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Безграничная цена Новость дня / События

Мадина Меирманова
На фоне роста цены на нефть казахстанцы с опасением ждут продолжения роста цены на бензин. (До 200 и даже больше тенге за литр АИ-92.) Удивительное совпадение, но одновременно с плавным повышением стоимости ГСМ в стране начался дефицит топлива, а в России стали готовиться к очередному повышению акцизов

Уже пару недель жители Казахстана то одного, то другого региона наблюдают странную картину: на одних бензозаправках топливо отпускают исключительно по талонам, на других бензин популярной марки АИ-92 вообще отсутствует.
Минэнерго еще в сентябре пояснило, что ажиотаж - результат закрытия на плановый ремонт атырауского и павлодарского НПЗ.
Недостающий объем, а это около 30 процентов АИ-92 и 15 процентов дизтоплива, импортируют из РФ.
А вот теперь о ценах.
Буквально накануне закрытия казахстанских НПЗ в России вновь начался рост цен на топливо. Стоимость одного литра на АЗС в различных регионах варьировалась от 37,6 до 40,36 рубля за литр. Это стало реакцией рынка на сентябрьский рост биржевой цены.
При этом у наших соседей рост стоимости бензина в три раза опережает инфляцию: с начала года бензин подорожал на пять процентов, дизтопливо - на 4,1 процента при инфляции 1,7. В Федеральном антимонопольном ведомстве РФ ссылаются на то, что в прежние годы топливо практически не менялось в цене, а значит, сейчас оно лишь “догоняет” накопленную инфляцию. И ресурс для таких “догонялок” еще имеется.
Что касается Казахстана, то одновременно с ростом топлива в России в нашей стране резко изменился курс российской валюты: с 5,4 тенге за рубль в июле до 5,9 в сентябре - прямо к началу массового импорта топлива из РФ в Казахстан. Соответственно, поднялась и цена на местных заправках.
Впрочем, имеется и более веская причина, чем выравнивание цен на наш тенге и их бензин с “мировыми тенденциями” - Москва повышает акцизы. С нового, 2018 года акцизы вырастут дважды по 50 копеек. То есть цена бензина для конечного покупателя вырастет еще минимум на рубль (или 2,5 процента): большинство АЗС частные, и они могут поднять стоимость литра на более высокий уровень.
Учитывая наше с Россией безграничное сотрудничество в рамках ЕАЭС, перед Казахстаном, как и несколько лет назад, всплывает перспектива оттока нашего дешевого топлива на их дорогой рынок. А это значит, что у Казахстана два варианта сценария будущего: либо закрывать экспорт ГСМ, либо уравнивать стоимость на наших заправках с российскими.
Экспорт закрыть в условиях Таможенного союза будет непросто, хотя и возможно. Другое дело, что это “нерыночный метод”, он дорого обойдется нефтяникам в принципе. Ведь экспортировать сырую нефть (и даже нефтепродукты) экономически гораздо выгоднее, нежели заниматься обеспечением внутреннего рынка: при поставке сырья на отечественные НПЗ и цена ниже, и НДС не возвращается. Если учесть большую закредитованность многих компаний и проектов, в которых они принимают участие (как тот же Кашаган), продавать себе в убыток даже из патриотизма не вариант.
А значит, остается лишь выравнивание цены. При текущем валютном курсе это будет выглядеть примерно так: АИ-95 - около 235 тенге за литр, АИ-92 - около 220 тенге. И это без учета повышения акцизов в следующем году.
В принципе, постепенное движение в сторону роста уже началось в сентябре, когда цена поднялась на 2-3 тенге за литр бензина популярных сортов. И сегодня стоимость литра АИ-92 варьируется от 149 до 151 тенге, а АИ-95 на некоторых заправках достигает 164 тенге за литр.
При этом стоит помнить, что это не первое повышение цен на топливо в текущем году. В феврале (накануне первого скачка) стоимость АИ-92 составляла 137 тенге за литр.
Интересно, что накануне первого повышения, в начале 2017 года, “КазМунайГаз” также ссылался на необходимость выравнивания стоимости с российским рынком для обеспечения импортных поставок.
А это означает, что предположения о том, что цены на наших автозаправках постепенно, но все же уравняются с российскими, имеют под собой почву.
В этом случае казахстанцам действительно стоит готовиться к подорожанию вероятно до 200 тенге за литр уже к январю. Все остальные направления движения цен будут диктовать и нефтяные котировки, и “самочувствие” национальных валют Казахстана и России как по отношению к доллару, так и по отношению друг к другу.

 

 

Справка
Приведем следующие данные.
4 июля 2008 года. Цены на нефть марки Brent достигли исторического максимума - 143,95 доллара. Литр бензина марки АИ-92 в Казахстане стоил 107 тенге.
Октябрь 2008 года. Цена за баррель нефти марки Brent упала до 63 долларов. Стоимость литра бензина АИ-92 снизилась сначала до 94 тенге, затем к началу 2009 года - до 72.
Курс доллара весь период составлял 119,8 тенге.
Июнь 2011 года. Баррель нефти - 122,2 доллара, АИ-92 - 102 тенге.
Октябрь 2013 года. Баррель нефти марки Brent - 107 долларов. АИ-92 - 115 тенге. (Курс доллара 147,54 тенге.)
2014 год. Нефть стоит 102 доллара за баррель. АИ-92 - 128 тенге. Со снижением нефти до 70 долларов бензин подешевел до 115 тенге за литр. При цене 65,52 доллара за баррель АИ-92 стоит 108 тенге при курсе доллара 185,8.
Зима 2016 года. Цена на нефть 34-38 долларов, АИ-92 - 125 тенге за литр. Курс доллара в Казахстане - около 360 тенге.

Казахстанцев призывают измерять стоимость жизни в национальной валюте. Но при этом почему-то постоянно заявляют о том, что у нас в стране одни из самых низких цен в мире на бензин. И измеряют эту “низкость” отнюдь не в национальной валюте, а в американских центах. Насколько изменилась цена на топливо с 2008 года, читатель может подсчитать сам, сравнив курс тенге к доллару и цену на бензин с 2008 года. И приготовиться к тому, что жители страны с “высоким уровнем достатка в тенге” скоро приобщатся к международным стандартам долларовых расходов.

Астана

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Просмотрено: 1948 раз Просмотров: 1948 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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