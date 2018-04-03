Алан Байтенов

На днях вступили в силу поправки в Закон “О дорожном движении”, в которых ни слова не сказано о жезлах сотрудников полиции, которые регулируют дорожное движение. Вернутся ли эти до боли знакомые атрибуты наших регулировщиков? Кстати, не нашли мы и нормы, отменяющей запрет на самовольный выход из машины после остановки сотрудником внутренних дел.

Зато есть норма, которая способна “подтянуть” в Казахстан гастарбайтеров-бомбил. Так, новшества разрешают гражданам ЕАЭС заниматься коммерческой деятельностью с водительскими правами родного государства - члена упомянутого союза.

А еще поправки в закон вводят ответственность для инвалидов - теперь их тоже будут наказывать за езду в нетрезвом виде... Да, представьте, раньше этой нормы не было. Просто никто себе и представить не мог, что такое в принципе возможно.

Есть и позитивные моменты - снизили штрафы за нарушение правил разметки (в основном непреднамеренный переезд стоп-линии из-за пробок), а также четко обозначили обязанности сотрудников полиции в момент, когда они работают на дороге. Также добавлено, что теперь нет необходимости сдавать экзамен повторно, если вдруг забыл сменить водительские права до истечения срока годности



Чтобы не быть голословным. Статья 54 - “Права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства”. Пункт 3 - “Водитель механического транспортного средства обязан”. Подпункт 3 - “Не покидать транспортное средство без принятия мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения”. Здесь без изменений.

В некоторых же официальных СМИ информация проходила иная. Впрочем, может быть, просто еще не успели обновить законодательную базу. Ну а пока мы видим во всех этих нестыковках удобную для некоторых недобросовестных полицейских “законную” путаницу.

Итак, отменили доверенности, разрешили аэрографию и, наконец, разрешили снимать работающих полицейских на камеру. Тем самым прекратили волну возникавших споров.

А за упомянутое нарушение правил дорожной разметки штраф снизили с 5 МРП до 3 МРП. 1 МРП сегодня составляет 2269 тенге. Что еще стоит упомянуть: велосипедистам, наконец, запретили ездить по пешеходным переходам. Спешился - пересек. А еще расширили перечень платных “красивых” номеров. Но об этом подробнее немного ниже.

Сначала речь об инвалидах и “им подобных”. Появление любопытной нормы ответственности для инвалидов, что передвигаются по дорогам в нетрезвом виде, - явное обозначение недоверия к этой категории водителей. Впрочем, это также является маркером происходящего в нашем обществе. В последнее время мнимых инвалидов развелось столько, что они начинают, извините, борзеть.

Ведь “книжка” и знак на машину дают множество преференций - как в социальном плане (бесплатное лечение, пособия, налоговые льготы), так и свободное место на парковке у любой организации. Что в крупных городах является почти бесценным. По сути, даже дороже здоровья. Публичного. Кто согласится просто так стать “человеком с особенностями” хотя бы на бумаге? Слава богу, что до настоящего членовредительства пока не доходит...

А ведь “косить” под инвалида чрезвычайно цинично. И таких надо наказывать с особой страстью. Особенно тех, кто начинает прикидываться “человеком с особенностями” после совершения тяжелого ДТП.

Вот и стремятся люди, что называется, быть инвалидом “за любые деньги и на любых условиях”. Конечно, все это незаконно. Как и публичные подозрения в том, что кто-то конкретный может выдавать такие вот справки об инвалидности незаслуженно, так, собственно, и незаконное пользование благами. Впрочем, общество и законодательство нас, СМИ, защищает. Ведь согласитесь - если закон подразумевает наказание (назовем это подделкой документов), значит, такая ситуация теоретически возможна. И если об этом говорит закон, то можем и мы, журналисты, так сказать, приводить смысл законных норм в свободной форме.

Просим прощения у читателя за эти рассуждения. Уж больно осторожно сегодня приходится говорить об инвалидах, а также о том, что есть нарушения закона в обществе. Да, можно и нужно свободно говорить о коррупции. А вот о том, что она есть в конкретных местах... Так и претензию “схватить” недолго.

Законы

гостеприимства

Далековато мы ушли от основной темы наиболее интересных поправок. В частности, о разрешении на работу с правами чужого государства. Собственно, статья 73 - “Допуск лиц к управлению транспортными средствами”. Пункт 14 - “Не допускается управление транспортными средствами на основании международных или иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности, связанной с выполнением работ по непосредственному управлению транспортными средствами, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза”.

Это и открывает дорогу водителям-гастарбайтерам - в конце концов, дорожные законы стран, что входят в ЕАЭС, будут унифицированы. Плохо ли? Нельзя сказать наверняка. Казахстанцев-гастарбайтеров мало, а вот приезжих “бомбил” могут не пустить местные. Все урегулируется само собой - как никак, но на этом неофициальном уровне может начаться война по принципу свой-чужой. Как вы думаете, кто одержит верх? Безусловно, нужна лицензия на извоз. Но кто ее вообще видел, и верите ли вы в ее существование у подобных людей?

Впрочем, под такую норму можно дать возможность зайти на рынок крупных городов компаниям-извозчикам из соседних стран с привлечением своего, но иностранного для нас сотрудника, у которого еще и иностранные водительские права. Скорее всего, для этого все и затевалось - пустить на рынок крупных игроков логистики из соседних государств. Отчего вполне логично ждать скорого появления новой крупной иностранной транспортной компании со своими иностранными сотрудниками.

Не забываем еще и о менее масштабных перевозках. Известно, что сегодня крупные компании из стран ЕАЭС стараются отдать содержание обслуживающего автомобильного парка местным организациям. Теперь же у них есть все возможности отказаться от “наших” и нанять “своих”. Мелочь, конечно, но все же рабочие места и налоги.Кстати, в полку так называемых красивых номеров прибыло. Перечень большой, и чтобы не утомлять читателя, скажем лишь, что за “010” и подобные до “090” теперь придется платить. Как и за хитрые “077” и “707”. А также за номера с одинаковыми буквами. Это положение (поправки в Налоговый кодекс), правда, вступит в силу с 1 января 2018 года.



Плохо забытое старое

В очередной раз, казалось бы, многое изменили. А точнее - вернули, как было. И нас не покидает ощущение, что запрещать это нужно было только для того, чтобы разрешить чуть позже. И только для имитации деятельности. По сути, для отвода глаз. Тем временем ловко проведя приказ на уровне министерства и оформив госзаказ на уже набившие оскомину новые перчатки и жилеты. Вместо тех самых, надоевших всем жезлов. Ведь не может же руководство МВД купить форму на свои, “личные деньги”. Так сказать, привлечь “собственные средства” ради общего дела. Хотя ходят байки, что до этого жезлы полицейские покупали сами. Даже несмотря на то, что это часть их законных атрибутов.

Но, может быть, жезлы все же вернут позже? Когда убедятся, что руками махать некрасиво. А вообще очень удобно: принять закон, купить инвентарь, попробовать - отказаться. Провести эксперимент за наши с вами деньги.

И еще. Мы провели исследование - у нас правила дорожного движения и законы этой сферы меняются с такой частотой, что не снилась гражданам ни какой другой стране мира. Такое ощущение, что делается это специально - только выучил существующие нормы, как они вдруг поменялись... Все, будь добр, оплати в кассу.