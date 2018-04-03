Алла Иванилова

В последнее время участились случаи, когда родственники умерших подают в суд на медиков, обвиняя их в том, что внутренние органы погибших изъяли без их согласия. С этого года дать согласие или отказ на прижизненное добровольное пожертвование органов можно на сайте электронного правительства. А чтобы агитировать население на донорство органов, врачи сами публично дают согласие на изъятие у них органов (после смерти, конечно), как сделала недавно группа актюбинских врачей во главе с начальником облздрава



Один из последних скандалов случился пару месяцев назад в Актобе. Врачи изъяли у умершего 22-летнего парня внутренние органы (две почки) без согласия родных и пересадили двум другим пациентам. Родственники узнали об этом только в морге и написали заявление в прокуратуру и полицию. Адвокаты считают, что врачи допустили грубую ошибку и должны были заручиться согласием родственников. При этом в Министерстве здравоохранения трактуют эту ситуацию по-своему. В соответствии с абзацем первым пункта 10 статьи 169 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения” врачи при изъятии у трупа органов руководствуются “презумпцией согласия”, которая практикуется во многих странах. То есть, если умерший человек при жизни не оставил официального отказа, медики могут использовать его органы в том случае, если они пригодны для трансплантации. Конечно, все это оформляется консилиумом, соответствующими документами. Причем эта норма существует в Казахстане с 2009 года. Однако в приказах Минздрава прописано, что врачи имеют право на забор органов только с согласия родственников. С 2014 года этот пункт убрали, но медики стараются все же придерживаться этого правила.

Чтобы умерший не стал донором “по умолчанию”, необходим его письменный отказ при жизни. Наряду с подачей заявления в поликлинику отныне это можно сделать и на портале электронного правительства е-gov с использованием электронной цифровой подписи. Услуга в разделе “Здравоохранение” - “Медицинская помощь” появилась в этом году. При этом в случае, если установить личность пациента, поступившего в медицинскую организацию, не представляется возможным, изъятие органов и тканей для трансплантации медицинскими работниками не проводится.

В Казахстане пять лет назад открыли Республиканский центр координации трансплантации. Трансплантацией органов и тканей занимаются девять крупных медцентров. За это время провели свыше 1057 операций, более ста человек стали посмертными донорами.

Несмотря на то, что законодательство позволяет развивать в стране трансплантологию, да и отечественные врачи научились делать такие операции и готовы спасти жизни тысячам казахстанцев, общественное сознание становится камнем преткновения. Большинство казахстанцев негативно относится к пожертвованию внутренних органов из-за религиозных и других убеждений. При этом далеко не всегда по медицинским показаниям подходит родственное донорство. В итоге приходится ждать годами, а у таких пациентов каждый день на счету. Многие из них так и не дожидаются необходимых им органов. Сегодня в Казахстане 3500 человек нуждаются в пересадке донорских органов. Но в банке доноров почек, печени, сердец и прочих органов огромный дефицит.

Как известно, один умерший может спасти от четырех до семи человек. Легкие и сердце нельзя взять у здоровых и живых людей, здесь применимо только трупное донорство. Во всем мире пересадка почки является наиболее востребованной и часто выполняемой операцией. На втором месте - пересадка печени, а на третьем - трансплантация сердца. Все эти операции успешно проводят в Казахстане, причем их стоимость дешевле, чем за рубежом. Так, стоимость операции по трансплантации почки составляет около 2 миллионов тенге, печени - около 6 миллионов тенге. В эту сумму входят труд врачей, затраты на медикаментозное лечение, подготовку и обследование пациентов, но не стоимость самого органа, так как он передается бесплатно. Для трансплантации органов по регионам Казахстана задействована санитарная авиация, поскольку максимальное время перевозки почек, к примеру, составляет первые 20 часов после изъятия, сердца - 10 часов, а легкие пересаживают сразу же. При этом большинство тканей (за исключением роговицы) консервируются и могут храниться в течение пяти лет.

Однако по причине отсутствия трупного донорства операции по пересадке сердца крайне редки. По опыту стран, где такие программы проходят успешно, потенциальными донорами в основном являются больные с обширным инсультом мозга. В Казахстане инсульт на втором месте в структуре смертности от болезней системы кровообращения. Ежегодно в республике переносят инсульт более 32 тысяч человек, из которых около 12 500 погибают по этой причине. Десять процентов из этого числа, то есть 1250 больных, могли бы стать потенциальными донорами.

Кроме того каждый год около 1000 больных находятся в листе ожидания по поводу сердечной недостаточности и ждут трансплантации сердца. Восемьдесят процентов из них умирают в течение года, так и не дождавшись заветного органа.

Потенциальными донорами могли бы стать посмертные жертвы дорожно-транспортных происшествий, а в Казахстане ежегодно на дорогах гибнут более 2500 человек.

Еще одна проблема - детское донорство. В Казахстане нет специального закона, отражающего это. Действующее законодательство распространяется только на взрослых старше 25 лет. Органы взрослых людей можно пересаживать детям, за исключением сердца. Сейчас ведется работа по разработке закона о донорстве для детей.

Параллельно в стране развивается нелегальный рынок по продаже органов. Как известно, продажа органов в Казахстане запрещена: органы для пересадки больному можно передать только на безвозмездной основе. Но за последние годы в Казахстане зафиксировано несколько фактов незаконной продажи человеческих органов. Впервые преступление по этой категории зарегистрировали в 2015 году в Астане. Тогда куплю-продажу почки оценили в 15 тысяч долларов. В 2016 году в производстве органов внутренних дел находилось два уголовных дела. В этом году факт незаконной трансплантации почки зарегистрировали в Алматы. Сейчас проводится расследование.



Астана