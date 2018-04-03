Мадина Меирманова

Лишь один тендер из десяти проводят в Казахстане без нарушений. Так, по сообщению Минфина, в этом году охватили проверкой госаудита 9,9 миллиарда бюджетных денег. И выявили нарушений на 8,8 миллиарда. Ключевые из них - излишние требования в конкурсной документации квалификационных требований. То есть заказчики от акиматов “подстраивают” конкурсную документацию под определенные компании-исполнители, что создает неравную конкуренцию.

8,8 миллиарда из 9,9 проверенных! При этом, как сообщил Минфин, к административной ответственности привлекли пять должностных лиц, к дисциплинарной - два виновных лица! А если напрячься и проверить весь объем госзакупочных средств по масштабнейшей государственной программе “Нурлы жол”, на которую только в этом году выделили почти полтриллиона тенге?



Напомним, в условиях торможения роста мировой экономики Казахстан несколько лет назад принял программу стимулирования экономической активности. План инфраструктурного развития, рассчитанный до 2020 года и названный “Нурлы жол”, должен придать импульс для роста всего несырьевого сектора казахстанской экономики. Впрочем, по давно заведенной традиции импульс может оказаться слабоват, потому как воруют.

Вообще практика строить внутреннюю инфраструктуру в период падения объемов международной торговли изобретена не Казахстаном. Ярчайший пример такого метода поддержки экономики страны - Великая депрессия в США, когда Белый дом для борьбы с безработицей запустил программу строительства транспортных коридоров. Средства на проекты выделялись из бюджета (или софинансировались совместно с частным бизнесом), а создание социальных рабочих мест позволило обеспечить минимальным, но заработком миллионы работников.

Но главное, что в новый виток экономического роста Соединенные Штаты вошли обеспеченными новыми автотрассами и железнодорожными магистралями по всем направлениям внутри страны. Это стало стимулом для создания межрегионального экономического сотрудничества и существенно укрепило экономику США.

Казахстан такую практику уже вводил во время кризиса 2008-2010 годов, когда по стране массово создавались социальные рабочие места на проектах ремонта дорог и инженерных коммуникаций ЖКХ. Это позволило снизить риски социальной напряженности из-за высвобождавшихся на фоне спада экономики трудовых ресурсов.

Новую программу “Нурлы жол”, которая стала ответом на очередной виток экономического кризиса, уже более тщательно проработали, и в ней учли стратегические планы развития страны. В целом же “Нурлы жол” должен подготовить базу для будущего экономического скачка, о котором уже много лет грезят правительственные экономисты. Именно поэтому ключевыми направлениями программы стали создание и развитие транспортно-логистической, энергетической и индустриальной инфраструктур: от строительства транспортных коридоров и терминальных мощностей до индустриальных зон. Вкупе с массовым жилищным строительством это должно дать мультипликативный эффект развитию огромного спектра стройиндустрии (стройматериалы, продукция и услуги для транспортно-коммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер). Отследить это можно по количеству поступающих налогов, а их объем постоянно растет. “В отчетном периоде налогов поступило 33,4 миллиарда тенге, или на 12,3 миллиарда тенге больше, чем с 1 июля текущего года”, - сообщил Минфин.

Однако и здесь, как во всех программах с участием государственных финансов, администраторы не могут справиться с потоком “свалившихся” на них денег.

Как сообщил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов, в текущем году на все направления программы выделили 484,2 миллиарда тенге. При этом на региональном уровне акиматы не смогли освоить почти 4 процента выделенных им целевых трансфертов и кредитов - 4,1 миллиарда из 104,1.

Но это еще не все. Как заявил министр финансов Бахыт Султанов, в зону риска неосвоения (до конца года) попадают по республиканскому бюджету еще 6,9 миллиарда тенге, а по региональным - 2,2 миллиарда. И это только по бюджету. Из целевых трансфертов из Нацфонда, по прогнозам Миннацэкономики, “зависнут” 24,2 миллиарда!

Проблема неосвоения - вечная головная боль казахстанского бюджета. Когда речь заходит об экономии, это еще можно понять: динамика движения курса тенге, которую не могут предсказать и светлые головы финансистов Нацбанка, соответственно, влияет и на стоимость многих закупаемых через госзакупки товаров и услуг. Однако отставание от графиков работ или проведения конкурсов - исключительно показатель оперативности (а значит, и качества) работы уполномоченных операторов, то есть акиматов.

При этом в правительстве ежегодно грозят пальчиком и журят акимов за допускаемые срывы, но наказать никого не могут. Или не хотят.

Безнаказанными остаются и те, кто продолжает мухлевать с государственными закупками. А махинации здесь достигают огромных размеров. Мы уже называли цифры, когда в результате аудиторской проверки выяснилось, что из 9,9 миллиарда бюджетных тенге, направленных на госзакупки, выявили нарушений на 8,8 миллиарда, то есть почти в 90 процентах случаев! При этом, как сообщил Минфин, привлекли к административной ответственности пять должностных лиц, к дисциплинарной - два виновных лица. Так что нет уверенности, что, проверив весь объем госзакупочных средств по “Нурлы жол”, всех ответственных накажут по справедливости.

Вот и на этот раз премьер просто призвал всех чиновников работать по совести. Разве что напомнив для убедительности, что вопросы эффективного исполнения госпрограммы “Нурлы жол” находятся на особом контроле главы государства. А Министерству финансов поручил сократить размеры трансфертов на 2018 год для тех администраторов, “которые недоработали в этом году”.

Впрочем, вполне возможно, что эти самые администраторы по давно заведенной традиции проявят чудеса рвения в процессе освоения денег в последние дни уходящего года.



Астана