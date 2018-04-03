Алла Иванилова

Преобразования в казахстанской медицине обещают сделать эту область нашей жизни в ближайшее время современной, удобной и эффективной. Например, с 2018 года каждому казахстанцу обещают доступный “Личный кабинет” пациента, посредством которого можно будет получить информацию об услугах здравоохранения



До конца текущего года все медицинские организации страны обеспечат информационными системами, что позволит с 1 января 2019 года перейти на формат работы без бумажных носителей информации. А к 2020 году у всех казахстанцев будут электронные паспорта здоровья.

То есть талончики, бумажные карточки и прочая “больничная макулатура” останутся в прошлом. Казахстанская медицина стремится идти в ногу со временем, тем более что в Казахстане с 1 января 2018 года заработает система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Как неоднократно отмечали чиновники, в рамках новой системы при обращении за медицинской помощью, пациенту достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, остальное уже найдут в его электронной базе. Однако депутаты парламента на этой неделе высказали свои опасения, что ОСМС внедрят, а информационные базы будут не готовы. Возможно, сомнения были не напрасны.

По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, в настоящее время в онлайн-режиме функционируют 22 информационные системы для сбора статистической информации и обеспечения финансирования сферы здравоохранения. Для их интеграции, создания единого хранилища данных и единой точки входа в конце текущего года в пилотном режиме будет запущена Платформа интероперабельности.

Сегодня медицинские информационные системы охватывают 45 процентов организаций здравоохранения по республике. Низкий охват в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях и в Астане. По итогам первого полугодия этого года, оснащение компьютерной техникой больниц и поликлиник в среднем по республике составило 74 процента (с начала года выросло вдвое).

При этом далеко не все организации здравоохранения имеют доступ к интернету - всего 53 процента. Но, как отмечают в Минздраве, все городские, областные и центральные больницы обеспечены этим доступом. Основная проблема в сельских регионах, где нет технической возможности подключиться к Сети. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев доложил на заседании правительства, что в рамках первого этапа проекта “Строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах” планируется обеспечить доступом к интернету более 900 объектов здравоохранения. Таким образом, к началу 2019 года он появится в тех сельских районах, где сегодня его нет.

Государственные мужи, несмотря на нехватку компьютеров, неполный охват медицинских организаций информационными системами и доступом к Сети, заверяют, что это никак не отразится на внедрении обязательного социального медицинского страхования. А этот момент наступит, без малого, через пять месяцев.

По словам чиновников, все существующие информационные системы Минздрава станут фундаментом для информатизации деятельности фонда медстрахования. Ведутся работы по разработке концепции проекта партнерства с частными структурами для создания информационной системы фонда ОСМС. Уже поступили предложения от трех потенциальных частных инвесторов.

Между тем премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил акимам регионов обеспечить закуп необходимой компьютерной техники и внедрение информационных систем в медицинских организациях. При этом необходимо предусмотреть ее сервисное обслуживание техники и подключения к интернету. Центральным и местным исполнительным органам поручено завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября текущего года и обеспечить ее бесперебойную работу.

И вот следующим этапом после внедрения обязательного медицинского страхования станет автоматизация различных услуг. Так, с 2018 года будет доступен “Личный кабинет” пациента, который предоставит онлайн-доступ к информации о состоянии здоровья каждого казахстанца. К 2020 году планируется охватить все население республики электронными паспортами здоровья, которые будут накапливать в себе информацию о здоровье пациента из всех медицинских информационных систем начиная от рождения.

Но до этого - к 2019 году, все медицинские организации перейдут на безбумажный формат работы и ведения документации, в том числе оформление электронных амбулаторных карт, стационарных историй болезни и выпуск электронных рецептов.

Будут развиваться технологии и в области мобильной медицины. Совместно с ЮНИСЕФ ведется разработка мобильного приложения “Патронажная медсестра” для ухода за детьми раннего возраста. Данная система обеспечит предоставление полного спектра медицинских услуг, а также посещения на дому, улучшит координацию между системами здравоохранения, образования и социальной защиты. Запуск мобильного приложения запланирован на ноябрь текущего года.

В тестовом режиме уже запущено мобильное приложение для беременных женщин и для больных сахарным диабетом. В разработке еще два приложения. Одно - “Даригер 24” - для онлайн-консультации пациентов с врачами, и второе - “Онкоскрин” - позволит населению активно воспользоваться скрининговыми программами онкологических заболеваний.

Также планируется использовать искусственный интеллект в сфере онкологии. Технологии, основанные на анализе данных и научных статей, позволяют определить наиболее оптимальные методы лечения для конкретного пациента и помогут врачам в своевременной и качественной постановке диагноза. Сейчас идет подготовка к запуску данного проекта в течение этого года.



Астана