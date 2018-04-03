Мадина Меирманова, Артур Бабаев

Ситуация вокруг отношений Астаны и Бишкека все больше напоминает “закручивание гаек”. Пока новоизбранный президент Жээнбеков обещает развивать конструктивный диалог с соседями, действующий глава государства и его правительство продолжают наращивать конфликт. Чем закончится это противостояние, пока не понятно. Но если градус напряжения не будет снят в самое ближайшее время, обе стороны могут понести немалые потери в своих экономиках



Под занавес президентства Алмазбек Атамбаев решил высказать “наболевшее” про всех известных политических игроков ближнего и дальнего зарубежья. Его оценка внутриполитической ситуации Казахстана вызвала крайне негативную реакцию Астаны, ноту протеста со стороны МИДа и весьма агрессивное заявление правительства РК. Затем последовало странное сообщение премьер-министра Кыргызстана, что он поговорил с Назарбаевым о проблемах на границе и тот поручил “разобраться”. На что Астана заявила, что это “не соответствует действительности”.

Теперь же Бишкек вроде как вскользь обсуждает еще один “интересный” для Казахстана проект.

Вчера Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана сообщило, что намерено полностью осушить Кировское водохранилище в Таласской области. Причина - ремонтно-восстановительные работы. “Для проведения ремонтно-восстановительных работ с 18 октября планируется произвести сбросы из Кировского водохранилища, до полного опустошения водохранилища”, - говорится в сообщении министерства.

Причина, казалось бы, вполне весомая. Вот только решение об этом принято, судя по всему, скоропалительно. И, вероятно, исключительно в качестве “меры воздействия” на Казахстан - “заморозка” работы водохранилища грозит дефицитом воды югу Казахстана, который использует 88 процентов всех его сбросов. Кроме того, само увеличение пропуска воды сегодня означает повышение уровня стока трансграничных рек и, возможно, подтопление прибрежных населенных пунктов нашей страны. Включая Тараз.

Причина темпераментности Кыргызстана, вероятно, в усилении проверок на казахстанско-кыргызской границе. А точнее перекрытие того потока серого импорта, которым Бишкек “снабжал” всю территорию Евразийского экономического союза в последние пару лет.

Кыргызстан уже написал жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (высший орган ЕАЭС) и ВТО, обвинив Астану в нарушении норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и правил ЕАЭС.

По закону. Или когда бизнес

превыше дружбы

Как заявил на специально созванной пресс-конференции министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, наша страна уже устала бороться с бездействием таможни Бишкека. “Проблема серого импорта из Китая присутствует давно, мы проводим соответствующую работу с нашими коллегами по информационному обмену, по развитию соответствующей инфраструктуры. Есть определенные продвижения в этом направлении, но, к сожалению, в рамках ЕАЭС мы наблюдаем нарастающую проблему с момента присоединения Кыргызской Республики. Здесь мы видим значительный переток импорта в эту страну в связи с более низким уровнем таможенного контроля, применение более низкой таможенной стоимости. Все это привлекает серый импорт, который в конечном итоге превращается в экспорт в страны ЕАЭС и наносит ущерб как конкурентоспособности соответствующих отраслей и компаний, так и распределению таможенных пошлин по всем странам ЕАЭС”, - сказал он.

По словам Султанова, занижение таможенной стоимости импорта достигает четырех миллиардов долларов (по киргизским данным, в 2016 году импорт из Китая составил около 1,5 миллиарда долларов. По статистике КРН, экспорт в Кыргызстан за прошлый год составил 5,6 миллиарда). “Если это считать результатом занижения таможенной стоимости при импорте, то нетрудно посчитать, учитывая среднюю ставку в 7,5 процента, что ущерб составляет около 300 миллионов долларов, или около 100 миллиардов тенге только от прямой недоплаты пошлин в бюджеты стран ЕАЭС. Экспертно мы посчитали, что, если пересчитывать 0,5 миллиарда перетока того импорта, который приходил в Казахстан и в конечном итоге возвращался после растаможки в соседние республики, даже от этой суммы прямые потери около 60 миллионов долларов, или 20 миллиардов тенге ежегодно. На эти средства можно построить 40 школ и детских садов”, - возмущенно заявил Султанов.

Так как же это происходит?

Все очень просто. Предприниматели, завозящие товар в Кыргызстан на растаможку, указывают в таможенной декларации не реальную стоимость товара, а, чтобы платить меньше государственной мзды, занижают его стоимость. Ну а местная таможня то ли по причине слабой заинтересованности в пополнении госбюджета налогами, то ли из высокой заинтересованности пополнения собственных карманов закрывает глаза на эти нарушения. В комитете госдоходов Казахстана выяснили, что разница в стоимостной оценке завозимых товаров из Китая в наших странах может разниться во много раз. И доказали это на примере мужских сорочек: таможенная стоимость одной штуки в Казахстане составляет 5,46 доллара, а в Кыргызстане - 0,44 доллара. Женские сапоги в Казахстане оцениваются в 28,85 доллара, а в КР - в 2,74 доллара. Разница в 10-12 раз!

