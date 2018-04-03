Мадина Меирманова

Правительство продолжает массовую приватизацию госсобственности. Через десяток лет доля присутствия государства в экономике должна сократиться до 15 процентов. Как говорят в Кабмине, нужно продать все, где может работать частный бизнес, и ликвидировать предприятия, которые частникам просто не нужны. И заодно пополнить бюджет реальными деньгами от продажи



Условно все продаваемые объекты можно разделить на три части. Первая - это самые крупные и самые доходные, так называемые топ-65. Среди них аэропорты, нефтедобывающие, энергетические, транспортные компании, авиаперевозчики и много другого, не менее интересного для потенциальных покупателей. Но они же и самые дорогие. А потому продавать их будут через биржу пакетом акций. Как рассчитывают в Кабмине, основными покупателями этих активов должны выступить иностранцы.

Кстати, в силу уникальности таких объектов (например, авиакомпании или “Казатомпрома”) процесс их предпродажной подготовки, оценки и самой продажи весьма сложен. Для оценки, например, приглашают иностранных аудиторов.

Вторая часть - те предприятия, которые сегодня являются крупными и доходными и в силу своей величины и объемов господдержки просто “забивают” частный бизнес. Их цена тоже достаточно большая, но вполне подъемна для казахстанского бизнеса.

Впрочем, среди них встречаются и весьма привлекательные объекты по относительно низким ценам. Особенно когда покупатели сами “играют на понижение”.

Дело в том, что продажа ведется на аукционе (через электронную торговую площадку gosreestr.kz). И ведется двумя методами: первые торги - на повышение цены, вторые и третьи - голландский аукцион - на понижение цены. Некоторые покупатели устраивают демпинг, дожидаясь самой низкой цены на втором или третьем аукционе, и покупают буквально за копейки. Третья часть приватизируемого имущества относится к тем, что вообще неинтересны бизнесу. То есть в аукционах по их продаже трижды не принял участия ни один покупатель. Такие объекты идут на ликвидацию. Как сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, такие компании “не соответствуют принципам” Yellow Pages.

“Сейчас для реализации осталось 589 организаций, из которых в 2017 году запланирована продажа 488 организаций, в 2018 году - 101 организация”, - сообщил министр. И добавил, что с июня 2014 года по 23 июня 2017 года был продан 451 объект на общую сумму 125,5 миллиарда тенге.

В нынешнем году на торги выводят 31 объект из числа топовых. В том числе 25 активов Нацхолдингов и 6 - республиканской собственности. Как сообщил министр финансов Бахыт Султанов, из них сегодня три проданы и девять находятся на торгах - это пять объектов ФНБ “Самрук-Казына” и четыре дочерних компании НУХ “Байтерек”. (Три проданных объекта - дочерние компании АО “НУХ “Байтерек”: АО “Памс Пайп”, ТОО “А-КБК”, АО “Мырзабек Алтын Тас Груп”.)

По шести топовым объектам республиканской собственности сейчас ведется работа по привлечению консультантов. Например, для АО “Астана қонақ үйi” и АО “Национальный научный медицинский центр” ищут независимого консультанта для проведения оценки. Для “Казмедтех” подбирают независимого консультанта для проведения оценки к передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа.

- По двум объектам - АО “Международный аэропорт Астана”, АО “Железнодорожные госпитали медицины катастроф” - приняты постановления правительства РК по реорганизации (присоединение, сегментация) и в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия”, - сообщил министр. - А по РГП “Казахавтодор” принято постановление правительства о сегментации: “Казахавтодор” делится на юридически самостоятельные компании по областям, и каждая из них будет продаваться отдельно.

В следующем году из 101 готовящегося к продаже объекта восемь активов республиканской собственности относятся к топ, один топовый объект коммунальной собственности и 19 топактивов нацхолдингов.

Собственно, основная “волна” приватизации должна завершиться уже до конца будущего года. То есть все, что государству не нужно или интересно бизнесу, будет продано к 2019 году. За исключением “вишенки на приватизационном торте” - 17 крупнейших компаний ФНБ “Самрук-Казына”. Их продажа намечена на 2019-20 годы, потому как “требует тщательной и детальной подготовки”. Но она же и станет самой прибыльной. Как сказал Сулейменов, “ожидаемый доход от приватизации государственной собственности и продажи активов, входящих в состав национальных управляющих холдингов, составляет от четырех до семи миллиардов долларов США, размер поступлений зависит от результатов торгов”.

- Инвесторы основной интерес выражают к 47 крупным активам фонда “Самрук-Казына”, семь из которых будут реализованы через IPO/SPO. В зависимости от принятых решений по стратегии IPO крупных компаний фонда размер ожидаемых поступлений от IPO может составить от 3,5 миллиарда долларов до 5,5 миллиарда долларов, - сообщил Тимур Сулейменов.

Остается добавить, что купить акции компаний, которые будут реализовываться через IPO, сможет любой желающий в Казахстане. Разумеется, через своего брокера и при наличии денег.



Астана