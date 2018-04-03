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Мадина Меирманова
Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз дорого обходится его основателям. Неподготовленная к интеграции инфраструктура республики требует серьезных капиталовложений. И ключевыми инвесторами выступают Казахстан и Россия. На днях парламент принял документ, согласно которому Астана выделит 100 миллионов долларов для интеграции соседа в ЕАЭС

Процесс принятия Бишкека в состав ЕАЭС сопровождался долгими торгами Кыргызстана с основателями союза. В первую очередь речь шла о размерах финансовой помощи, которую хотел получить Бишкек в обмен на присоединение его территории.
Сразу после подписания в мае 2015 года Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе стало известно, что Россия создает кыргызско-казахстанский фонд развития, в который вливает 500 миллионов долларов. Фонд нацелен на поддержку национального кыргызского бизнеса в процессе интеграции страны в ЕАЭС. Еще 200 миллионов Россия выделила Кыргызстану на укрепление внешних границ.
Зимой нынешнего года стало известно, что “Газпром” вложит 100 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов) в развитие газотранспортной системы Кыргызстана до 2030 года. Инвестиции “Газпрома” должны нарастить уровень газификации страны с нынешних 22 до 60 процентов. И это тоже часть “помощи” Кыргызстану исключительно за членство в ЕАЭС.
Казахстан тоже существенно помогает соседям.
17 марта, например, Астана и Бишкек подписали документы о предоставлении технической и финансовой помощи Кыргызстану. И помощь эта оказывается для “адаптации экономики страны в связи с ее членством в Евразийском экономическом союзе”. Вчера сенат ратифицировал выделение материальной помощи Кыргызстану. Сто миллионов долларов также “для интеграции” пойдут на оснащение и модернизацию инфраструктуры кыргызских границ (внешних для ЕАЭС). В частности, на кыргызско-узбекскую границу.
Как сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, “помощь направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных “дорожными картами” по присоединению Кыргызстана к ЕврАзЭС” и будет предоставляться несколькими траншами. При этом она может быть оказана как деньгами, так и оборудованием, товарами и услугами, обучением. “Кыргызская сторона несет ответственность за использование помощи и достоверность предоставляемых документов”, - заявил Султанов. Пообещав, что “по итогам реализации транша обеспечивается контроль за ее использованием”.
Деньги эти будут выделены из казахстанского бюджета. И пойдут на: обустройство таможенных пунктов пропуска (“Достук”, “Карамык”, “Маданият”), модернизацию испытательных лабораторий, обучение в сфере технического регулирования, оснащение лаборатории в сфере транспорта.
Первый транш - 41 миллион долларов - будет выделен в виде денег и услуг по обучению. Как было заявлено, потраченные деньги придадут ускорение процедурам таможенного администрирования, повысят качество контроля, обеспечат необходимый уровень безопасности товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

 

 

Нынешняя ситуация с помощью Кыргызстану напоминает расширение Европейского союза на Восток. Там тоже решали вопросы геополитического укрепления, но в обмен вливали миллиардные инвестиции в страны, экономически существенно отстающие от развитых государств Западной Европы. Зато бонусом Франция, Германия, Британия, государства Скандинавии получили дешевую рабочую силу, перетекшую из Польши, Венгрии, Болгарии, Прибалтики.
Правда, в случае с Кыргызстаном такой бонус странам ЕАЭС не грозит, ведь кыргызская рабочая сила в союзе уже давно представлена.
Кстати, Бишкек никаких уступок ни Астане, ни Москве не делает. Например, сейчас Кыргызстан активно лоббирует возобновление переговоров по строительству железнодорожного коридора Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Иран. Коридор может стать серьезным конкурентом магистралей в Казахстане и Транссиба, против чего, естественно, не могут не выступать Казахстан и Россия. Но, судя по недавним заявлениям Алмазбека Атамбаева, в борьбе за интересы своей страны желания соседей Кыргызстан интересуют меньше всего.

Астана

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Просмотрено: 6707 раз Просмотров: 6707 опубликовал: Ruslan 30 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
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