Алла Иванилова, Артур Бабаев

На днях мажилисмены одобрили в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В целом на рабочей группе рассмотрели более 1200 поправок, из которых приняли 40 процентов. Но главную поправку пока официально не представили. Речь о том, как заставить заработать печально известную норму о 50-процентной скидке при оплате штрафа в семидневный срок. Особенно это актуально в случае нарушений правил дорожного движения, зафиксированных на камеры.

Возможно, однако, что уже с нового года эта статья заработает не на словах, а на деле



Дело в том, что недельный отсчет идет с момента нарушения, однако не всегда “письма счастья” приходят оперативно собственникам авто, и льготный срок истекает. “Сейчас абсолютное число автовладельцев жалуется на то, что предписания за нарушения, зафиксированные скоростомерами, им не доставляются, об имеющихся штрафах они узнают только в ЦОНах или от судебных исполнителей, к которым дело поступило на принудительное исполнение. Как при таких условиях - несвоевременном оповещении - наши граждане смогут воспользоваться этими льготами при оплате штрафов?” - поинтересовался депутат Канат Мусин. В Министерстве внутренних дел винят в этом самих собственников транспортных средств, которые зачастую не проживают по указанному в базе данных адресу. Однако с введением временной регистрации удалось устранить эту проблему. Кроме того, до конца следующего года МВД намерено интегрировать свою информационную систему с базой данных Казпочты, и в этом случае письма будут доставлять своевременно (сейчас предусмотрено, что штрафное предписание должно отправляться автовладельцу в течение 10 дней заказным письмом), в режиме онлайн будет приходить уведомление о доставке. При этом министр юстиции Марат Бекетаев заметил, что в новом кодексе предусмотрено решение этой проблемы: предлагается принять дополнительный механизм, чтобы семидневный срок для укороченного производства применять не со дня нарушения, а со дня уведомления правонарушителя. Однако мажилисменам не понятно, почему полицейские все еще живут в прошлом веке, посылают бумажные письма, тратят на это немалые деньги с учетом того, что стоимость самого дешевого заказного письма составляет 220 тенге, а в этом году около полумиллиона “штрафников”. При этом, как показывает практика, такой способ доставки малоэффективен. Сейчас, в век информационных технологий, гораздо эффективнее, проще и оперативнее уведомлять нарушителя посредством сотового телефона. Между тем, по мнению все того же депутата Каната Мусина, для решения этой проблемы необходимо создать национальную систему уведомлений в виде почтового защищенного сервера в системе электронного правительства. Присвоить каждому гражданину Казахстана, достигшему 16-летнего возраста, почтовый ящик, привязав его адрес к индивидуальному номеру налогоплательщика. При этом электронную цифровую подпись, которую сегодня можно получить только в ЦОНе, в обязательном порядке “забивать” в чип при получении удостоверения личности. “Полагаю, что стоимость проекта Национальной системы уведомлений не превысит нынешнего бюджета на отправку заказных писем и в будущем позволит полностью снять проблему уведомлений”, - уверен мажилисмен.

Справедливость подобных претензий очевидна. Разумеется, информационные системы различных госструктур необходимо интегрировать. Равно как и переходить с бумажных на электронные уведомления. Тем более что сумма на заказные письма и вправду получается немалой. Ведь каждый год в стране фиксируются сотни тысяч нарушений ПДД. Например, в 2015-м - 615 тысяч, по 220 тенге на каждое письмо - выходит 135 миллионов.

Но есть суммы еще более впечатляющие. Ведь сама норма о льготах при срочном погашении штрафов появилась не случайно. В том же 2015 году сумма начисленных штрафов с автолюбителей составила около 11 миллиардов тенге. Вот только получить из них удалось лишь около четырех миллиардов - чуть больше трети. Чтобы склонить проштрафившихся все же платить деньги в бюджет, и ввели возможность льготной оплаты. Но, как оказалось, все напрасно, статья не работает.

А потому и понятна озабоченность законодателей. Пока, повторимся, соответствующая поправка в проект не включена, но не надо забывать, что это лишь первое чтение. Судя по словам министра, ее могут подготовить уже ко второму чтению. И, судя по практике, дополненный законопроект должен быть принят еще до конца сессии, а значит, уже с 1 января новый порядок начнет действовать, а бюджет - получать миллиарды тенге штрафов, которые иначе бы, как и прежде, копились годами.

Ну и у добросовестных (пусть и нарушивших нечаянно правила, но умеющих считать) водителей появится возможность сэкономить на штрафах не на словах, а на деле.



Сегодня право на “скидку” имеют только физические лица. Минюст предлагает добавить сюда должностных и юридических лиц. Аналогично и с нормой, позволяющей при смягчающих обстоятельствах (раскаяние, добровольное возмещение ущерба, устранение причиненного вреда, совершение адмнарушения под влиянием сильного душевного волнения или при стечении сильных тяжелых личных и семейных обстоятельств) сократить сумму административного взыскания до 30 процентов. Ее также предлагается применять в отношении должностных и юридических лиц.

Также планируется вдвое снизить суммы административных штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения, не вызывающие аварийных ситуаций. В частности, таких, как неправильная парковка и непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, предлагается снизить штрафы за нарушения ПДД и для пешеходов.



Астана