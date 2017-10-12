Алла Иванилова

Введение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) предлагается перенести на 1 января 2020 года. Громкую новость озвучил накануне на заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов. Причина этого, по словам министра, в том, что значительная часть населения (а это свыше 2,7 миллиона казахстанцев) “имеет риск не быть полностью охваченными медицинским страхованием”.

Уже до конца текущего года планируется принять соответствующие законодательные нормы



Учитывая общественный резонанс, который создала в обществе предлагаемая чиновниками реформа по внедрению обязательного социального медицинского страхования, перенос сроков был вполне предсказуем. Поскольку было много “но”, о чем также неоднократно писала наша газета. Напомним, срок внедрения обязательного социального медицинского страхования переносится уже дважды. Первоначально предполагалось, что система заработает с 1 января 2017 года. Однако по поручению главы государства перенесли на полгода. Такое решение было связано с тем, что начинать реформу с середины года “неудобно”, поскольку медицинские организации заключат контракты в начале финансового года на оказание помощи населению с управлениями здравоохранения и комитетом оплаты медуслуг, а в середине года вынуждены менять заказчика на Фонд медстрахования.

Таким образом, появляются определенные риски, поскольку нет полной гарантии, что фонд закупит тот же объем или у тех же поставщиков медицинских услуг и при смене заказчиков будет оказана своевременная медицинская помощь.

Ориентируясь на новую дату, взносы и отчисления в Фонд социального медицинского страхования начались с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2018-го предполагалось, что все казахстанцы будут лечиться по страховке.

Причем чиновники изменили первоначально предлагаемые процентные ставки взносов и отчислений по основным категориям плательщиков, предусмотрев, по их мнению, более мягкий вход в систему страхования. Так, с 1 июля текущего года работодатели отчисляют один процент от зарплаты каждого работника, предполагалось, что 1,5 процента - с 2018 года, два процента - с 2020 года и три процента - с 2022 года (первоначально конечная ставка составляла пять процентов). Кроме работодателей с этого года взносы платят индивидуальные предприниматели - пять процентов от двух минимальных заработных плат (2445,9 тенге в условиях 2017 года). Хотя первоначально предполагалось, что все ИП начиная с текущего года будут платить два процента от доходов с постепенным увеличением до семи процентов к 2022 году, но позже ставку изменили. По состоянию на 28 сентября 2017 года в Фонд социального медицинского страхования поступило 12,3 миллиарда тенге, из них доля отчислений работодателей составила 80,07 процента (9822,46 миллиона тенге), взносов ИП - 19,93 процента (2445,07 миллиона тенге). Сами работники с 2019 года платили бы один процент.

Учитывая, что этот вопрос постоянно поднимается в обществе и высказывается немало сомнений, в том числе и по поводу преждевременности этой реформы, депутаты и национальная палата “Атамекен” предлагали перенести внедрение медстрахования на более поздний срок - с 1 января 2019 года. Но от Минздрава слышали категоричное “нет”. Чиновники решительно заявляли о полной готовности. И только после того, как президент страны поручил еще раз пересмотреть этот вопрос, государственные мужи проанализировали и оценили реальные возможности, признав слова критиков, что поспешили. И, чтобы не “насмешить народ”, решили все-таки повременить с внедрением еще два года. Уже подготовлены и внесены в парламент очередные законодательные поправки (их планируется принять до конца текущего года), закрепляющие официально перенос срока внедрения ОСМС на 1 января 2020 года и, соответственно, уплату взносов физических лиц и взносов государства за льготные категории населения. Также предлагается взносы работодателей сохранить на уровне 1,5 процента за счет снижения на полтора процента социального налога.

Что же послужило причиной очередной отсрочки?

