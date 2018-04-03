Алла Иванилова

В конце минувшей недели в Астане прошел XIV Евразийский медиафорум, который собрал более 900 представителей СМИ со всего мира. Дискуссии на форуме были посвящены в том числе и фейковым новостям, которые являются одной из главнейших новейших угроз в мире



Сегодня каждая страна сталкивается с фейковыми новостями, а основным их “распространителем” являются социальные сети. Участники дискуссии, большинство из которых не поддерживает государственное регулирование СМИ, все же высказались, что должно быть введено определенное давление на социальную сеть Facebook - основной двигатель фейковых новостей. В США, к примеру, 60 процентов людей используют эту соцсеть как источник новостей.

Принявший участие в сессии министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев обратил внимание, что человечество сегодня имеет доступ к огромному массиву информации, благодаря чему возрастает возможность манипулировать людьми. Глава ведомства привел статистику, что в среднем в мире в минуту на WatsApp поступает 20 миллионов сообщений, просматриваются три миллиона видео на канале YouTube. “Много умных смартфонов и много глупых людей”, - процитировал Даурен Абаев американского комика. При этом министр уверен, что одна или две фейковые новости не сделают погоду ни в одной стране мира, но следует опасаться системы, при которой они будут поставлены на поток. Особенно, по его мнению, это таит угрозу для таких молодых стран, как Казахстан. Чем больше будет поступать разной информации, тем серьезнее возможность манипулировать людьми. В Канаде был проведен опрос - смогли бы вы отличить фейковую новость от настоящей? Восемьдесят процентов ответили “да”. Но в итоге 63 процента не смогли распознать правду.

Учитывая, что сегодня в качестве источников новостей часто выступают социальные сети, где генераторами контента являются сами пользователи, что создает благоприятную среду для фейков, необходимо учить людей критически относиться к получаемым из интернета и СМИ сведениям. Ну и госорганам нужно работать на опережение. Однако в Казахстане существуют проблемы с коммуникацией и оперативностью, и это не скрывает министр Даурен Абаев. По его словам, в вопросе оперативности государственные органы все еще в большей части проигрывают социальным сетям. “Правило “золотого часа” уже не работает, и надо информировать население оперативно”, - отметил он. И пригласил международных журналистов помочь Казахстану “в деле организации качественной коммуникации власти и населения”.

Определенной статьи или закона, по которому было бы запрещено писать посты или комментарии того или иного характера, в Казахстане нет. Но деятельность в виртуальной жизни регулируется теми же нормами права, что и в реальной. В постах и комментариях встречаются клевета, оскорбления, ложные сведения, разжигание розни и пропаганда терроризма.

Между тем в мире предлагаются способы борьбы с фейками. Основатель Всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли в начале этого года обнародовал свое видение, как противостоять поддельным новостям. Сэр Тим Бернерс-Ли считает, что нужно, прежде всего, покончить с неправомерным использованием личных данных, что подрывает, по его мнению, идею свободы слова. Он также призвал более жестко регулировать “неэтичную” политическую рекламу. При этом причина распространения фейковых новостей, по мнению британского ученого, - это борьба за количество кликов. Достаточно убрать функцию “лайков”, и количество “нереальных” новостей сократится.

В некоторых странах пытаются взять в ежовые рукавицы соцсети. Так, в Германии разработан законопроект, предусматривающий штрафы до 50 миллионов евро для соцсетей за несвоевременное удаление оскорбительных постов, призывов к насилию и так называемых фейковых новостей. Немецкое правительство призывает обязать руководство ресурсов удалять подобную информацию в течение 24 часов, в сложных случаях - семи дней. Facebook выступил против данного законопроекта. “Правовое государство не может перекладывать собственные упущения и ответственность на частные предприятия. Предотвращение и борьба с ненавистью и ложными сообщениями в интернете - это общественная задача, которую нельзя снимать с плеч государства”, - выразило свою позицию руководство Facebook. К тому же соцсеть опасается финансовых убытков, считая, что “размер штрафа не соотносится с подвергаемыми санкциям действиями”. Ранее федеральный союз ИТ, телекоммуникации и новых СМИ Bitkom подсчитал, что ежегодно Facebook и другим социальным сетям придется выплачивать около 530 миллионов евро, если данный законопроект будет принят. Решение правительства должен одобрить бундестаг, но критики уже сейчас считают, что выносить вердикт - что удалять, а что нет - должны не концерны, а представители правосудия, поскольку законопроект дает пространство для злоупотреблений.



Астана