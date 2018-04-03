Алексей Мальченко

Одна из ведущих авиакомпаний Казахстана лоббирует введение “черного списка”, который позволит избавить культурных граждан от дебоширов, во время полета размахивающих кулаками, ругающихся бранью и ведущих себя, что называется, по-барски



Смирными

не назовешь

В Алматы 28 июня прошла пресс-конференция “Эйр Астана”, на которой журналистам наглядно продемонстрировали и рассказали о том, что ждет нарушителей “воздушного” порядка. Нелишне будет напомнить о том, что в самолете, летящем на высоте нескольких тысяч метров, каждая деталь имеет большое значение, а несоблюдение элементарных правил может привести к авиакатастрофе. Увы, не все это осознают, и в подтверждение тому один из последних примеров - эксцесс с Максатом Усеновым (скандально известным по резонансному ДТП), который в недавнем прошлом во время перелета из Алматы в Бангкок вел себя более чем вызывающе. Эта ситуация уже расписана в деталях неоднократно, но, подытожив, можно подчеркнуть, что в конечном итоге его вседозволенность на борту привела к тому, что теперь он находится в “сером списке” авиакомпании (список особого контроля), а 28 июня суд приговорил Усенова к аресту на 10 суток.

“За такими пассажирами устанавливается особый надзор во время их последующих перелетов, а также им вручается письмо-предупреждение о том, что в случае повторного правонарушения авиакомпания может отказать в перевозке”, - уточнила Галия Тулепбергенова, старший менеджер по управлению рисками безопасности полетов.

К слову, он (Усенов) не одинок, и в списке деструктивных пассажиров на данный момент числятся 22 человека, причем это не только граждане Казахстана, но и иностранцы. Сейчас “серая” компания невелика и могла бы пополниться в значительной степени, ведь недовольные пассажиры есть практически на каждом рейсе, но к этой жесткой мере компания прибегает лишь в крайнем случае. Всего же авиакомпания классифицирует четыре уровня угрозы деструктивного поведения пассажиров: от нарушения дисциплины до проникновения в пилотскую кабину. Наибольшую обеспокоенность вызывают нарушения, которые классифицируют вторым уровнем угрозы и выше. За пять месяцев 2017 года зарегистрировано 11 случаев, которым присвоен второй уровень, в 2016 и 2015 годах - 23 и 22 случая соответственно. За последние 10 лет было зафиксировано более 3500 фактов нарушения правил. То есть примерно на 1000 полетов приходится восемь деструктивных пассажиров - это много. Общемировой средний показатель равен двум пассажирам на 1000 полетов.

Действенные

меры

По мнению юриста компании Шухрата Изизова, причина тому - сравнительно низкие штрафы, их пытаются поднять и поднимают, но впереди еще много работы.

“В мае 2017 года были приняты изменения в законодательстве, в которых было принято, что курение и употребление прочей табачной продукции стало подпадать под раздел “Создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов”. Это радует, поскольку здесь гораздо более суровые меры наказания - 200 МРП (примерно 900 тысяч тенге) или арест до 15 суток. Ранее за это правонарушение штрафовали на три МРП. Впредь люди трижды подумают, стоит ли злоупотреблять правилами”, - полагает Изизова.

Нововведение, вступившее в силу с 22 мая, коснулось лишь курения на борту самолета, при этом остался еще целый перечень правонарушений, за несоблюдение которых предусмотрены маленькие штрафы. Так, за нарушение правил поведения, совершенное в виде невыполнения распоряжений командира воздушного судна или экипажа, предусмотрен штраф в размере трех МРП, пользование сотовой связью на борту - пяти МРП, мелкое хулиганство - 10 МРП или арест до 10 суток.

Если и остальные штрафы увеличат, то, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону, но и этих мер может оказаться недостаточно, ведь для некоторых людей и 200 МРП не наказание. По мнению вице-президента “Эйр Астаны” Ербола Оспанова, необходимо вводить международную практику “черного списка”, который дает возможность отказывать клиентам в предоставлении услуги авиаперевозки.

“На данный момент законодательство РК не позволяет вносить людей в “черный список”, поскольку каждый человек имеет право на передвижение. Но все же эта международная практика существует. В чем парадокс нынешней системы... Если я сейчас ударю бортпроводника, то меня сдадут в полицию, я заплачу штраф. Я следующим рейсом полечу и буду ему нагло смотреть в лицо и ухмыляться. При этом мы обязаны принять этого пассажира. Поэтому нововведения нужны, есть мировая практика, ее нужно применять”, - подытожил Оспанов.