При этом Минфин Казахстана уточнил, что никакой таможенной границы с Кыргызстаном, как об этом пожаловался в ЕЭК Бишкек, не восстановили. Мол, вполне возможно проверить законопослушность киргизского бизнеса и качество работы соседской таможни посредством налоговых деклараций, которые все обязаны заполнить при въезде (и даже транзите) на территорию РК. “У нас, когда ввозится товар из Кыргызстана, таможенный контроль не проходят, но платят косвенные налоги в соответствии с договором. Мы взяли данные из деклараций и увидели, что часть товаропотока не находит отражение. По нашим подсчетам, стоимость незадекларированных товаров составила 49 миллиардов тенге. И, как вы понимаете, от него НДС не доплачен в бюджет Казахстана”, - заявил глава КГД Ардак Тенгебаев.

В свое же оправдание, что раньше не суетились и не проверяли, Тенгебаев заявил, что пытались по-хорошему договориться с соседями. И даже на уровне ЕАЭС. Но сейчас поняли, что бесполезно.

“Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС”, - сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Другие же члены Кабмина добавили: уж коли вошел в союз, подписал обязательства соблюдать наднациональное законодательство и блюсти интересы всех союзных стран, исполняй.

Но Алмазбек Атамбаев вновь не удержался от ответа Казахстану. Он извинился за свои резкие высказывания в адрес Нурсултана Назарбаева, сказав, что, “наверное, был неправ, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана. Я об этом думал. Он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверно, больше. Но задача у олигархов другая”.

При этом президент соседнего государства умудрился одним предложением прокомментировать внутреннюю и внешнюю политику Казахстана: “Видимо, не зря в Казахстане собираются перейти с кириллицы на латиницу - это отрезание от России. А сегодня на границе с РФ проходят совместные учения военных Казахстана и морпехов США... Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана направлены на развал ЕАЭС”.

Ощущение такое, что господину Атамбаеву не только очень нужно рассориться с Астаной, но и выступить в роли главного ссорильщика Казахстана с Россией. А мы даже не знаем, зачем и ради кого?

Акорда пока никак не отреагировала на очередной демарш уходящего киргизского президента.



Кыргызстан действительно имеет прямое отношение к дефициту в Казахстане. Правда, речь не о воде. Думается, что угрозы спустить водохранилище в Таласской области и таким образом лишить прилегающие казахстанские земли источника воды - не более чем козырная карта в политическом блефе, которую, однако, никогда не пустят в ход. То же самое относится, впрочем, и ко всей остальной киргизско-казахстанской риторике.

А вот на что дефицит действительно есть, так это на информацию о том, что происходит в Кыргызстане (имеется в виду политическая кухня нашего южного соседа). Когда уходящий президент КР Атамбаев произносил свои недавние звонкие речи в отношении Казахстана, трудно поверить, что он это делал в каком-то эмоциональном запале. Как и вообще трудно заподозрить в необдуманности слов и поступков этого изощренного политика - между прочим, единственного из всех киргизских президентов, который “досидел” свой срок до конца (и Акаева, и Бакиева, напомним, свергли в результате переворотов или революций - кому как угодно).

Наверное, гораздо логичнее предположить, что Атамбаев вел какую-то хитрую политическую партию, играя на неких психоэмоциональных струнах киргизского электората и предполагая, что, критикуя казахстанскую политику (не первый раз, заметим), он таким образом заработает определенные очки. И ведь преуспел в этом, поскольку, напомним, победу на выборах одержал именно его соратник, по существу - преемник.

Беда в том, что мы у себя в Казахстане, остро реагируя на эту очевидную демагогию, не знаем, какую конкретно игру он вел и что это за электоральные струны. Да-да, несмотря на то, что Кыргызстан - наш ближайший сосед, союзник, да что там - родственник, в Казахстане плохо себе представляют, что там на самом деле происходит, что за личности этой страной управляют, не говоря уже о том, какие силы за ними стоят. И не знают об этом не только простые обыватели, но и те, кому это необходимо знать, что называется, по долгу службы: дипломатические круги и силовые структуры, включая КНБ, бизнесмены, журналисты и прочие эксперты.

Самое обидное, что вызван этот дефицит информации банальным высокомерием. В этом случае Казахстан повторяет ошибку России, которая, увлекшись геополитическим состязанием с мировыми державами, пренебрегает детальным изучением того, что творится в странах объемом поменьше, которые она считает этакими младшими братьями по умолчанию. Итог известен.

Казахстану не следует повторять эти досаднейшие и глупейшие ошибки. Говорят: надо знать своего врага, так вот - друга надо знать еще лучше. А мы ведь дорожим по-настоящему дружественными отношениями с братским соседом.



Астана