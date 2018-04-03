Мадина Меирманова

Нынешним летом в Астану прибыло официальных гостей высокого уровня больше, чем порой приезжает в Казахстан за пару лет. Причина - международная выставка ЭКСПО-2017, на которой главы государств и правительств, министры разных стран посещают свои павильоны, чтобы открыть дни национальных культур. Удивительным образом совпало, но первый зарубежный визит нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, начавшийся в среду с посещения ЭКСПО, выпал именно на Казахстан



Германия является нашим важным партнером в Европе. Крупнейшая экономика Еврозоны видит и в нашей стране главного партнера в Центральной Азии. Это выражается и в экономическом, и в политическом сотрудничестве двух стран.

По итогам прошлого года ФРГ заняла 4-е месте по уровню взаимной торговли Казахстана со странами ЕС. При этом объем товарооборота только в первом квартале нынешнего года составил 553,2 миллиона долларов, из которых 141 миллион - экспорт товаров из Казахстана. Общий приток инвестиций из Германии оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

В Казахстане зарегистрировано 912 предприятий с участием немецкого капитала, включая такие концерны, как “Сименс”, “Кнауф”, “Фольксваген”. Только за последние пять лет в нашей стране реализовано 19 крупных немецких инвестпроектов в сфере строительства, торговли, промпроизводства, разработки месторождений. Общая их стоимость - 2,4 миллиарда евро.

- Нам очень приятно, что мы являемся хорошими партнерами вашей страны, - сказал Нурсултан Назарбаев, встречая германского гостя. - Сейчас есть новые программы нашего сотрудничества. Мы заинтересованы развивать эти отношения по всем направлениям. Сейчас проходил Казахстанско-германский деловой совет в рамках вашего визита, подписывается около 20 соглашений между структурами, стоимость проектов в рамках подписанных соглашений - более миллиарда долларов Франк-Вальтер Штайнмайер в своей ответной речи сказал, что он не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента.

- Причин приезжать сюда всегда очень много. Но в этом году мы празднуем особую дату - четверть века дипломатических отношений между двумя нашими странами. Это четверть века, когда наши экономические, культурные и политические взаимоотношения крепли и становились все более тесными. И одним из выражений этих отношений является активное участие германских компаний и организаций в выставке ЭКСПО в Астане”, - сказал президент Германии.

Во время двусторонней встречи и переговоров в расширенном составе (то есть с участием министров двух стран) обсудили вопросы развития политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также процессы на международном и региональном уровнях.

По словам Нурсултана Назарбаева, переговоры прошли “результативно”, и обе страны договорились о продолжении укрепления связей между Казахстаном и Германией. Более того, по его словам:

- Мы выходим сегодня на уровень стратегического партнерства по самому широкому спектру политических, экономических отношений. Мы обсудили возможность участия германского бизнеса в использовании передовых технологий в процессе индустриализации Казахстана. Ключевое внимание отводится эффективной реализации соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной, технологической сферах, которые у нас есть. Надо усилить взаимодействие в рамках приватизации, подготовки профессионально-технических кадров. Важно активизировать двустороннее сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, транзитно-транспортной сфере... Впервые мы выходим на совместные проекты по внедрению в Казахстане элементов четвертой промышленной революции.

И добавил, что Казахстан и Германия договорились объединить усилия по продвижению сухопутной доставки грузов через Азию от Китая до Германии.

Штайнмайер, подводя итоги встречи, отметил, что внешнеполитическая роль, которую играет Казахстан в нашем регионе, выполняется в сложной среде:

- Я это настоятельно говорю с оглядкой на непростое соседство. Казахстан является якорем стабильности в этом регионе. Мы знаем, что это независимое и уверенное в себе государство. И не забываем о том, что вы, уважаемый президент Назарбаев, решили отказаться от ядерного оружия, чтобы обеспечить мирное развитие здесь, в регионе, чтобы придать этому развитию нужный толчок.

Он отметил, что за четверть века дипломатических отношений “они стали не только тесными, но и более разнообразными. Это стало очевидно сегодня в ходе беседы во время рабочего завтрака, когда мы подвели итоги”.

Надо отметить, что Назарбаева и Штайнмайера связывают давнее знакомство и дружеские отношения.

- Мы давно с вами знакомы, сотрудничаем, всегда были приятны наши встречи, обсуждали разные вопросы, когда вы были министром иностранных дел, - заметил Нурсултан Абишевич. Дружескую атмосферу подтвердил и вышедший за рамки протокола диалог двух президентов.

Нурсултан Назарбаев сказал также, что посетит вместе со своим гостем немецкий павильон на ЭКСПО.

- Я очень рад, что День Германии на этой выставке приходится на день моего визита сюда, - заметил президент этой страны. - Я вас хотел сердечно пригласить посетить со мной германский павильон, но вы уже...

И развел руками.

- Я уже без приглашения, - улыбнулся Назарбаев.

Рассмеявшись, Штайнмайер заметил, что “приглашение последовало очень давно от посольства” и поблагодарил главу Казахстана за совместное посещение выставки. Ведь она, как заметил он, “посвящена одной из центральных тем нашего будущего - это энергообеспечение”.

Кстати, посещение Штайнмайером выставки стало уже 85-м протокольным мероприятием на территории ЭКСПО-2017 с участием глав государств, министров и комиссаров международных павильонов. Открывать павильоны своих стран или участвовать в днях культуры государств приезжали уже главы Таджикистана и Туркмении, Монако и Люксембурга. Ни один павильон не обходился без присутствия высоких политических персон своих стран. И это только середина лета - до конца выставки почти два месяца.



Астана