Алан Байтенов

В Казахстане вновь меняются правила дорожного движения - вводится 27 новых дорожных знаков. Учить матчасть придется всем - и пешеходам, и автолюбителям, и относительно новому для нашего общества классу (теперь уже закрепленному и защищенному юридически) - велосипедистам. Ведь, как говорится, незнание закона не освобождает...



Мы внимательно посмотрели на новшества и спешим поделиться с читателем наиболее интересными моментами. К примеру, теперь у нас будет отдельный дорожный знак “Затор”, который расскажет о том, что в этом месте может появиться (или есть сейчас) дорожная пробка. К слову, номер знака 1.34. Очень интересно, каким образом и при каких условиях будут устанавливать этот новый предупреждающий знак? Ведь, как мы понимаем, знак нужен в первую очередь для обозначения некоего постоянного явления. Сообщить об ограничении скорости, например, или о пешеходном переходе. Впрочем, мы догадываемся, для чего нужна такая вот “табличка” - ее наличие в какой-то степени оправдывает бездействие чиновников и представителей городских властей. И по своей смысловой нагрузке он походит на знак 1.16 “Неровная дорога”. С “припиской”, предположим, “5000 метров”. Кто передвигается по трассам Казахстана, в курсе, что это означает. Так вот. Вроде бы и с кочками, дырами надо бороться. Но надо бороться и с пробками. А что сделать, если по “каким-то” причинам не получается? Выход очевиден - предупредить. Тем самым оправдаться перед общественностью.

Кстати, некоторые улицы городов Казахстана просто обязаны быть увешаны этими знаками. А также с уточнением временного периода. Это мы к мыслям некоторых скептиков о бесполезности знака 1.34 “Затор”, а также якобы пустой и необоснованной трате государственных денег. Почему же? Вполне себе обосновано юридически...

Или как вам, к примеру, знаки, которые показывают, какой вид газа продается на заправочной станции? Их два вида: 6.3а “Автозаправочная станция на сжиженном нефтяном газе” и 6.3б “Автозаправочная станция на сжатом природном газе”. Понятное дело, что это принципиально разные виды топлива. Но вы посмотрите, с какой дотошностью подошли в МВД к этому, несомненно, очень важному вопросу! Но главное, что все “при деле”. Потребитель точно знает, где и что продается, а производитель знаков получает очередной заказ на новый вид продукции. И мы не исключаем, что наличие новых знаков, которые расскажут, какой газ продается на заправке, скоро станет обязательным требованием. Представить даже сложно объем заказов в масштабе страны! Почему бы еще не сделать детализацию по маркам бензинов и дизеля?! В этом случае объем производства знаков можно поднять еще на один уровень...

Кстати, судя по опубликованным образцам дорожных знаков, на автомагистралях закреплено ограничение скорости в 140 километров в час. Это показано на примере знака 5.40 “Общие ограничения максимальной скорости” - небольшое уточнение для того, чтобы водитель был “вооружен” при возможном разговоре с полицейским на тему максимального порога скорости на определенном участке. Ведь не всегда дорожные службы успевают делать свою работу и устанавливать необходимые дорожные знаки.

В этой же пачке обновлений есть знак 1.33 “Опасная обочина”. Что, мы считаем, вполне уместно и необходимо. Особенно на дорогах в горной местности. Удивительно, что его до сих пор не существовало. Впрочем, мы можем предположить - раньше водителей было больше. В смысле - профессионалов. Сегодня же культура вождения, общий уровень навыков, стоит признать, гораздо ниже. Наверное, поэтому современному водителю постоянно нужно напоминать - сбоку, например, обрыв.

Все остальное представленное так или иначе дублирует уже имеющееся, но вносит некоторые коррективы и презентует новый более спокойный облик. Вот, например, знак 5.42 “Фотовидеофиксация”. Теперь это нейтральная камера на успокаивающе синем фоне - прямо улыбнуться тянет. И ведь это куда приятнее очень заметного кислотно-желтого полотна с огромными черными буквами с предупреждением о съемке. А еще и выгоднее - нарушитель скоростного режима попросту может не заметить это предупреждение.

Еще из нового и непонятного на интуитивном уровне у нас будет знак 6.15 “Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении” и 6.16 “Зона радиосвязи с аварийными службами”. Что тоже полезно, но только при наличии некой аппаратуры и знания, что с ней делать и как пользоваться этой информацией. Не всем полезно в общем, но знак, как говорится, быть обязан.

И еще. Вводят два принципиально новых по своему обозначению знака: 5.22а “Начало населенного пункта” и 5.23а “Конец населенного пункта”. Казалось бы, все это было. Но теперь на знаке не будет надписи с названием населенного пункта при въезде и этой же надписи, перечеркнутой красной полосой, при выезде. Название заменит, так сказать, силуэт некоего абстрактного города. Красная полоса останется.

Чем продиктовано такое новшество? Некоторые люди в Сети шутят: мол, очень удобно - нет необходимости впоследствии переводить все подобные дорожные знаки на разные языки и шрифты...

Зачем тут искать объяснения и тайные смыслы? Это просто выгодно. Мы же опять-таки видим в этом вполне обычную и объяснимую тягу обновления годных и работающих дорожных знаков за счет бюджета в масштабах страны. Такую же, как создать постановление отменить жезлы и закупить светоотражающие перчатки с жилетами. А потом не пользоваться и регулировать вечерами перекрестки “пустыми руками”.

Ну и, конечно же, мы не устаем привлекать внимание к такой теме - у нас правила дорожного движения и законы этой сферы меняются с такой частотой, что не снилась гражданам ни в какой другой стране мира. Такое ощущение, что делается это специально - только выучил существующие нормы, как они вдруг поменялись... Все, будь добр, оплати в кассу.