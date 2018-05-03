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Курортные планы Новость дня / События

Ольга Шишанова
На развитие Щучинско-Боровской курортной зоны в течение ближайших трех лет правительство республики запланировало потратить 61,3 миллиарда тенге. Ведь хотя у Борового за много лет сложился свой потребитель, а озера и леса края славятся благоприятными условиями для развития туризма, их экологическое состояние далеко не безупречно

Впрочем, дело не только в экологии. Как сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, который и поведал общественности о курортных планах государства, в программе развития Борового будут 33 мероприятия. И помимо чисто экологических в нее включат пункты по решению инфраструктурных задач, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечению безопасности и собственно развитию туристского потенциала.
Идея не новая, и в предыдущие годы уже принимали несколько программ, нацеленных в первую очередь на развитие зональной инфраструктуры и особенно на экологическую составляющую. Не секрет, что Боровое - это любимое место отдыха не только казахстанцев, но и туристов из ближнего зарубежья. Географически это уголок, который носит название Кокшетауская возвышенность, а местные путеводители именуют его казахстанской Швейцарией, очень любят посещать россияне из Омска, Тюмени, Новосибирска. Неслучайно власти Акмолинской области собираются сегодня даже увеличить количество авиасообщений с этими российскими городами, добавив к ним еще Екатеринбург, Челябинск и Сургут.
То есть у Боровской зоны за много лет сложился свой потребитель - не все могут позволить себе отдых в Турции (куда россиянам к тому же необходима виза), зону неплохо было бы сохранить и развить, поскольку в будущем это могло бы способствовать формированию ее как регионального курорта.

 

 

Тем более что уже сегодня разработанный проект Four Seasons принес, по данным акимата Акмолинской области, хорошие плоды в плане привлечения туристов в регион. Так, провели международную парусную регату “Бурабай-2017”, слет байкеров и рок-фестиваль на горнолыжной базе Elikti Park, где собрались любители резвых “железных коней” из Казахстана, России, Украины, Белоруссии и даже из Прибалтики. Открыли уникальный гольф-клуб и провели первый осенний фестиваль Octoberfest Burabay. Плюс большое количество туристов привлек благотворительный пробег с участием олимпийского чемпиона Александра Винокурова.
Однако правительство не случайно запрашивает такую сумму из бюджета на три десятка мероприятий. Потому что, хотя озера Боровской группы и славятся благоприятными условиями для развития туризма, спорта, любительского и спортивного рыболовства, сегодня их экологическая составляющая, что, понятно, сложилась не за один день и даже не за один год, оставляет желать лучшего.
Во-первых, все озера Боровской группы отличаются большим разнообразием планктона (плавающих организмов), а также бентоса (донных животных), в частности моллюсков. Поэтому, не успевая очищаться естественным природным способом из-за большой рекреационной нагрузки и антропогенных факторов, находятся под угрозой заболачивания. Особенно само озеро Боровое, где глубина иловых наслоений достигает более четырех метров.
То есть экологическое и санитарно-гигиеническое состояние Щучинско-Боровской курортной зоны очень сложное и требует безотлагательного решения этой проблемы, к которой добавляется рост водопотребления и сброса сточных вод из-за увеличения численности населения и отдыхающих, особенно в летнее время. Тем более что, по данным министра Мухамедиулы, тех же гостиниц, отелей и ресторанов в этом году стало больше на 16 процентов, номеров и комнат, готовых принять гостей, - на 15 процентов, а объем услуг, оказанных ими, вырос сразу на 23 процента. Но, несмотря на то, что чиновники неоднократно в течение полутора десятков лет запрашивали различные суммы на внедрение нескольких программ по очистке Боровских озер, практически все их не довели до конца.
Во-вторых, хотя количество отелей и мини-гостиниц вроде как имеет тенденцию к росту, на самом деле многие из них не дотягивают до уровня даже трехзвездочных апартаментов в той же Турции. И здесь тоже не мешало бы навести порядок. Тем более, если туристы приезжают, значит, надо идти им навстречу, нужно делать все, чтобы их запросы - не только в плане развлечений, но и бытовых удобств - удовлетворялись. При этом немаловажную часть должна составлять ценовая политика, которая сегодня, мягко говоря, не соответствует уровню предоставляемых услуг, а там, где этот уровень соблюдается, становится непонятным, на чей кошелек он рассчитан.
Третий, основной, фактор, на который могут быть израсходованы деньги, - это загрязнение воздуха в зоне курорта. Несмотря на то, что курортная зона характеризуется в основном хвойными и березовыми лесами, на самом деле более полусотни котельных, что работают по старым технологиям еще со времен СССР, а расположены они в Щучинске, поселке Бурабай, селе Катарколь и даже в оздоровительных учреждениях, кольцом опоясывая курортную зону, отравляют своими выбросами все вокруг. При этом среднегодовой объем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно статистике, составляет (вместе с автомобильными выхлопами) почти 13 тысяч тонн.
И, наконец, своего решения требуют утилизация и захоронение бытовых отходов в курортной зоне, поскольку полигона, расположенного недалеко от Кокшетау, уже давно не хватает. Да и на нем отсутствует ограждение, выгрузка мусора частично осуществляется вне территории, нет сортировки по видам отходов. Из-за отсутствия защитных лесополос и живой изгороди происходит загрязнение многочисленных сельхозугодий, прилегающих к полигону. А значит, и почв, с которых все это потом смывается вместе с дождями и таянием снегов в озера Борового.

Астана

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Просмотрено: 2330 раз Просмотров: 2330 опубликовал: Ruslan 2 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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