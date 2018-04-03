Алан Байтенов

Напасть, от которой практически нет “лекарства”, атакует крупные города Казахстана. Жулики, оснащенные системами электронного взлома автомобилей, засветились в Алматы и Астане. В последнее время их ловят “пачками” - только с понедельника задержали почти двадцать человек (!). Есть информация, что те, кто еще не попался, уже двинулись в регионы.

Масти у воров разные. Кто весомее, тот с помощью подбора электронных ключей угоняет автомобили. Как правило, это машины класса люкс как с родными, так и нештатными системами безопасности. Ну а кто чуть меньшего пошиба, тому достаточно просто попасть в салон и прихватить то, что лежит плохо



Как это работает? Так называемые “код-грабберы” - это маскирующиеся под брелоки сигнализаций электронные системы, что способны перехватывать сигнал и позже воспроизводить его с полной точностью, фактически подменяя штатный пульт от сигнализации. Вот и представьте - буквально у кого угодно в радиусе 10-15 метров может находиться такой прибор, который позволит обмануть ваш автомобиль и допустить в салон. И чтобы дать ключи от автомобиля, вам нужно лишь воспользоваться сигнализацией. Причем со стороны, для окружающих, все будет выглядеть так, как будто к машине подошел не вор, а хозяин, и снял защиту. Но обо всем по порядку.

Начал новую историю с беспроводным хакингом систем безопасности автомобилей некий гражданин Азербайджана. По сводкам ДВД, он первый на парковке в районе пересечения улиц Абылай хана и Казыбек би (Алматы) влез в чужой автомобиль. Там его и накрыли. Думается, что это не первый случай - на нем он просто попался. Далее еще интереснее - на днях также в Алматы задержали группу из 11 человек. Среди них была даже женщина, что “сердцем чует”. Группа организована блестяще - у каждого из 11 человек свои обязанности: как наблюдение за жертвой, составление четкого расписания и маршрута автомобиля, на который положили глаз угонщики, так и прикрытие в нужный час и минуту. Конечно же, был и “отдел”, который отвечал за сбыт машин. Как говорят представители ДВД Алматы, этим подозреваемым нужны были только дорогие машины. И их подозревают в угоне двух люксовых внедрожников, в народе “двухсоток”.

Кстати, по официальной информации, на одну из них тут же нашелся покупатель. И, по словам представителей следствия, он знал о криминальном настоящем автомобиля. Но бросовая цена (по словам представителей ДВД, всего 13 тысяч баксов) сделала свое дело. Решил он, пытается доказать следствие, в дальнейшем перебить номера и продать машину как минимум со 100-процентной прибылью. Вторую машину пока не нашли.

Еще один случай опубликовали по сообщениям представителей ДВД, но уже Астаны. Так вот, 11 октября поймали еще двоих с поличным. Они, как и гость из Азербайджана, открывали машины дистанционно и брали все ценное, что можно было найти.

Читатель видит ту плотность, с которой совершаются эти высокотехнологичные преступления в последнее время. Этому должно было что-то предшествовать. Понятно, что ситуация в обществе не самая лучшая и многие нацелены воровать у тех, у кого есть что. Естественно, не разбираясь - честно оно заработано или нет. Но, оказывается, есть и другие причины - доступность систем код-граббинга. Здесь, как в присказке, “не вводи вора во грех”. Мы провели небольшой анализ и увидели - приобрести такую штуковину можно в соседней России начиная от 15 тысяч рублей. Курс на момент подготовки материала - 5,85 тенге за рубль. Это самая дешевая система, которая способна открывать почти все шлагбаумы, что сегодня существуют. Топ-уровень среди наиболее доступных систем от 40 до 130 тысяч рублей (зависит от базы поддерживаемых систем) - так называемая Pandora v2.4. Обновление вышло в августе 2017 года. Работает как со шлагбаумами, так и с машинами. Причем способна обманывать как штатные, так и дополнительно установленные системы безопасности. В этом списке все сигнализации, которые можно купить на автомобильном рынке. Мы бы с удовольствием опубликовали список, однако он содержит более 200 наименований систем, и мы не можем сделать это просто физически. Там, поверьте, почти все - от популярных “шерханов” до моделей от “старлайна”. Понятно, что штуковина поддерживает не все, что существует в мире, однако этого и не нужно.

Впрочем, есть и, что называется, хай-энд-системы. Хит продаж - штуковина, что способна работать с системами бесключевого доступа популярных у нас Toyota и Lexus. В розницу такая “машинка” может стоить до 17 тысяч евро. Работает, обещает производитель, с самыми популярными моделями 2008 - 2017 годов выпуска. Эта версия предназначена в первую очередь для больших городов.

Казалось бы, обрисованная нами доступность систем взлома и наша тотальная уязвимость - все это похоже на дешевую страшилку. Мол, а как же закон?! Да, закон однозначно не поощряет... Просто это только в Казахстане люди еще не особо пуганые. А в России, к слову, угон машин - это почти народная забава. Поэтому там так развит рынок всяческих электронных отмычек. И да, именно там популярные у нас внедорожные “японцы” в первых строках угоняемых машин. Кстати, такой системой могут воспользоваться и спецслужбы для простого доступа к подозрительным машинам. Некоторые эксперты не исключают, что именно оттуда идут технологические утечки для создания рыночных отмычек. Может, впрочем, “течь” и база официальных дилеров.

Как ни крути, но мы не застрахованы и не можем быть спокойны. Стопроцентную гарантию не может дать ни один производитель. Говорят, что помогают “диалоговые системы” (когда база и брелок ведут разговор на постоянно меняющемся языке, вычислить возможно, но достаточно сложно), однако не все, а, как правило, наиболее современные. Как минимум с 2014 года выпуска. Но даже если ты вдруг отдал безумное количество денег за новейшую систему охраны или надеешься на “штатку”, ты, в принципе, не можешь знать, когда именно злоумышленники взломают (или его сольют) этот, еще секунду назад суперсложный и секретный код.

Кстати, было народное средство - спрятать в машине простой сотовый телефон. И если вор не попытается заглушить сигнал, его, мол, потом можно найти, отследив по данным сотовых вышек. Но это никак не спасает от проникновения в машину. А ведь сколько было случаев, когда преступники прятались в авто и нападали на человека сзади.

С сожалением вынуждены признать - перед такого вида преступниками мы абсолютно беззащитны. И органы внутренних дел могут вступить в игру только после того, как все уже случилось.