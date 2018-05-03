Мадина Меирманова

В Казахстане никак не могут определиться с перспективами легализации в стране криптовалюты. Глава Нацбанка вообще не понимает, что это за финансовый инструмент, а в МФЦА всерьез настроены стать центрально-азиатской площадкой для ее развития. Правда, пока никто не знает, как это будет выглядеть и по каким правилам работать



Сегодня только ленивый не предлагает инвестировать в биткоины (или другие коины), чтобы быстро и гарантированно заработать на криптовалюте. Мол, курс постоянно растет, а если и падает, то в короткий период отыгрывает назад.

Такая популярность криптовалют настораживает многих специалистов.

Для начала потому, что рост их стоимости - это результат “биржевых игр” на фоне растущего интереса всех стран к системе блокчейн. То есть чем выше интерес, тем выше цена. И так до бесконечности. При этом количество продаваемых коинов не ограничивается имеющимися на рынке: возможность эмитировать их самими участниками пугает добропорядочных финансистов, привыкших контролировать поток денежной (даже виртуальной) массы.

Поэтому-то во многих странах хоть и признают наличие криптовалют, но отнюдь не спешат легализовать сделки с ними на собственных территориях. Китай же, который много лет выступал одной из главных площадок для майнинга и даже имел несколько крупных бирж по торговле криптовалютами, решил отказаться от криптовалют до поры до времени. Видимо, пока не найдет инструмента контроля над этой сферой. Собственно, такой же позиции придерживаются финансисты Казахстана и России.

У наших северных соседей криптовалюту признали иностранной валютой. То есть признают, что граждане могут получать доход на продаже-перепродаже коинов (и, разумеется, платить с этой прибыли налоги), но запретили функционирование майнинг-ферм на своей территории. То есть российские граждане не имеют права производить эмиссию коинов.

“Биткоины - это не денежные знаки Российской Федерации, не рубли. Доверия к ним никакого. Это обычный суррогат, денежный суррогат”, - заявил на днях глава российского Минфина Антон Силуанов. При этом он добавил, что “никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно”. Но это “инструмент, с которым лучше работать только профессиональным участникам, кто понимает, в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты”.

Варианта “ходить не будет” придерживается и казахстанский Нацбанк.

На прошлой неделе глава Национального банка РК Данияр Акишев сказал: “Не очень понимаю до сих пор, что такое криптовалюта с точки зрения даже профессиональной оценки. Это инструмент, который не имеет нормального эмитента, который не имеет единого централизованного органа, и, скорее всего, он не подкреплен ничем. Его стоимость основана исключительно на спекулятивных операциях”.

Он вполне резонно высказывает опасения относительно будущего такой виртуальной валюты: “Обеспечить дальнейшую сохранность тех активов, которые люди инвестируют или хотят инвестировать в подобного рода криптовалюты, как биткоин, сейчас не берется никто. И если сейчас вдруг произойдет сдувание этого пузыря, то что будет происходить с теми людьми, которые инвестировали деньги в биткоин? Я догадываюсь, что они могут прийти к государству и спросить: почему нас вовремя не предупредили. Поэтому я предупреждаю: эти операции несут риск!”. (К слову, в России тоже высказываются опасения, что ажиотаж вокруг криптовалют уж больно схож с финансовыми пирамидами а-ля МММ.)

Именно поэтому Нацбанк предлагает ввести запрет на расчеты за криптовалюту в тенге и запретить деятельность компаний, которые генерируют криптовалюту.

В МФЦА отчасти согласны с опасениями Нацбанка. Заместитель директора департамента финансовых технологий международного финансового центра “Астана” (МФЦА) Кайрат Калиев считает, что многочисленные компании, которые сегодня предлагают приобрести коины, прикрываясь блокчейном, “те же самые финансовые пирамиды, которые просто вместо акций выпускают токены. Когда была пирамида МММ, никто не стал запрещать акции как таковые, акции - это просто инструмент. Также и биткоины”. А потому, считает Калиев, такие компании “нужно просто закрывать”. Однако “когда кто-то выпускает те же акции или активы, придерживаясь определенных регуляторных правил, их никто не запрещает”.

Судя по всему, под этим “кем-то” Калиев подразумевает МФЦА, который не оставляет намерений стать генеральной площадкой для криптовалюты в стране и регионе. Вопрос лишь в том, что пока никто не понимает, по каким правилам криптовалюты должны действовать и как создать среду их регулирования.

Как дал понять Данияр Акишев, сегодня финрегулятор находится на одной волне с мировыми “официальными трендами”. В том числе и изучает перспективы возможности выпуска рядом центробанков мира собственных криптовалют. Впрочем, такой платежный инструмент будет в корне отличаться от нынешних коинов: он будет, как сказал Акишев, “аналогом либо суррогатом тех платежных инструментов, которые в этих странах присутствуют”. То есть будет эмитироваться исключительно центробанками и не допустит дополнительного майнинга пользователями. Судя по всему, в Казахстане будущее криптовалют будет аналогичным.

Стоит отметить, что в правительстве Казахстана не первый год говорят о том, что изучают опыт и оценивают перспективы. Пока единственный прогресс в этом направлении - это признание возможности получать доход от операций с криптовалютой и облагать этот доход налогом.



Астана