Алла Иванилова

Медики бьют тревогу - более тысячи подростков сделали аборты в Казахстане в прошлом году. Общественники предлагают уже в младших классах начинать половое воспитание, однако сами родители выступают против такого “раннего просвещения”



В 2016 году в Казахстане искусственно прервали беременность 79 тысяч женщин. Более тысячи из них, а точнее 1418, - подростки от 15-17 лет, младше 15 лет - 16. По официальной статистике, каждая третья женщина в Казахстане хотя бы раз прерывала беременность на ранней стадии. Такие цифры говорят о наличии глубоких проблем в обществе и государстве.

Самый страшный диагноз после аборта - бесплодие. Сейчас в стране с этим сталкиваются 17 процентов супружеских пар, или каждая пятая семья. Для малонаселенного Казахстана данная проблема требует принятия жестких мер. Как быть в данной ситуации - просвещать или запрещать?

Тема абортов не раз поднималась в стране. И актуальна в связи с тем, что к данной медицинской процедуре все чаще прибегают подростки и девушки детородного возраста до 25 лет. К сожалению, большинство представительниц прекрасной половины человечества считают аборт единственным способом предотвращения нежелательной беременности.

Депутаты в свое время предлагали законодательный запрет абортов. Взамен поддерживать многодетных матерей, а также приложить максимум усилий, чтобы не было сиротских домов и приютов, выброшенных на мусорные свалки детей. Ведь основная причина, которая толкает женщин на этот страшный грех, то, что их не поддержали мужчины. Второй и самый распространенный ответ - не на что содержать детей. И, наконец, третья причина - женщины чувствуют себя в нашей стране социально незащищенными, у них зачастую нет жилья, работы и каких-либо пособий.

Однако “метод кнута”, как говорят медики, демографы и представители общественных организаций, не всегда во благо. Достаточно вспомнить опыт СССР, где после введенного “табу” стало распространено такое явление, как криминальные аборты, от которых погибло немало потенциальных матерей. При этом запрет абортов в странах Европы - весьма распространенная практика. Так, в Испании и Португалии искусственно прервать беременность можно только с разрешения суда, а в Ирландии и вовсе действует полный запрет. Однако и европейский опыт показывает, что женщины выезжают в другие страны для того, чтобы прервать беременность. Практика так называемого абортного туризма стала популярной в католических странах Европы. Англичанки часто отправляются делать операции по прерыванию беременности в Голландию, где это стоит гораздо дешевле. А в дорогую в этом плане Англию едут женщины из Ирландии.

Казахстанские врачи также опасаются, что запрет абортов приведет к тому, что женщины поедут в соседний Кыргызстан, Узбекистан или Россию, чтобы избавиться от ребенка. Кроме того, есть опасения, что начнется бум таблеток для прерывания беременности и женщины самостоятельно начнут “абортировать” себя, а это чревато летальными исходами. Сегодня такие таблетки и так стали одним из самых популярных средств у тех, кто хочет избавиться от ребенка.

Между тем в некоторых странах по-своему решают данную проблему. Так, на Украине врачам намерены разрешить не проводить аборты “по соображениям совести”. На рассмотрение украинского парламента внесен соответствующий законопроект. В частности, авторы данной инициативы предлагают прописать в Гражданском кодексе, что медик может отказаться проводить аборт из-за мировоззренческих или религиозных убеждений, если речь не о срочной операции. Однако если речь идет о неотложном состоянии, медработник не может отказаться от назначения или участия в операции.

До этого, в конце марта текущего года, в Раде предлагали полностью запретить на Украине искусственное прерывание беременности, если на то нет показаний.

Лучше предотвратить, чем лечить, считают гинекологи. Подростковая беременность, аборты, инфекции, передающиеся половым путем, могут быть устранены посредством предоставления качественных услуг по планированию семьи. Сегодня в стране действуют 478 кабинетов планирования семьи, где осуществляется консультирование и женщине помогают определить, есть ли показания для применения контрацептивов или нет, а также подобрать тот или иной вид контрацепции.

При этом “половое воспитание” стоит начинать уже в начальных классах. Сегодняшние подростки более “продвинутые” в этих вопросах благодаря общедоступной информации на щекотливую тему и вступают в интимные отношения с 14 лет, поэтому до этого возраста ребенок должен знать все о контрацепции.

В некоторых регионах уже практикуют уроки полового воспитания. Так, школьникам Восточного Казахстана учителя биологии или валеологии рассказывают о сексуальной культуре и о том, как сохранить свое репродуктивное здоровье. Разговаривают на такую деликатную тему с учениками лишь тех учебных заведений, где выявлено больше подростковых беременностей. Перед тем как урок “про это” появится в расписании, администрация школ спрашивает мнение родителей. Курс рассчитан на 17 учебных часов. Однако далеко не все родители поддерживают такую инициативу.



Астана