Марта Рогова, Артур Бабаев

Напряжение между Астаной и Бишкеком не спадает уже третью неделю. На этот раз Кыргызстан демонстративно отказался от помощи Астаны, предусмотренной документами о вступлении Кыргызской Республики в состав ЕАЭС. Похоже, что желание соседей окончательно поссориться с Казахстаном не просто набирает обороты, но становится устойчивой тенденцией. Вот только кому и зачем это нужно?



В момент вступления Кыргызстана в ЕАЭС, а точнее в момент создания союза и перспектив его дальнейшего расширения на две страны - Кыргызстан и Армению, стало понятно, что Бишкек свою территорию просто так в общий рынок не отдаст. Но за “гуманитарную помощь” вполне может.

В 2014 году во время казахстанско-кыргызстанских переговоров по вступлению в ТС и ЕАЭС Бишкек озвучил свое требование: Астана должна была предоставить ему гранд в размере 100 миллионов долларов только на реализацию первого этапа Дорожной карты по интеграции таможенных границ КР с союзно-таможенными: сумма предоставлялась на улучшение таможенной инфраструктуры на киргизском участке границы союза и на приведение в соответствие с его требованиями санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

Однако соглашение и соответствующие протоколы к нему слишком долго согласовывались обеими столицами. И их ратифицировала наша сторона только летом нынешнего года. Причем первая часть помощи - это финансовый транш в 41 миллион долларов, а оставшиеся по договору 59 миллионов должны были последовать позднее и не деньгами.

И вот после почти трехлетних переговоров и торгов Бишкек вдруг демонстративно отказывается от любой помощи со стороны Казахстана. Незадолго до президентских выборов в Кыргызстане Бишкек со страниц СМИ заявил, что более не нуждается в гуманитарной помощи из Астаны в виде досок обрезных, металлопроката и столбов деревянных. Такую помощь решили оказать еще весной, после землетрясений в Ошской области. “Экстренное обращение киргизской стороны имело место в мае текущего года в связи со сходом оползней, лавин и землетрясений в Ошской области. Однако правительством Кыргызской Республики и при поддержке зарубежных партнеров удалось оперативно преодолеть последствия стихийных бедствий на юге страны, - заявили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. - В этой связи, выражая благодарность правительству Казахстана за это решение, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики информирует, что сейчас необходимость оказания гуманитарной помощи со стороны Республики Казахстан потеряла свою актуальность”.

На днях также через СМИ Астана узнала, что Кыргызстан намерен денонсировать соглашение и о 100 миллионах техпомощи. На уточняющие вопросы казахстанский МИД честно признался: о намерении соседей узнал из газет. Официальная нота последовала лишь в понедельник вечером: Министерство иностранных дел Кыргызстана официально уведомило казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации Соглашения между правительствами двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции от 26 декабря 2016 года и соответствующих протоколов к нему. То есть официальный МИД соседней республики сообщил о своих шагах лишь спустя несколько дней после того, как “слил” эту информацию в местные СМИ.

Казахстанская общественность восприняла подобный демарш с удивлением, но вполне мирно. Сто миллионов и самим пригодятся - пару школ можно построить и оснастить.

Другой вопрос, что Кыргызстан, отказываясь от помощи, вовсе не гарантирует, что самостоятельно справится с оснащением внешних границ ЕАЭС и прекратит беспредел с импортом, поступающим на пространство союза через его таможню. Напомню, казахстанская сторона неоднократно заявляла, что озвучиваемая при растаможивании в Кыргызстане стоимость китайских товаров в разы ниже реальной цены. А это наносит огромный ущерб экономикам всех стран ЕАЭС, делая неконкурентоспособными по цене товары отечественных производителей. И последний скандал на казахстанско-кыргызстанской границе, когда наши фискальные органы начали сверять стоимость товаров в декларации с содержимым контейнеров, затем даже вернули соседям около 400 тонн овощей и фруктов - последняя капля многолетних уговоров.

Но остается самый главный вопрос: зачем Бишкеку нужен такой конфликт с соседями?

У Бишкека с Казахстаном не только общая граница, прошлое и нынешнее экономическое пространство. Наши экономики сегодня весьма тесно переплетены хотя бы потому, что Казахстан зависит от трансграничных с Кыргызстаном рек, а Кыргызстан - от покупки Казахстаном электроэнергии с его ГЭС. Мы поставляем в соседнюю республику топливо, продовольствие, и наши туристы едут на Иссык-Куль. Кроме того, служим транзитным коридором для перетока киргизских (и импортируемых через киргизскую таможню) товаров в другие государства и обратно. И, как показала Астана, она может быть весьма жестким контролером таких потоков.

При продолжении это противостояние, которое пока ограничивается торгово-дипломатическими взаимными выпадами, может перерасти в латентный конфликт в Центральной Азии. Подобное мы видели периодически на киргизско-узбекской и узбекско-таджикской границах. И это служило негативным фактором в процессе оценке инвесторами перспектив стабильности стран и собственных вложений в их экономику.

У нас начало уже положено, и политтехнологические кукловоды смогут разыгрывать эту карту еще очень долго. Если, конечно, политическая воля лидеров двух стран не сможет разрешить никому не выгодные противоречия.



Удивительно, что буквально накануне киргизская делегация посетила Казахстан, как мы понимаем (да и трудно было Бишкек как-то по-другому понять), чтобы затушить разгоревшийся дипломатический пожар.

Логично было предположить, что после того, как конфликт уладили (с позиции Астаны, во всяком случае), дальнейшие действия Бишкека будут подчеркнуто дружелюбны. Но нет! С одной стороны, устанавливая торговый и таможенный мир во время визита в нашу страну, киргизские власти в то же время у себя дома разыгрывают совершенно иную политическую карту.

Какую? Мы уже писали о том, что Казахстан (от чиновников и дипломатов до бизнесменов с журналистами) недопустимо мало знает о своем ближайшем южном соседе. В частности, так и не понятыми до конца остались пружины известных неоднократных выпадов в адрес Астаны со стороны уходящего президента Атамбаева. К тому же дипломатия подчиняется своим собственным законам здравого смысла и логики.

Но, похоже, на этот раз Бишкек бьет все рекорды политической непредсказуемости (в том числе и свои собственные), отказываясь от денег, которые сам же три года назад и просил.