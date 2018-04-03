Алла Иванилова

В Астане реализуется первый масштабный проект по внедрению всеобщего видеонаблюдения. Реализуется он в рамках государственно-частного партнерства. Предполагается установить более десяти тысяч видеокамер на дорогах, в общественных местах и на социальных объектах. А чтобы это “всевидящее око” не только наблюдало, но и приносило реальную пользу, в первую очередь экономическую, необходимо еще проделать огромную работу





Система фото- и видеофиксации, а также видеонаблюдения в столице на сегодняшний день включает в себя четыре тысячи видеокамер, причем три тысячи были введены в эксплуатацию до начала выставки ЭКСПО. Еще 10 тысяч видеокамер появятся в городе до конца этого года.

Проект оценивается в 10 миллиардов тенге. Видеонаблюдением будет охвачено около 300 перекрестков города. В общественных местах, где зачастую имеются такие системы, а это в торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах и других подобных местах, изображения с камер будут выводиться в ситуационный центр оперативного управления ДВД, чтобы сотрудники полиции отслеживали ситуацию онлайн и могли реагировать на нее оперативно.

Однако чем больше видеокамер, тем больше требуется сотрудников, которые будут “считывать” картинку. А это, соответственно, дополнительные затраты из бюджета. И чтобы снизить нагрузку на операторов, в дальнейшем планируется использовать индивидуальную видеоаналитику. Сегодня немало наработанных технологий в этом направлении - это и распознавание лиц, и детектор толпы, определители драки, оставленных и исчезнувших предметов. Но все это разрабатывалось для конкретной территории и в городских условиях не всегда работает. Если данные наработки не приспособить к городу, то, к примеру, детектор толпы будет срабатывать в любом общественном месте, поскольку там скопление народа. А детектор драки - давать ложный сигнал возле детсадов, школ и во дворах, поскольку детские игры “умные технологии” будут принимать за драку. Да и в целом, учитывая наши эмоциональные приветствия друг друга, рукопожатие или похлопывание по плечу тоже будет расцениваться как рукоприкладство.

Чтобы не было ложных сигналов, данные технологии “подгонят” под городские условия, чем сейчас и занимаются в АО “Astana Innovations”. Там же разрабатывают систему для нужд оперативно-розыскных мероприятий. В частности, чтобы избавиться от громоздких систем видеоконтроля, будет внедряться система распознавания лиц, которая позволяет с достоверностью 80-93 процента узнавать человека, даже когда он не смотрит в камеру.

- Мы тестировали несколько систем. Наилучшие результаты были показаны в помещении, причем там расстояние было 20 метров. Наихудший результат получили с камеры, находящейся на высоте 50 метров, которая “смотрела” вниз на улицу, - рассказал в интервью “НП” директор департамента администрирования проектов АО “Astana Innovations” Жастлек Жапаров.

Еще одна система в помощь полицейским будет рисовать на карте города маршрут, по которому, например, может двигаться преступник на угнанной машине. Это позволит вычислить его конечный пункт и произвести задержание.

Чтобы сделать город безопасным, видеонаблюдение должно быть в каждом дворе. Уже подключено несколько крупных столичных жилых комплексов, однако существуют проблемы: имеющиеся там техника и оборудование не соответствуют требованиям для подключения и интеграции.

Понятно, что системы видеонаблюдения необходимы прежде всего для комфорта и безопасности. Зная, что город отслеживается камерами, горожане будут чувствовать себя в безопасности. Но вложенные миллиарды должны окупаться и приносить прибыль в городской бюджет. Для этого необходимо не только интегрировать и вывести видеокамеры в единый ситуационный центр, но и “привязать” их к так называемым кодам бюджетной квалификации (КБК), которые сегодня имеют все платежи, осуществляемые в бюджет. Тогда можно будет вести мониторинг и оценивать эффективность каждого “всевидящего ока”, а не только наблюдать, сидя за экраном монитора.

В качестве примера - измерители скорости, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, и водителю приходит “письмо счастья”. В феврале 2016 года в Астане было запущено 18 таких приборов, и только за первые две недели они нащелкали штрафов на 68 миллионов тенге.

А теперь представьте - будет 300 видеокамер на перекрестках. Но каждая должна быть такой, чтобы ее использовали в качестве “свидетеля”, когда она фиксирует нарушение - будь то превышение скорости, заезд за стоп-линию. Даже выброшенный окурок может стать основанием для штрафа.

Однако разработчиков больше беспокоит “социальный”, а не экономический эффект. “Люди перестанут нарушать ПДД, не попадут в ДТП и в больницу, не опоздают на работу, и бюджету не придется нести дополнительную нагрузку на их лечение, замещение или выплату компенсаций. Снизится нагрузка на суды и полицию”, - перечислил основные плюсы от видеонаблюдения Жастлек Жапаров.



Астана