По словам главы Минздрава, это, прежде всего, опасения, что почти три миллиона казахстанцев останутся за бортом медстрахования. Здесь есть две категории: индивидуальные предприниматели и так называемые непродуктивные лица, которых насчитывается 1,4 миллиона, их доходы не распознаваемые, скрываются в неформальном секторе экономики. Предполагалось, что для таких “нелегалов” до 2020 года за счет средств республиканского бюджета предусмотрят амбулаторно-поликлиническую помощь с амбулаторно-лекарственным обеспечением. После каждый сам за себя. Власти рассчитывали за счет внедрения ОСМС легализовать эти 20 процентов населения, которые никак не участвуют в пополнении бюджета, но пользуются услугами здравоохранения. Поскольку лечиться за счет государства смогут те, кто зарегистрируется в центрах занятости и получит официальный статус “безработный”.

Также стимулировать граждан, чтобы они самостоятельно вносили взносы, планировалось, показывая выгоду: проще заплатить пять процентов от зарплаты и рассчитывать на услуги, превышающие вложенную сумму в пять раз, а при серьезных заболеваниях стоимость может возрасти на несколько миллионов. Но это оказалось не так-то просто. Основная часть самозанятых - сельчане, у которых домашнее подворье. Многие из них не будут добровольно отчислять процент за свое здоровье, поскольку доходы не позволяют “лишние траты”. Они просто перестанут лечиться, что повысит рост числа хронических заболеваний. Если же они зарегистрируются в качестве безработных, то возрастет нагрузка на бюджет, поскольку их придется не только бесплатно лечить, но еще и платить пособие.

Много вопросов возникает и по поводу качества оказываемых услуг, которое, вполне вероятно, не выйдет на новый уровень - пациент, отчисляющий страховые взносы, как и прежде, будет выстаивать в очередях и посещать тех же неграмотных врачей. Как следствие - возникнет недовольство населения. Для чего платить дополнительный процент от зарплаты, если качество и объем останутся прежними? В первую очередь должна быть готова информационная система - все учреждения здравоохранения, оказывающие услуги населению, в том числе и на селе, должны быть подключены к интернету, чтобы производить учет отчислений и взносов на базе индивидуального идентификационного номера, в онлайн-режиме видеть необходимую оперативную информацию и обмениваться ей. Сегодня, к сожалению, информационными системами охвачено всего 45 процентов организаций здравоохранения по республике. Чиновники обещают, что к 2020 году все медицинские организации до уровня СВА подключат к сети интернет, но это пока лишь обещания.

Пока власти в течение двух лет будут готовиться к внедрению ОСМС, чтобы не простаивал созданный Фонд социального медицинского страхования, с 1 января в соответствии с действующим законодательством он выступит оператором Государственного объема медицинской бесплатной помощи на 2018-2019 годы и начнет реализацию мер по повышению эффективности и расходованию финансовых средств в системе здравоохранения.

P.S. Учитывая, что взносы в Фонд социального медицинского страхования отчисляются работодателями и индивидуальными предпринимателями уже с 1 июля текущего года, то с планируемым переносом срока предоставления услуг ОСМС с 1 января 2020 года встает резонный вопрос о дальнейшей судьбе осуществляемых отчислений. Будут ли они временно приостановлены либо фонд продолжит и дальше собирать взносы в том же размере? Однако получить внятный ответ на этот вопрос в пресс-службе Министерства здравоохранения не удалось. Там ссылались на то, что все станет известно после официальной презентации законопроекта, предусматривающего перенос сроков, а дальнейший алгоритм действий - после его принятия. Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, которая волнует миллионы казахстанцев, наша газета направит официальный запрос в Министерство здравоохранения.



И, кстати, в целях повышения качества медицинского обслуживания детей от 0 до 6 лет и снижения нагрузки на врача общей практики с 2255 до 1500 прикрепленного населения проводится работа по восстановлению педиатрических участков. В целом по республике их потребность составляет 3417, в текущем году открыты 23, до конца года планируется открыть еще 84. В 2018 году с учетом выпуска интернов-педиатров появится 230 участков, а с 2019 по 2024 год - более 500 ежегодно. Таким образом, к 2024-му планируется обеспечить стопроцентную потребность в педиатрических участках.



Астана