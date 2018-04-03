Мадина Меирманова

Прокуроры предлагают щадить бизнес. За экономические преступления, которые “не опасны для жизни людей”, теперь не будут брать под стражу



Бизнес хорошо развивается в той стране, где на него меньше давит государство. Чем больше свободы, тем больше шансов предпринимателям развернуться и получать бОльшую прибыль. С которой, разумеется, они будут платить государству еще больше налогов.

Собственно, увеличение налогов и является главной целью всех послаблений для предпринимательства, которые активно вводят в стране в последние годы. Причина - планы по созданию из МСБ главного “кормильца” бюджета к 2050 году: к этому времени доля МСБ в ВВП должна составлять не менее 50 процентов.

Зная надежды, которые на него возлагают власти, бизнес выторговывает себе максимально возможные (на каждом отдельном этапе) преференции. Минувшим летом НПП “Атамекен” праздновала победу: статью 215 - уголовная ответственность за лжепредпринимательство - исключили из Уголовного кодекса РК. Тогда предприниматели обосновывали свои доводы тем, что при нарушении одним бизнесменом закона в уголовный процесс втягивают всю цепочку его бизнес-партнеров, среди которых большинство - вполне добросовестные игроки рынка. А это замораживает их бизнес и часто влечет за собой огромные финансовые потери в виде, например, недополученной прибыли. После многолетних споров правительство согласилось исключить такое понятие, как лжепредпринимательство, из терминологии и наказывать за уклонение от налогов и “незаконную предпринимательскую деятельность”.

А вот теперь новый шаг навстречу “кормильцам” - Генеральная прокуратура предлагает не брать под стражу за экономические преступления.

Как обосновал идею заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя в мажилисе проект закона по вопросам правоохранительной деятельности, “они (экономические преступления. - “НП”) не опасны для жизни”. Он добавил, что такое послабление не коснется рейдерства, подделки денег, контрабанды, финансовых пирамид и ОПГ.

Впрочем, оставшихся преступлений более чем достаточно.

Объем теневой экономики в Казахстане составляет, по разным расчетам, от 28 до 40 процентов ВВП. То есть как минимум треть сегодняшнего объема доходной части бюджета (в виде налогов) проходит мимо государства. Если предположить, что хотя бы половина из них не входит в ОПГ, то это означает, что нарушители налогового законодательства в стране вполне могут избежать наказаний в виде ограничения свободы. И отделаться штрафами и “компенсацией ущерба”.

Подобная гуманизация, по мнению властей, одновременно с переориентированием налоговых служб на консультационные услуги (когда налоговик не карает за мелкие проступки, а своевременно указывает на них предпринимателю и помогает исправить нарушение) должна стимулировать бизнес работать в рамках закона, не опасаясь быть уголовно наказанным за любое правонарушение. То есть переводит взаимоотношения государства и бизнеса на уровень “наказания рублем”. Но, с другой стороны, это, напротив, может привести к росту финансовых преступлений в крупных масштабах. Когда нарушители также будут иметь возможность отделаться лишь штрафными санкциями.

Такие случаи мы уже видели, в том числе и среди тех, кому предъявляли обвинения в коррупционных правонарушениях: оплатил ущерб, заплатил штраф - вышел на свободу. А теперь - вообще не сядет.

Впрочем, не стоит забывать, что одновременно с гуманизацией государство вводит тотальный контроль над бизнес-процессами, включая все финансовые операции. В том числе и посредством возможностей блокчейна. А это означает, что в скором времени власти смогут видеть малейшие нарушения на самых начальных этапах финансовых схем уклонения от налогов. И ловить за руку уже на этапе “желания” не платить государству положенную мзду.



Астана