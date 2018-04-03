Алла Иванилова

Проблема регулирования цен на лекарства всегда была у нас весьма болезненной. На днях стало известно, что в парламент вскоре поступит специальный законопроект “О госрегулировании цен на лекарственные средства на розничном рынке”. Документ этот ждали давно, но сразу же появились опасения, что он создаст проблемы прежде всего отечественным производителям лекарств и медикаментов



То, что в казахстанских аптеках цены на лекарства разнятся порой на порядки на одни и те же препараты, не секрет, а печальная реальность. В Казахстане объявили бой ценовому беспределу в аптеках. И вот, на недавнем заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов представил меры по введению госрегулирования цен на лекарства.

По его словам, сегодня бесконтрольная система ценообразования начинается с того, что производители имеют право устанавливать любую цену на свою продукцию. В свою очередь, аптеки тоже имеют право накидывать сверху любую наценку. В результате разброс цен на лекарства между аптеками даже в одном городе может достигать 20 процентов, а в случае дефицита доходить и до 200 процентов. Сами же производители имеют в результате всего этого возможность закладывать немалый бюджет на так называемый маркетинг и продвижение лекарств, причем среди врачей и населения. “Часто через неэтичные методы продвижения”, - как выразился министр здравоохранения.

Что имеется в виду? Это когда врачи навязывают или очень-очень рекомендуют своим пациентам определенные медикаменты, которые стоят недешево, но, по словам врачей, только они могут помочь больному. И многие ведь верят “ученикам Гиппократа”, которые клялись когда-то “направлять режим больных к их выгоде”, но на деле имеют выгоду только для себя.

А вот фармацевтические компании закладывают в стоимость лекарств затраты на такое “продвижение”. Этот “маркетинг” и имел в виду министр. И теперь Министерство здравоохранения намерено взять на особый контроль данную практику.

Кстати, ведущие иностранные фармацевтические компании уже начали подписывать внутренние регламенты об отказе от неэтичного продвижения лекарств, в том числе и в Казахстане. Но контролировать этот процесс пока невозможно. Поэтому ведомство намерено законодательно закрепить ответственность медицинских работников за неэтичное продвижение лекарств.

В первую очередь данная мера коснется работников аптек, так как лекарственные препараты рецептурно могут назначать только врачи. Кроме того, лекарства должны назначаться по международному непатентованному наименованию без торговых наименований. Пациент должен сам выбирать наименование и производителя.

Чтобы устранить всех “спекулянтов” и сделать лекарства доступными для народа, Министерство здравоохранения изучило вопрос и разработало законопроект, который предусматривает регулирование цен на медикаменты. Поправки в кодекс “О здоровье народа и системе здравоохранения” разрабатывались с участием международных экспертов, представителей Всемирного банка. Поэтому был учтен лучший международный опыт.

В целом сегодня в мире применяются четыре системы ценообразования на лекарственные препараты. Одна из них - система внешнего референтного ценообразования, которую выбрали для Казахстана, основывается на сравнении стоимости одного и того же препарата в разных странах.

Так каким же образом государство намерено регулировать цены на лекарства?

Каждого производителя обяжут регистрировать стоимость производимых лекарств на так называемых условиях франко-завода, то есть свободного вывоза со склада или предприятия. Это будет являться одним из главных пунктов поставки, в соответствии с которым должна указываться цена лекарства на территории самого производящего завода.

За достоверность информации несет ответственность производитель. После этого утверждается зарегистрированная цена, в которую помимо уже установленной цены входят затраты на доставку товара, таможенное оформление, оценка безопасности и качества, а также маркетинговые расходы в случае, если производитель имеет в Казахстане отдельное юридическое лицо.

Таким образом, весь процесс ценообразования - от завода-изготовителя до складов поставщика в Казахстане - будет регистрироваться. После определения зарегистрированной цены министерство будет утверждать предельную оптовую цену и максимальную цену на лекарство в рознице.

В целях сохранения конкуренции на рынке государство позволит дистрибьютору или аптеке с учетом предельных цен предлагать свои цены уже со скидкой. Однако данная система не позволит производителям и дистрибьюторам в случае дефицита того или иного наименования лекарства безосновательно завышать цену и получать сверхдоход.

Однако есть опасения, что данная система негативно отразится на отечественных производителях, доля которых на рынке составляет 11 процентов.

Заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей “Атамекен” Нуржан Альтаев выразил опасение, что может “произойти крен”, когда данному регулированию будут подвергнуты отечественные производители и их продукция будет вытеснена из аптек.

“По производителям импортной фармпродукции, скажем так, Минздрав не сможет регулировать этот механизм ценообразования. Зарубежные производители не будут показывать структуру своей цены. Мы сейчас видим, что именно на импортные препараты растет в основном цена, а цена у отечественных производителей уже сейчас ниже многих импортных аналогов”, - высказался Альтаев.

Однако руководство Минздрава считает, что система все же тщательно продумана и не несет никаких рисков для казахстанских производителей. К тому же данный опыт уже частично у нас применяется на лекарствах, которые закупаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Поэтому эффективность референтного ценообразования подтверждена на практике.

Так, начиная с 2015 года цены на лекарства в подавляющем большинстве остались неизменными, в результате чего министерство сэкономило около 22 миллиардов тенге.



Астана