ГОРОДСКОЙ КОД 7-20-25

РЕЦЕПТ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКИ
Подробнее >>>
IX ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО КИНО В АЛМАТЫ

 
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Энергия - из всего, что только есть Новость дня / События

Мадина Меирманова, Марк Лотвин
ЭКСПО не только для зрителей, но и для развития бизнеса
В минувшие выходные площадки выставки ЭКСПО-2017 в Астане испытали наплыв посетителей буквально из всех регионов Казахстана. За четыре дня выставку посетили около 200 тысяч человек. Но пока гости их осматривали, бизнесмены проводили деловые переговоры, презентации своих проектов и обменивались информацией. Интересно, что в процессе активное участие принимали и иностранные предприниматели, которые не только предлагали казахстанским коллегам свои наработки, но и приглашали инвесторов из других государств, в том числе и из Казахстана, стать партнерами в реализации новых идей

Оживленной бизнес-площадкой в праздничные дни на ЭКСПО стал павильон Италии. Здесь состоялся семинар “Умные технологии для умных источников энергии”. Свои проекты представили бизнесмены из провинции Апулия - одного из лидеров по возобновляемым источникам энергии в Италии. Почти треть всей энергии, вырабатываемой в Апулии, производится с помощью возобновляемых источников энергии. И это при том, что до начала 2000-х годов таких мощностей в регионе вообще не существовало.
Итальянцы представили свои передовые разработки и технологии, позволяющие получать энергию путем переработки мусора и нацеленные на энергоэффективность. Как сказала руководитель Бюро энергетики и цифровой инфраструктуры провинции Апулия Кармела Ладареста: “Мы находимся на выставке “ЭКСПО Астана”, чтобы показать, как современные технологии могут помочь в получении более дешевой энергии”.
И добавила, что в Италии “помимо развития возобновляемых источников энергии фокусируются на ее экономии с помощью самых технологичных и инновационных инструментов”.
При этом итальянцы особо отмечали: они не стремятся развивать мощности возобновляемых источников энергии, чтобы производить ее больше, потому что ее и так в стране переизбыток (почти половина всех объемов идет на экспорт). Цель - продавать больше, потребляя меньше за счет энергоэффективности. И это, надо заметить, весьма недешево.
На внедрение “экономных” технологий в последние несколько лет в регионе направлено 460 миллионов евро. “Потому что у нас много старых исторических зданий”, - вздохнул представитель Агентства по технологиям и инвестициям региона Вито Албино. Тогда как новые же строения уже проектируются с учетом новых технологий.
Вторая задача, которая реализуется в процессе внедрения новых энергетических технологий в Италии, - избавиться от завалов мусора. Почти все проекты, которые итальянские бизнесмены и ученые презентовали в Астане, нацелены на безотходную переработку. Например, была представлена технология утилизации и повторного использования биомассы из выбросов. Это позволяет вырабатывать электричество и сокращать количество биологических отходов.
Представители регионального правительства провинции Апулия, бизнесмены и ученые из других регионов Италии не только рассказывали, какие административные методы используются для поддержки развития энергосберагающих мощностей, но и предлагали бизнесменам из других стран - и из Казахстана тоже - принять участие в их проектах. Поближе присмотреться к ним, стать их инвесторами. Италия, конечно, тоже может поделиться своими технологиями, но только если в них будет заинтересованность у казахстанских предпринимателей.
Тем временем Германия предлагает всем желающим познакомиться с ее видением новой энергетической политики, представляя “умные” дома, которые производят энергии больше, чем расходуют. И вырабатывают они энергию за счет фотогальванических установок.
Кстати, в немецком павильоне представлена футуристическая, пока еще находящаяся на стадии разработки, технология, которая предлагает получать пластмассы из воды и углекислого газа. То есть без использования природных углеводородов.
Почти на всех площадках на ЭКСПО, где обсуждалось развитие ВИЭ, одним из ключевых вопросов была стоимость внедрения новых технологий и механизмы господдержки для бизнеса, специализирующегося на этом рынке.
Если крупные предприятия и корпорации инвестируют в обновление технологий достаточно, то средний и малый бизнес в большинстве своем не может такого себе позволить. Но при этом готов внедрять новые технологии, чтобы в дальнейшем экономить на затратах на энергию.

 

alt

В павильоне Таиланда посетителям не только показывали достижения науки и техники, но и развлекали их национальными танцами и музыкой


ЭКСПО и для
туристов
Пока бизнесмены обсуждали технологии и политику внедрения ВИЭ (включая механизмы господдержки для инвесторов в возобновляемые источники), туристы на четыре дня “поселились” на площадках ЭКСПО.
В День города с раннего утра и до вечера воскресенья ЭКСПО посетили около 200 тысяч туристов. (В очереди в казахстанский павильон собирались до трех тысяч человек, время ожидания в очереди превышало один час.)
Самый большой наплыв, как сказали в руководстве ЭКСПО, был 7 июля - более 60 тысяч человек. В другие дни в среднем выставку посещали около 50 тысяч туристов. Большая их часть - туристы из различных регионов Казахстана и ближнего зарубежья.
В целом за последний месяц выставку ЭКСПО посетили 5 921 293 человека. Из них 14 процентов, или 130 тысяч, - иностранные граждане. В основном представители России (35 тысяч), Германии (19 тысяч), КНР (11,5 тысяч).
Например, гости из российской Тюмени приехали на три дня в Астану специально, чтобы посетить выставку. Они рассказали, что за эти дни “не вылезали” с территории выставки, посетили “почти все” павильоны.
Особенно яркое впечатление на них произвел казахстанский “шар” и павильоны, где свет можно было добыть одной “человеческой силой”: например, включить телевизор, крутя педали на велосипеде в павильоне Австрии.
“Здесь совсем другой мир!” - восхищенно говорили все посетители, с которыми нам удалось пообщаться в праздничные дни. И добавляли: “Жаль только, что за один-два дня все не посмотреть”.
Почти у каждого павильона выстраивалась большая очередь желающих посмотреть: а что там? Наибольшей популярностью пользовались выставочные площадки Германии, Австрии, Чехии, Кореи и Израиля. Удивительно, но даже после наплыва посетителей в российском павильоне так и не растаял привезенный из Арктики кусок айсберга, который каждый желающий обязательно трогал руками.
В День Астаны павильон Королевства Таиланд приглашал всех желающих на танец дружбы народов, который исполняли артисты павильона и их друзья из соседних выставочных площадок. К танцу с удовольствием присоединялись уже разморенные полуденной жарой туристы. Которые потом с удовольствием пообедали тайскими угощениями, представленными хозяевами экспозиции.
Музыка слышалась в эти дни из павильонов Латинской Америки, Карибского бассейна (там большую толпу зрителей собрал “Доктор Албан”) и Африки. Посетители павильона Черного континента могли познакомиться с культурой многочисленных стран Африки, послушать национальные песни и посмотреть танцы, а заодно узнать, в каких странах больше всего развиваются технологии ВИЭ, как они используются в борьбе с бедностью.
Кстати, редко кто из туристов-посетителей обращает внимание на то, как страны - хозяева павильонов стремятся представить свои оригинальные энергосберегающие технологии. Большинство туристов все же привлекает внешнее оформление площадок.
Хотя именно новейшие технологические достижения и являются самым интересным в павильонах крупнейших нефтедобывающих стран. Как, например, в Саудовской Аравии, которая делает ставку на получение солнечной энергии, а бизнесмены этой страны внимательно осматривают все павильоны, знакомясь с коллегами из других стран и изучая новые, выгодные технологии.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 2645 раз Просмотров: 2645 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (77)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390