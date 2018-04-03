Мадина Меирманова

Народные избранники - парламентарии - в скором времени будут не единственными избранными, имеющими доступ к процессу формирования бюджета. В рамках Модернизации 3.0 контроль над бюджетным процессом будет и у простого населения. И, оказывается, депутаты очень заинтересованы в том, чтобы простой народ видел, как и куда расходуются государственные деньги



На протяжении многих лет единственными представителями народа, которые имели доступ ко всем государственным деньгам, были парламентарии. Бюджеты уровнем пониже (области, города, районы) формировались, соответственно, местными избранными - депутатами маслихата. Подавляющая часть населения узнавала о том, зачем, куда и сколько денег собирается и расходуется, исключительно со слов чиновников или избранных. И повлиять на процесс могла лишь теоретически и очень опосредованно, высказывая свое “электоральное мнение”.

Процесс внедрения самоуправления, начавшийся с выборности акимов, теперь выходит на уровень самостоятельного формирования бюджетов этими самыми акимами. И одновременно дает возможность любому желающему жителю ознакомиться с казной страны и своего района.

Изменения в бюджетное законодательство предполагают обеспечение граждан доступной информацией о бюджетном процессе и запланированных цифрах. Подаваться вся информация должна консолидированно, но в понятном формате: инфографика, таблицы, слайды. И заодно содержать разъяснения: что означает тот или иной раздел, та или иная цифра. Сегодня такое уже практикуется на уровне республики. Так называемый гражданский бюджет страны размещается на сайте Минфина. И, как выяснилось, в таком же формате должны работать все акиматы областей, но то ли инфографику с цифрами делать не умеют, то ли ленятся. А потому Кабмин решил, “чтобы Минфин закрепил конкретную структуру гражданского бюджета, и она в МИО была одинаковой, чтобы можно было получить любую информацию оттуда”.

Причем граждане должны видеть не просто итог работы, но принимать участие в планировании бюджета. Как пояснил вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, с февраля следующего года граждане смогут видеть на сайтах своих акиматов информацию в виде отчета по бюджету текущего (то есть 2018) года. А с момента планирования бюджета на 2019 год (обычно этот процесс стартует с мая) смогут видеть и информацию по формированию бюджета.



Пешком под парту

Быть может, тогда в стране удастся ликвидировать проблему доступности для детей образовательных школ. Потому что, как сообщила мажилисвумен Ирина Смирнова, немало детей в селах идут до парты многие километры буквально пешком.

По ее словам, 1523 села в Казахстане не имеют своей общеобразовательной школы, и дети едут на уроки в другие поселки. “На сегодня это более 30 тысяч детей. Зачастую дети добираются несколько километров до школы по бездорожью. В период дождей дороги превращаются в месиво, и порой бывают случаи, когда ребенок, не сумев вытащить сапоги, затянутые в грязь, доходил в школу без обуви”, - рассказала Ирина Смирнова. Дети поселка Иргели Алматинской области не могут добраться в новую школу села Кемертоган, “так как отмечается бездорожье, регулярных автобусных маршрутов туда нет, а маршрут школьного автобуса не организован”. “Тревожная ситуация с доставкой детей в школу сложилась в селе Косшы Акмолинской области, где ребятишки также большое расстояние - около шести километров - проходят из дома до школы”. “В селе Шукырсай Южно-Казахстанской области проживают 264 семьи. Более 10 лет жители просят власти построить школу, около 500 детей вынуждены обучаться в соседнем селе, и с доставкой их в школу тоже все не гладко”.

Вполне вероятно, что население, приняв на себя груз ответственности личного контроля над процессом формирования бюджета, сможет повлиять на избранных ими акимов, обеспечить выделение бюджетных денег для закупа школьных автобусов.



Астана