Ольга Шишанова

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия в конце сентября начинает работу по реинтродукции куланов из государственного национального природного парка “Алтын-Эмель” как одного из элементов кормовой базы будущей популяции туранского тигра, запланированного к разведению на территории природного резервата “Или-Балхаш”. Перевозить животных будут поэтапно в течение трех лет, тогда как транспортировка первых 15 куланов ожидается уже нынешней осенью



Правительство Казахстана, наконец, официально озвучило планы по возвращению туранского тигра в его исторические места обитания в Или-Балхашском регионе и подписало меморандум с WWF о реализации совместной программы реинтродукции этого хищника. Между тем историческим ареалом этого животного издавна считалась территория от современной Турции и Ирана до северо-западного Китая, однако к началу XX века тигры лишились 90 процентов своих местообитаний, включая территорию Центральной Азии. Полностью из этого региона они пропали в 1940-х годах из-за разрушения прибрежных экосистем и прямого уничтожения вида. Причем последнего тигра на территории Казахстана застрелили предположительно еще в 1947-49 годах.

Сегодня на реинтродукцию этого благородного животного, в которой, как оказалось, заинтересованы не только, как предполагалось ранее, Казахстан и Россия, - транш в размере 300 тысяч евро выделяет и правительство Нидерландов.

Первые деньги в размере более 100 миллионов тенге, по словам министра МСХ РК Аскара Мырзахметова, на реализацию проекта пойдут уже в ближайшее время. Плюс 10 миллионов евро Казахстан получит от Всемирного фонда дикой природы, который выступает основным инвестором задуманного.

Предполагается, что программа реинтродукции тигра в Казахстане, о которой речь идет не один год и на которую потратят как минимум 15-25 лет, будет способствовать развитию глобальной инициативы по удвоению численности тигра в мире к 2022 году. Эти обязательства под аббревиатурой Tx2 приняли всеми странами ареала тигра на Тигрином саммите в Санкт-Петербурге в 2010 году, который прошел под патронажем президента России. В случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, где его полностью истребили, как уже упоминалось, 70 лет назад. Ранее программы восстановления популяции тигра реализовывались в пределах национальных границ и на территориях, пригодных для обитания этих кошачьих, однако программа в Казахстане предполагает к тому же восстановление и обширных пойменных лесов как части исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов. Хотя, с другой стороны, это и вызывает некоторые сомнения у скептиков.

Для восстановления экосистемы, пригодной для местообитания тигра, правительство Казахстана планирует создать новый природный резерват “Или-Балхаш”. Программа реинтродукции также будет включать защиту сохранившейся дикой природы и восстановление популяций копытных (кулана, тугайного оленя), исчезнувших с этой территории из-за потери местообитаний и браконьерства, а также диких кабанов как основной базы питания хищников.

Однако напомним, что территория будущего резервата сегодня заселена несколькими сотнями фермеров, которые держат десятки тысяч голов скота. Когда-то эту землю сдали им в аренду в обход всех правил. Это значит, что теперь придется регулировать правовые коллизии, которые непременно возникнут, как только начнется переселение кормовой базы для туранского тигра. Тех же куланов, первые особи которых должны прибыть на место совсем скоро - в конце нынешней осени. Что повлечет за собой раздел пастбищ, фактор беспокойства для диких животных и их либо неприживаемость на новом месте, либо уход с территории резервата. А значит, вся программа, которая после подписания меморандума с WWF и первых финансовых траншей уже запущена в действие на международном уровне, окажется под угрозой срыва.

Положительным моментом этой программы может стать то, что может быть восстановлена экосистема Или-Балхашского региона, и это, возможно, поможет защитить озеро Балхаш - одно из крупнейших в Азии, предотвратив повторение им судьбы Аральского моря, которое было четвертым по величине в мире, но сохранило сейчас лишь 10 процентов своей акватории. В то же время не стоит забывать, что экосистема озера Балхаш также во многом зависит от наполняемости его водами трансграничной реки Или. Тем не менее у организаторов надежды на самые радужные перспективы. По словам директора Центрально-Азиатской программы WWF России Екатерины Воробьевой, хотя впереди много работы и необходимо будет приложить огромные усилия, вовлекая все заинтересованные стороны, “регион должен стать пригодным для обитания тигров”. А для этого в первую очередь надо усилить борьбу с браконьерством и незаконной охотдеятельностью, обучать и снабжать оборудованием и экипировкой бригады инспекторов, контролировать состояние популяций копытных, а главное - найти точки взаимодействия с местными жителями.



Астана