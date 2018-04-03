Мадина Меирманова, Марк Лотвин

ЭКСПО не только для зрителей, но и для развития бизнеса

В минувшие выходные площадки выставки ЭКСПО-2017 в Астане испытали наплыв посетителей буквально из всех регионов Казахстана. За четыре дня выставку посетили около 200 тысяч человек. Но пока гости их осматривали, бизнесмены проводили деловые переговоры, презентации своих проектов и обменивались информацией. Интересно, что в процессе активное участие принимали и иностранные предприниматели, которые не только предлагали казахстанским коллегам свои наработки, но и приглашали инвесторов из других государств, в том числе и из Казахстана, стать партнерами в реализации новых идей



Оживленной бизнес-площадкой в праздничные дни на ЭКСПО стал павильон Италии. Здесь состоялся семинар “Умные технологии для умных источников энергии”. Свои проекты представили бизнесмены из провинции Апулия - одного из лидеров по возобновляемым источникам энергии в Италии. Почти треть всей энергии, вырабатываемой в Апулии, производится с помощью возобновляемых источников энергии. И это при том, что до начала 2000-х годов таких мощностей в регионе вообще не существовало.

Итальянцы представили свои передовые разработки и технологии, позволяющие получать энергию путем переработки мусора и нацеленные на энергоэффективность. Как сказала руководитель Бюро энергетики и цифровой инфраструктуры провинции Апулия Кармела Ладареста: “Мы находимся на выставке “ЭКСПО Астана”, чтобы показать, как современные технологии могут помочь в получении более дешевой энергии”.

И добавила, что в Италии “помимо развития возобновляемых источников энергии фокусируются на ее экономии с помощью самых технологичных и инновационных инструментов”.

При этом итальянцы особо отмечали: они не стремятся развивать мощности возобновляемых источников энергии, чтобы производить ее больше, потому что ее и так в стране переизбыток (почти половина всех объемов идет на экспорт). Цель - продавать больше, потребляя меньше за счет энергоэффективности. И это, надо заметить, весьма недешево.

На внедрение “экономных” технологий в последние несколько лет в регионе направлено 460 миллионов евро. “Потому что у нас много старых исторических зданий”, - вздохнул представитель Агентства по технологиям и инвестициям региона Вито Албино. Тогда как новые же строения уже проектируются с учетом новых технологий.

Вторая задача, которая реализуется в процессе внедрения новых энергетических технологий в Италии, - избавиться от завалов мусора. Почти все проекты, которые итальянские бизнесмены и ученые презентовали в Астане, нацелены на безотходную переработку. Например, была представлена технология утилизации и повторного использования биомассы из выбросов. Это позволяет вырабатывать электричество и сокращать количество биологических отходов.

Представители регионального правительства провинции Апулия, бизнесмены и ученые из других регионов Италии не только рассказывали, какие административные методы используются для поддержки развития энергосберагающих мощностей, но и предлагали бизнесменам из других стран - и из Казахстана тоже - принять участие в их проектах. Поближе присмотреться к ним, стать их инвесторами. Италия, конечно, тоже может поделиться своими технологиями, но только если в них будет заинтересованность у казахстанских предпринимателей.

Тем временем Германия предлагает всем желающим познакомиться с ее видением новой энергетической политики, представляя “умные” дома, которые производят энергии больше, чем расходуют. И вырабатывают они энергию за счет фотогальванических установок.

Кстати, в немецком павильоне представлена футуристическая, пока еще находящаяся на стадии разработки, технология, которая предлагает получать пластмассы из воды и углекислого газа. То есть без использования природных углеводородов.

Почти на всех площадках на ЭКСПО, где обсуждалось развитие ВИЭ, одним из ключевых вопросов была стоимость внедрения новых технологий и механизмы господдержки для бизнеса, специализирующегося на этом рынке.

Если крупные предприятия и корпорации инвестируют в обновление технологий достаточно, то средний и малый бизнес в большинстве своем не может такого себе позволить. Но при этом готов внедрять новые технологии, чтобы в дальнейшем экономить на затратах на энергию. В павильоне Таиланда посетителям не только показывали достижения науки и техники, но и развлекали их национальными танцами и музыкой



ЭКСПО и для

туристов

Пока бизнесмены обсуждали технологии и политику внедрения ВИЭ (включая механизмы господдержки для инвесторов в возобновляемые источники), туристы на четыре дня “поселились” на площадках ЭКСПО.

В День города с раннего утра и до вечера воскресенья ЭКСПО посетили около 200 тысяч туристов. (В очереди в казахстанский павильон собирались до трех тысяч человек, время ожидания в очереди превышало один час.)

Самый большой наплыв, как сказали в руководстве ЭКСПО, был 7 июля - более 60 тысяч человек. В другие дни в среднем выставку посещали около 50 тысяч туристов. Большая их часть - туристы из различных регионов Казахстана и ближнего зарубежья.

В целом за последний месяц выставку ЭКСПО посетили 5 921 293 человека. Из них 14 процентов, или 130 тысяч, - иностранные граждане. В основном представители России (35 тысяч), Германии (19 тысяч), КНР (11,5 тысяч).

Например, гости из российской Тюмени приехали на три дня в Астану специально, чтобы посетить выставку. Они рассказали, что за эти дни “не вылезали” с территории выставки, посетили “почти все” павильоны.

Особенно яркое впечатление на них произвел казахстанский “шар” и павильоны, где свет можно было добыть одной “человеческой силой”: например, включить телевизор, крутя педали на велосипеде в павильоне Австрии.

“Здесь совсем другой мир!” - восхищенно говорили все посетители, с которыми нам удалось пообщаться в праздничные дни. И добавляли: “Жаль только, что за один-два дня все не посмотреть”.

Почти у каждого павильона выстраивалась большая очередь желающих посмотреть: а что там? Наибольшей популярностью пользовались выставочные площадки Германии, Австрии, Чехии, Кореи и Израиля. Удивительно, но даже после наплыва посетителей в российском павильоне так и не растаял привезенный из Арктики кусок айсберга, который каждый желающий обязательно трогал руками.

В День Астаны павильон Королевства Таиланд приглашал всех желающих на танец дружбы народов, который исполняли артисты павильона и их друзья из соседних выставочных площадок. К танцу с удовольствием присоединялись уже разморенные полуденной жарой туристы. Которые потом с удовольствием пообедали тайскими угощениями, представленными хозяевами экспозиции.

Музыка слышалась в эти дни из павильонов Латинской Америки, Карибского бассейна (там большую толпу зрителей собрал “Доктор Албан”) и Африки. Посетители павильона Черного континента могли познакомиться с культурой многочисленных стран Африки, послушать национальные песни и посмотреть танцы, а заодно узнать, в каких странах больше всего развиваются технологии ВИЭ, как они используются в борьбе с бедностью.

Кстати, редко кто из туристов-посетителей обращает внимание на то, как страны - хозяева павильонов стремятся представить свои оригинальные энергосберегающие технологии. Большинство туристов все же привлекает внешнее оформление площадок.

Хотя именно новейшие технологические достижения и являются самым интересным в павильонах крупнейших нефтедобывающих стран. Как, например, в Саудовской Аравии, которая делает ставку на получение солнечной энергии, а бизнесмены этой страны внимательно осматривают все павильоны, знакомясь с коллегами из других стран и изучая новые, выгодные технологии.



Астана