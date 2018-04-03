Алла Иванилова

Очередные поправки в законодательство разделили вторую и четвертую ветви власти. Правительство считает, что облегчает деятельность СМИ, журналисты заявляют, что им “закручивают гайки”



Над очередным пакетом изменений в законодательство по вопросам информации и коммуникаций работали долго и обстоятельно. Министерство информации и коммуникаций вносит поправки в четыре кодекса и 12 законов: почти 200 новых норм или их обновленных редакций. Причем 70 процентов министерство “пропустило”. Все это, как считает глава МИК Даурен Абаев, должно упростить деятельность СМИ.

Отчасти и сами журналисты, а точнее владельцы средств массовой информации, с ним согласны. Более того, несколько норм именно они и инициировали. Например, исключение санкций в виде приостановления деятельности СМИ до полугода (плюс конфискация тиража) за незначительные нарушения. А таковыми может считаться непредставление в министерство бумажных экземпляров печатных изданий. Отныне достаточно электронной версии.

Многие вещи действительно облегчают жизнь простых журналистов. Например, при публикации фотографий граждан. Сегодня использование изображения должно сопровождаться письменным разрешением. (Впрочем, случаев, когда такие разрешения берут, практически нет.) Исключением являются фото официальных и публичных лиц.

Теперь же МИК предлагает отказаться от “разрешительной” нормы, заявляя, что фото с культурно-зрелищных, массовых и спортивных мероприятий, собраний, публичных выступлений можно использовать без согласия сфотографированных.

Кроме детей. Новыми нормами устанавливается официальный запрет (до сих пор этого не существует) на публикацию изображений и персональных данных ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий. В противном случае предусматривается штраф до 200 МРП (более 450 тысяч тенге).

Кстати, несмотря на все желание журналистов получить разрешение на публикацию персональных данных, в том числе банковской и коммерческой информации, МИК на это не пошел. Осторожно рекомендовав, что если журналисты в ходе расследования “что-то такое” обнаружили, то они всегда могут передать информацию в правоохранительные органы.

Есть и приятная новость - Даурен Абаев пообещал, что оперативность ответов госорганов на запросы СМИ возрастет. Так как, заявил он, в случае несвоевременных ответов чиновников будут просто увольнять. Правда, как это будет выглядеть: сразу увольнение или “сначала выговор с занесением”, пока не понятно. Равно как не ясно, кого конкретно соберутся увольнять: сотрудников пресс-служб, которые юридически ответственны за предоставление ответов, или тех чиновников, которые, собственно, владеют информацией и готовят ответ для журналистов.

В общем, начинание благое, но процесс реализации пока не ясен. А там, где нет ясности, возможно, не будет и порядка.

Вместо этого министр радует корректировкой сроков на запросы СМИ.

“Сейчас есть официальное сообщение. В рамках этого сообщения, если у вас это вызывает вопрос, то они (государственный орган. - “НП”) в течение двух дней должны вам ответить и уточнить. Если у вас появился новый запрос, абсолютно не связанный (с официальными сообщениями. - “НП”), этот срок мы, наоборот, увеличили до 15 дней для того, чтобы госорган смог вам ответить более качественно”, - пояснил министр. По его словам, сегодня 90 процентов журналистов не удовлетворены теми ответами, которые они получают.

Цензура

или свобода

слова и совести?

И самое интересное.

Новыми поправками расширяется перечень оснований, по которым журналистов освобождают от ответственности за распространение “сведений, не соответствующих действительности”.

В законопроект внесена новая норма о том, что СМИ, а равно его главный редактор и журналист, не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если таковые являются “дословным воспроизведением выступлений... органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, за исключением распространения информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами РК”.

То есть теперь информация, полученная от, например свидетелей происшествия, является вполне законной. И журналист может не перепроверять ее, чтобы в будущем не нести ответственности. А ведь полагаться на информацию очевидцев весьма важно, особенно в тот момент, когда официальные органы хранят гробовое молчание, формируя собственную позицию. Так было, например, во время терактов в Актобе и Алматы.

Но...

Даурен Абаев, чье ведомство внесло новую норму в законопроект, оказывается, трактует ее по-своему. Позиция Министерства информации и коммуникаций такова: свидетели - это, конечно, хорошо, но надо дождаться официальной информации.

“СМИ, наоборот, должны призывать не паниковать, а вы хотите, чтобы вам дали возможность еще больше эту панику сеять”, - возмутился он то ли по поводу новой нормы от МИК, то ли радости журналистов.

Даурен Абаев рассказал, что они изучили первую реакцию властей после терактов во Франции, Германии, Англии. Там официальная информация в виде сообщения: “Мы проверяем, не паниковать” появилась в Твиттере спустя 40 минут. “Но общество правильно отреагировало и не сеяло панику”, - заметил глава ведомства. И привел пример недавнего теракта в нашей стране, “когда один так называемый стрелок в Алматы вызвал сумасшедший переполох, потому что люди начали писать что-то”. По его мнению, такая сумятица началась из-за фейковых новостей, не подтвержденных госорганами.

При этом министр признает, что сегодня власти в Казахстане реагируют неоперативно. Абаев сообщил, что механизмы оперативного предоставления информации “в той или иной степени мы отработали, жизнь покажет, насколько мы правильно это сделали или нет”.



Блоки блогерам

Тем временем новый законопроект завершил споры и о роли блогеров в информационном пространстве. Они просто граждане, без специальных прав и специальной ответственности, свойственной журналистам.

“Мы хотели блогеров приравнять к журналистам или к так называемым сетевым изданиям, но общественность была против, поэтому эту норму убрали”, - отметил Даурен Абаев.

Собственно, сами блогеры, особо те, что трудятся на ниве освещения темы жизни “о государстве”, не особенно хотели попасть “в журналисты”. Гораздо важнее им было получить собственный юридический статус, чтобы в дальнейшем претендовать на кусочек государственного информационного заказа.

Но “решением общественности” они теперь лишены такой возможности. Впрочем, это ничуть не мешает им получать те же самые государственные средства, но уже из вторых рук.



Астана