень маленький. Чем можно заменить ее в экономике Казахстана - это большой вызов, это большой вопрос”, - заявил Греф.

По его мнению, есть несколько ключевых трендов, на которые Казахстану стоит обратить внимание. Первый - глубокая переработка существующих ресурсов (включая нефть, газ и уголь). Второй - встраивание сырьевых ресурсов в готовую продукцию. Как, например, производство литиевых аккумуляторных батарей.

Цифры и суммы

Но самое главное, что может выделить нашу страну из всех, - дигитализация. То есть цифровизация всех процессов.

“Тренды - дигитализация всех услуг государства”, - сказал Греф. - И в Казахстане это можно сделать в очень короткий срок, создав очень конкурентоспособное государство, сократив количество чиновников, бюрократии”. По его словам, необходимо развивать искусственный интеллект и систему блокчейн. Последний - ключевой тренд в экономике сегодня наряду с искусственным интеллектом. “Блокчейн затронет все без исключения отрасли и все госуслуги”, - считает глава Сбербанка.

Последний тренд - роботизация. Но здесь Казахстану одному не справиться, необходимо кооперироваться с Россией и другими странами. В том числе и в части производства цифровой техники.

“Это четыре тренда, которые перевернут все сферы в ближайшие 10 лет”, - резюмировал Герман Греф.

И добавил, что Казахстан уже продемонстрировал впечатляющие успехи в дигитализации государственных услуг и создал большой задел для рывка в цифровое будущее. И предложил следующее заседание Совета иностранных инвесторов посвятить теме такой модерновой диверсификации экономики Казахстана.

Инвесторы еще долго говорили о том, что бизнесу и странам необходимо пересматривать свои бизнес-модели, про то, как поведение людей цифрового века агрегируется в поведение компаний, про коллективную культуру инноваций.

Подводя итоги дискуссии, Нурсултан Назарбаев предложил инвесторам думать не только о возобновляемых источниках энергии, но и о том, что уже сегодня является неплохим источником прибыли - о технологиях с применением редкоземельных металлов. Коих в нашей стране - немалые запасы.

“По оценкам экспертов, спрос на литий к 2025 году может утроиться до 550 тысяч тонн в год. Поэтому литий окрестили “белой нефтью”. Казахстан имеет большие запасы различных редкоземельных металлов, в том числе и лития. Предлагаю инвесторам рассмотреть данный сектор для инвестирования совместно с нашим правительством. Это перспективное направление, в первую очередь в сфере энергетики”, - заявил президент Казахстана.

А заодно вновь призвал инвесторов делиться опытом и развивать казахстанский научно-технический потенциал.

А в следующем году вновь собраться за круглым столом и обсудить новую тему “Ускоренная модернизация Казахстана”.



Астана