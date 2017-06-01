Алла Иванилова

Депутаты считают, что Министерству образования и науки следует взять паузу в постоянных реформах, чтобы не допускать необдуманных экспериментов



В конце минувшей недели в сенате прошли парламентские слушания на тему “Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования”. В последнее время звучит много критики в адрес Министерства образования и науки. Эта сфера остается в числе наиболее подверженной реформам, однако коренной модернизации не происходит. Обучение по-прежнему ориентировано на получение формальных результатов, а реальные знания отходят на второй план, считают депутаты. Основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах, и на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг. Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей, показали необходимость срочных изменений. “Возможно, нам необходимо взять хотя бы кратковременную паузу в этой важнейшей сфере”, - предложил спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

Однако министр образования и науки Ерлан Сагадиев непоколебим. Он объяснил, что обновленная учебная программа дает не только знания, но и умение их использовать в жизни. К тому же к преобразованиям готовились 10 лет. Обновленное содержание сначала апробировали в Назарбаев Интеллектуальных школах, учащиеся которых соответствуют по своим знаниям и рейтингу сверстникам в Южной Корее и школах Сингапура. “Всегда будут недовольные, в прошлом году они тоже были, но мы не можем позволить заставить 18 миллионов человек годами топтаться на месте”, - отметил глава Минобразования. Отвечая на критику о том, будто школы не учат, а только “пекутся” о своем рейтинге и готовят к ЕНТ, министр сообщил, что обязательную сдачу Единого национального тестирования для казахстанских выпускников, планирующих обучаться в вузах на платной основе, думают отменить. Таким образом, ЕНТ останется только как система распределения грантов.

На парламентских слушаниях затронули тему некачественных учебников. Один из самых нашумевших - учебник русского языка для седьмого класса. Волну негодования вызвали задания с лингвистической сказкой о Кукусе и Бутявке российского литератора Людмилы Петрушевской. По мнению председателя сената, низкое качество учебников стало притчей во языцех. Их постоянные обновления ввиду допускаемых ранее ошибок указывают на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. “При всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости”, - заметил Касым-Жомарт Токаев. Главный педагог страны и тут проявил стойкость, констатируя, что из пяти тысяч предложений, полученных за девять месяцев от экспертов, учителей и заинтересованных родителей, не было ни одного именно по этой сказке. Поэтому она находится в учебниках русского языка с 2004 года, и ребенок получает по этому упражнению всего шесть заданий из 1200. Также министр подчеркнул, что его ведомство получило высокую оценку именно российских экспертов. “Действительно, не может быть двух русских языков - один, на котором мы говорим, которым дети пользуются каждый день, и другой - как музейный экспонат.

И то и другое - великий и могучий русский язык. Мы обновляем содержание по поручению президента. Мы заставляем ребенка думать обо всем, даже о языке, на котором он говорит”, - заметил Ерлан Сагадиев.

Однако дело не только в учебниках, но и в учителях. Именно низкий статус их профессии, по мнению депутатов, является сдерживающим фактором в развитии школьного образования. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких - 66 процентов от среднереспубликанского. В этой связи парламентарии рекомендуют правительству, исходя из экономических реалий, подумать, как поднять доходы учителей. В качестве альтернативы мотивировать госнаградами и премиями. Печально и то, что абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу “куда легче поступить”. Не секрет, что проходной балл на педагогические специальности значительно ниже, чем на многие другие. Такая ситуация в будущем может привести к тому, что в составах преподавательского корпуса будут самые слабые выпускники школ.

В свою очередь, правительство сейчас думает о том, как больше “загрузить” учителей. В 2016 году началась подготовка педагогов по смежным специальностям для малокомплектных школ. Благодаря этому преподаватель сможет проводить обучение по парным предметам, к примеру, “химия-биология”, “математика-физика”, “география-история”.

Кроме того, с учетом перехода с 1 сентября 2019 года в 10-11-х классах на преподавание четырех предметов на английском языке подготовка кадров началась еще в прошлом году. Начался масштабный пилотный проект с участием более полутора тысяч учителей-предметников, которые в течение этого учебного года приступили к преподаванию на английском языке. Учебники для них готовы, доставлены или будут доставляться в ближайшее время. Во время “пилота” станут понятны все “трудности перевода”: качество преподавания, как будут воспринимать родители, дети и сами учителя. В следующем году планируется довести количество учителей-предметников, преподающих на английском, до пяти тысяч. При этом глава Минобразования отметил, что ведомство будет мониторить процесс и при необходимости внесет коррективы в график перехода.

Несмотря на критику со стороны депутатского корпуса, министр образования и науки рассказал о некоторых новшествах в среднем образовании. Так, будет внедряться новая методика обучения казахскому языку для русских школ. Ее суть в том, чтобы отойти от привычного изучения грамматики в сторону большего применения коммуникативных навыков. Перевод текстов и механическая зубрежка правил не будут являться самоцелью. Главное, чтобы дети как можно быстрее начали говорить на казахском. Новые учебники для 1, 2, 5 и 7-х классов уже разработаны со словарными минимумами и с учетом этих требований.

Еще одно новшество, которое планируется в 2019 году, - нулевой класс с возраста пяти лет, где базовым учебником будет букварь. К слову, он уже апробирован.

Также министр прокомментировал переход на пятидневное обучение. Оказалось, что школы не укладываются в пять дней по программам. Сегодня 85 процентов с 1 по 11-й класс перешли на пятидневку - это около 300 гимназий и лицеев. В этих учебных заведениях в день до восьми предметов, поскольку только при таком подходе они могут уложиться в пять дней. При этом в гимназиях на факультативные уроки согласны сами родители. Также время уроков во всех школах сокращено с 45 до 40 минут. Однако, несмотря на все проводимые реформы, все еще существуют трехсменные школы, и эта проблема усугубляется в крупных городах. По словам главы Минобразования, есть только два варианта решения проблемы - строить школы на опережение, но у местных органов нет на это денег, либо внедрить подушевое финансирование и привлекать “частников”, а в последствии по аналогии с детскими садами размещать госзаказ. Бизнесмены готовы строить школы, но, по их словам, этому препятствуют завышенные требования санитарных норм и правил (СанПиН) и строительных норм и правил (СНиП), которые приняты еще в советское время. В частности, необходим большой земельный участок - четыре гектара. И, как правило, на таких территориях располагается государственная школа с численностью 1200 детей. Представители частного сектора предлагают чиновникам внести изменения, облегчив требования к объектам образования, - сократить площади и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов.

Обсудив все проблемы в среднем образовании, парламентарии рекомендовали министерству в срочном порядке ликвидировать недостатки, “наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования”. По их мнению, такие упущения становятся серьезным фактором во внутренней политике и оказывают отрицательное влияние на стабильность в Казахстане.



Астана