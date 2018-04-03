Алла Иванилова

Ситуация с профилактическими прививками в стране начинает угрожать национальной безопасности - ни больше ни меньше. С каждым годом все больше родителей отказываются от прививок детям от таких опасных инфекций, как вирусные гепатиты, туберкулез, оспа, полиомиелит, чума... В этом году количество отказов от профилактических прививок уже достигло более 11 тысяч, тогда как еще пять лет назад их было всего 300-500. Такое пренебрежение приводит к тому, что увеличивается число заболевших опасными вирусными инфекциями. Ежегодно регистрируют десятки тысяч непривитых детей, и в будущем это приведет к новым вспышкам заболеваний и к возвращению в страну средневековых эпидемий



Чтобы не допустить такого сценария, Министерство здравоохранения намерено принять меры. В свое время экс-министр Жаксылык Доскалиев предлагал штрафовать всех, кто отказывается от плановых прививок. Но инициатива так и осталась на бумаге. (По поводу “санкций” высказался недавно знаменитый украинский педиатр Комаровский, который считает, что не стоит вводить систему наказаний за отказ от вакцинации, но при этом необходимо ввести систему поощрений для тех, кто правильно прививает своих детей.) Сегодня эта тема вновь поднимается. Но учитывая, что Минздрав не может обязать граждан делать прививки детям, поскольку это противоречит Конституции, чиновники ищут другие способы повлиять на родителей и подходят к этому вопросу осторожно. Чтобы не ущемлять конституционные права, в случае, если непривитый ребенок заболел тем вирусом, прививку от которого отказались делать, и заразил других, родителей предлагалось наказывать за причиненный ущерб, поскольку лечить больных государство будет за собственный счет.

Однако эту инициативу, которая вызвала бурную реакцию общественности, чиновники вскоре поспешили отозвать и исключили норму из проекта закона. Решено было искать другие стимулы. В частности, в рамках поправок в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений (поскольку, по статистике, в 42 процентах случаев отказы происходят по религиозным убеждениям) планируется внести статью “Уклонение от профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний несовершеннолетних детей”, которая устанавливает административную ответственность - 10 МРП для родителей.

К слову, в соседней России, где аналогичная проблема с отказом от прививок, Минздрав придумал другое наказание для родителей. В частности, изменять условия медицинского страхования: если ребенок заболевает по вине родителей, которые в свое время отказались от вакцинации, то больничный лист будет оплачиваться не так, как всем остальным. Как именно, российские чиновники обсуждают совместно с Фондом социального страхования и готовят законопроект, который бы запрещал искажать информацию о лечении тех или иных заболеваний, например, кори. В обществе сложился стереотип, что некоторыми инфекциями лучше переболеть в детстве, поэтому родители не спешат ставить своим чадам прививки.

Но неоднократно приводились исследования, согласно которым дети приобретают инвалидность (например, ДЦП и аутизм) именно после прививок (наиболее часто - после АКДС-вакцины). Недавно представители Ассоциации родителей детей-инвалидов Казахстана (АРДИ) выступили с просьбой о признании поствакцинации одной из причин возникновения инвалидности. Изучив детально этот вопрос, общественники констатировали, что в пяти процентах случаев патологии дети получают после прививок в роддоме и в поликлиниках. Со временем отклонения приводят к детскому церебральному параличу и другим заболеваниям, которые ограничивают возможности развития. Причем зачастую дело не в самой вакцине, а в том, что ее назначают ребенку, когда этого делать категорически нельзя. К примеру, после перенесенной болезни. В таком случае врачи не учитывают противопоказания, не проводят тщательное обследование. В результате малыш, который мог бы поправиться и жить полноценной жизнью, становится инвалидом. АРДИ не против прививок, но настаивает, чтобы подход к иммунизации был строго индивидуальным, и просит экспертов обратить внимание на статистику и создать в Минздраве специальную группу для изучения этого вопроса.



P.S.

А пока чиновники утверждают, что не зарегистрировано ни одного случая приобретения инвалидности вследствие вакцинации. Они по-прежнему настаивают на том, что вакцинация необходима, и призывают не сеять панику среди населения.





В Казахстане проводится вакцинация от 24 инфекций. Восемнадцать особо опасных из них (вирусные гепатиты, туберкулез, оспа, полиомиелит, чума) оплачивает республиканский бюджет. На вакцинацию пяти миллионов казахстанцев, включая 1,3 миллиона детей до 14 лет, ежегодно выделяется от 19 до 30 миллиардов тенге. Делается это не только из гуманных соображений. Болезни, не говоря уже о массовых эпидемиях, экономически невыгодны для государства: сегодня отказались от прививок, завтра ребенок начал болеть, а через 15 лет он плохой работник, поскольку постоянно на больничном. И “платить” за упущение родителей будет государство - пособие, гарантированное лечение и т.д.



Астана