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В бой идут одни “старики” Новость дня / События

Константин Маскаев
Такого в Казахстане еще не было! Больше недели назад в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы осквернили Мемориал воинской славы, но вандал не пойман, а следы его мерзкого действа на виду у всего мира: главный во всех отношениях и, вероятно, лучший и непревзойденный по красоте, смыслу и народной любви памятник бойцам-казахстанцам, павшим на полях сражений Великой Отечественной, стоит поруганный.
Возмущенные ветераны и общественники подписали обращение к акиму Алматы, в Администрацию президента и прокуратуру

Вандалы сбили бронзовые буквы и символы “Золотая звезда” со стелл городов-героев и унесли их. В этих стеллах покоится политая кровью казахстанцев и других советских солдат земля из Брестской крепости и Смоленска, Ленинграда и Сталинграда, Киева и Москвы, Тулы, Севастополя, Одессы, Керчи, Мурманска и других городов...
Трагизм ситуации содержит два тревожных момента. Прежде всего то, что есть негодяй, который посмел поднять руку на ту нашу память, которая еще вчера, казалось, обладала иммунитетом и несла в себе непоколебимое достоинство. Да, новейшей истории известны случаи, когда памятники советским воинам-освободителям оскверняли и разрушали. В Прибалтике и Восточной Европе. Но в Казахстане и именно в ТАКОЙ форме на нашу память еще не покушались. Не меньшую тревогу вызывает то, что городские власти не исправили ситуацию оперативно, в то же утро. Больше недели и горожане, и гости города, в том числе иностранцы, видят печальную картину, фотографируют и обсуждают. Настоящее положение вещей будто подсказывает: в Казахстане, в Алматы, безнаказанно попирают священную память. То, что в сердцах многих этот акт вандализма вызвал боль и возмущение, зарубежный турист может и не узнать, наши слезы не видно на этих лабрадоровых плитах.
Говорят, аким в курсе. Говорят, некой неназванной организации поручено починить памятник. Говорят, на следующей неделе займутся! Но со стороны власти не прозвучало акцентированного и гневного комментария в адрес вандалов. Градоначальник, прокурор или аким района не взяли под особый контроль ход расследования, не пообещали непременно найти и наказать виновных. И ни в городском или районном акиматах, а равно и в Горархитектуре, и Казреставрации, и в департаменте внутренней политики или где-то еще в высоких кабинетах не нашли нужным хотя бы закрыть тканью или фанерой поруганный символ и с извинением оповестить народ на каком-нибудь куске картона, что памятник находится на реставрации!
При этом в Казахстане есть организации, которые своей деятельностью декларируют защиту памятников. Например, Казахское общество охраны памятников истории и культуры. Есть также государственная Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия. Она финансируется из бюджета. Но реакции на произошедшее со стороны этих контор мы, к сожалению, не увидели.
А помните ли вы, как те же чиновники - в голос со всем миром - гневно кляли вандалов, совершавших что-то подобное в освобоженных городах Европы? Но у нас и сегодня такая реакция, видимо, кому-то кажется неполиткорректной? А? Не зря же в сетевых дискуссиях в адрес защитников нашей памяти все активнее применяют клеймо “ватники”.
- Это закономерный “подарок” на День города нашим горожанам. В святом месте. Тем, кто относится к памятникам павшим воинам с душой и сердцем, плюнули в лицо. Вначале вандал, а следом - чиновники. Потому что они не исправили ситуацию, даже зная, что президент страны находится с визитом в Алматы! Они сохраняют абсолютное спокойствие за свою репутацию, потому что посещение парка президентом не запланировано, - справедливо негодует руководитель казахстанского союза ветеранов “Боевое братство” Сергей Пашевич. Разговор происходит в Координационном совете общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов, где собрались представители и активисты ветеранских организаций, руководители общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ветераны Чернобыля, солдаты особого риска, ветераны Вооруженных сил, представители партии коммунистов, патриотического движения “Бессмертный полк”, чтобы выразить свое возмущение по поводу произошедшего и в который раз задаться вопросом, почему руководство города, его силовые структуры не сумели обеспечить Мемориал воинской славы хотя бы нормальной охраной.
Собравшиеся вспомнили, что в 1993 году постановлением правительства большой квадрат улиц, центром которого является Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, признан культурно-историческим центром с соответствующим охранным статусом. Но сегодня градоначальник больше озабочен обустройством пешеходных зон. Не до Мемориала и его разрушения, считают они.
- Ранее мы неоднократно обращались в акиматы Медеуского района и города Алматы с предложениями создать так называемую мемориальную зону в этой части Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, - рассказывает руководитель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров. - На этом небольшом участке алматинского парка нашли отражение все героические вехи сравнительно недавней нашей истории. Мы чтим здесь память и тех, кто сражался с фашизмом, и тех, кто выполнял интернациональный воинский долг в Афганистане.
Президент акцентирует внимание на духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и граждан республики, на необходимости сохранения уважения к ветеранам и памяти о невосполнимых жертвах самой тяжелой и кровопролитной войны в истории. На месте же, в частности, в Алматы, представители власти вспоминают об этом только накануне Дня Победы 9 мая, делятся своими наблюдениями представители ветеранских организаций. Чиновник приходит в парк, возлагает цветы, демонстрирует свой показной патриотизм и забывает до следующего года!
Сергей Пашевич демонстрирует целую кипу обращений в различные властные структуры, в которых представители ветеранских организаций выступают с инициативами, в частности, просят наладить охрану мемориального комплекса. Впервые обратились в апреле 2013 года. На некоторые из них даже получили ответы, содержание которых Пашевич иначе как циничными назвать не может.