На данный момент авиакомпаниям остается довольствоваться лишь “серым списком”, но и он показывает свою эффективность. Кстати, стать “серым” вовсе не означает стать “клейменым” навсегда. Согласно процедурам, люди, попавшие в список, могут в нем находиться до трех лет, после чего пересмотр и возможное исключение. Более короткий путь - провести 12 авиаперелетов без единого правонарушения. Что еще важно, тут не получится откупиться, чтобы “очистить совесть”, стать прежним можно, только если принять и соблюдать общеустановленные правила. До того момента во время каждого рейса к такому человеку будет применяться ряд ограничений, вплоть до отказа в подаче алкоголя. Уже при получении посадочного билета “серый” пассажир получит уведомление о том, что будет находиться под постоянным и пристальным контролем членов экипажа. Согласитесь, не совсем приятно, если на протяжении пяти часов полета на тебя кто-то будет постоянно смотреть - это действительно давит на психику. Но и не делать этого стюарды не могут, ведь независимо от поведения пассажира “х” по завершении рейса бортпроводники пишут подробный рапорт обо всех действиях персонажа, вплоть до озвученных им фраз.

В “серый список”! Пока...

Недисциплинированный гражданин - это не только угроза безопасности полета, но еще и предмет дополнительных финансовых трат, и сбой графиков воздушных судов. Одна такая незапланированная посадка для выдворения неуемного пассажира может обойтись ему в кругленькую сумму, которая колеблется в диапазоне от 10 до 200 тысяч долларов США. Но обо всех последствиях по порядку.

Хорошо, если деструктивного человека удалось выявить до взлета самолета, в этом случае, как правило, задержка составляет всего 10-15 минут и критических сбоев в графике не происходит. Если же он проявил себя уже во время полета и пришлось делать неплановую посадку, то здесь уже появляется необходимость проведения целого ряда процедур, включая повторный досмотр. Все пассажиры, которые находятся в самолете, вынуждены будут покинуть воздушное судно, поскольку будет проводиться его досмотр. Только после его завершения вновь объявляется посадка. В среднем этот процесс занимает от 40 минут до одного часа, что, по меркам авиасообщения, огромный промежуток времени.

Для восприятия данной цифры специалисты привели пример, который отражает возможные сбои в налаженной системе. Маршрут Алматы - Атырау - Стамбул и обратно. На нем работают пять рейсов, и если задержка произошла, скажем, при вылете из Алматы, то придется задерживать сразу четыре рейса, связывающих эти города. Также важно учитывать, что в Казахстане очень большой пассажиропоток транзитных пассажиров, то есть многие направления состыкованы с другими рейсами - это рейс из Атырау в Астану. В этом случае диспетчерам придется отдать команду на задержку еще одного рейса, который будет ждать задержавшихся транзитных пассажиров.

Если внутри компании еще можно как-то скомпоновать рейсы, то, когда в цепочку включаются другие компании, процесс усложняется еще больше. Ведь у каждой авиакомпании свой плотный график, из которого она не может выбиваться. В конечном итоге пассажир может попросту потерять свою стыковку, что создаст ему массу сложностей и даже финансовых трат.

Понятно, что все эти нюансы могут сопровождаться дополнительными тратами, но откуда такие цены, причем с разбросом в несколько сотен тысяч долларов? На этот вопрос ответил Сергей Халдеев, менеджер центра оперативного управления.

“Незапланированная посадка самолета - это действительно дорогое мероприятие, к которому любая авиакомпания прибегает крайне редко. Но если это все же произошло, то компания берет на себя целый ряд финансовых обязательств, которые в дальнейшем лягут на плечи человека, из-за которого эта посадка была совершена. В первую очередь это аэронавигационные сборы аэропорта за взлет и посадку воздушного судна, использование трапа и прочего наземного обслуживания. Также тут учитывается, что не во всех городах мира у нас есть договор с топливозаправочными компаниями. То есть авиакомпании нужно найти быстрый вариант, чтобы заправить самолет, чтобы его обслужили. Другой важный момент, уже касающийся правил безопасной перевозки пассажиров, - это лимитирование рабочего времени экипажа. Если из-за простоя он будет исчерпан, то согласно правилам вся команда вынуждена будет задержаться. Простыми словами, пилоту нужен отдых, не получив который он не сможет сесть за штурвал. А это дополнительные траты за простой, а также компании придется размещать в гостинице не только экипаж, но и всех пассажиров самолета. Тот же Boing-767/300 вмещает 223 пассажира + 10 членов экипажа, за проживание каждого из которых придется заплатить”, - разъяснил Халдеев.

По статистическим данным, только в “Эйр Астане” в среднем 44 рейса в год задерживаются по вине деструктивных пассажиров, что в среднем “отъедает” в виде задержек примерно по 20 часов (за это время можно четыре раза выполнить рейс Алматы - Астана - Алматы) - время, украденное не только у компании, но и у десятка тысяч пассажиров. И если другие гуманные способы не работают, то, возможно, действительно пришло время раздавать несознательным гражданам “черные метки”.



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