 

 

В городском акимате знают, что “Мемориал славы вместе с Парком имени 28 героев-панфиловцев и Аллеей героев на протяжении многих лет является одним из самых знаковых мест для многих поколений и патриотического воспитания молодежи”. В акимате помнят, что в 2012 году провели реставрационные работы с заменой мраморных и гранитных плит облицовки памятника. Правда, в акимате предпочитают не вспоминать, что после завершения работ на подрядчика пришлось подавать в суд за качество проведенных работ, которое оказалось гораздо ниже ожидаемого.
В одном из ответов акимата также говорится, что с 1 мая 2013 года поблизости от мемориального комплекса установили стационарный пост-модуль с круглосуточным режимом работы.
Кроме того, утверждают в ответе, ежедневно с 17 до 23 часов в парке ведут патрулирование два наряда из числа военнослужащих внутренних войск МВД РК, а в ночное время, с 22 до 6 часов, в парке несут службу два наряда кинологического взвода полка патрульной полиции со служебно-розыскными собаками. В ночное время в парк также осуществляют заезды патрульные экипажи на автомобилях.
 И еще установили две камеры видеонаблюдения, одна из которых “смотрит” на Мемориал славы. Из бумаг следует, что “работа по обеспечению охраны общественного порядка в парке продолжается и находится на контроле руководства ДВД Алматы”. Примерно тогда же из акимата в адрес ветеранских организаций отписала бывший замакима города, сейчас - депутат Зауре Аманжолова: “Предложенные вами рекомендации реализуют по мере возможности совместно с соответствующими органами и службами”.
Но, видимо, в акимате возможностей так и не нашли. Но вырос ворох отписок, которые не помешали вандалу совершить злодеяние. Стационарный пост, пресловутую стеклянную будку с полицейским внутри, к слову, давно убрали.
Если бы патрули были, а камеры работали, то вандалов задержали бы на следующий день. Нет? Но, к сожалению, до сих пор докладов ДВД о каких-то успехах в расследовании (если оно вообще ведется?) не поступало.
Ранее проходило выездное заседание акимата с представителями различных служб, включая полицейское начальство. Но кроме полицейской будки для охраны в парке ничего не появилось. И почему-то позже эту будку переставили в сквер к памятнику Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой (сейчас ее нет и там. - Прим. ред.).
Быть может, произошедшее наконец показало городским властям, что памятники пора охранять и наблюдать за ними как за объектами, имеющими историческую и культурную ценность?
В обращении ветераны настойчиво требуют на территории мемориального комплекса решить вопрос работы круглосуточного поста полиции, установить достаточное количество камер видеонаблюдения, чтобы под их охватом оказались весь комплекс и его элементы. А это: Мемориал славы, Вечный огонь, Аллея героев, памятник афганцам, памятник медицинским работникам, погибшим на полях сражений, и другие объекты.
Вынести, наконец, решение о размещении на постоянной основе почетного караула у Мемориала славы и Вечного огня и обеспечить его финансовое обеспечение.
В свою очередь представители ветеранских организаций проведут свою часть работы в учебных заведениях, разъяснят суть и особую роль тех, кто окажется достойным нести эту почетную миссию в карауле.
В Координационном совете также считают целесообразным установить на путях в парк и, в частности, к монументу стенды, которые бы информировали граждан о том, что они входят в особую городскую мемориальную зону, и разъясняли не только историческое значение войны и памятников войны, но и правила поведения в этом особом месте - со ссылкой на законодательные нормы, с применением инфографики на казахском, русском и английском языках.
- В поездках с поисковиками в те места, где воевали казахстанцы, мы обратили внимание на состояние памятников Великой Отчественной и отношение к ним, - рассказывает Сергей Пашевич. - Должен признать, что там всегда порядок и лежат свежие венки независимо от приближающегося 9 Мая. И это создает парадность и торжественную атмосферу у памятников.
Координатор “Бессмертного полка” Алматы рассказала, что этим летом представители народно-патриотического движения находились в чешском городке Миловицы, где есть небольшой памятник советским воинам. Кто-то его измазал краской накануне какого-то местного праздника. Власти не успели отреагировать, как местные жители по собственной инициативе не только самостоятельно отмыли памятник от краски, но провели уборку прилегающей территории. Что интересно, среди принявших участие в этой акции были и те, чьи предки воевали на стороне вермахта. На вопрос наших соотечественников, почему они трудятся здесь, одна женщина ответила: “Потому что это кому-то дорого!”. Такие вот трудно понимаемые нами проявления общественной сознательности и ответственности. Услышанное, к слову, вдохновило собравшихся провести в примыкающей к мемориалу зоне парка субботник. Убрать территорию, промыть гранит, мрамор и лабрадор, из которого сложен монумент, возложить цветы, тем самым как бы извиниться перед теми, кому посвящено это место, за происшедшее.
Пока не известно, в какой форме поддержат городские власти эту инициативу. Скорее всего не будут препятствовать, за что уже спасибо. Субботник назначен на 11 часов 30 сентября.

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Просмотрено: 2985 раз Просмотров: 2985 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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