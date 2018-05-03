Алла Иванилова

Государственные мужи намерены модернизировать рынок труда. В конце минувшей недели в мажилисе парламента представили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам занятости и миграции населения



Министерство труда и социальной защиты населения предлагает пакет законодательных поправок, которые дадут больше возможностей казахстанцам найти работу и прокормить себя. В частности, проектом закона предусмотрено, что учащимся вузов и школ, в первую очередь “находящимся в трудной жизненной ситуации” (инвалидность, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), можно будет работать не только в период летних каникул, как сегодня принято, но и круглый год. С поправкой - “во внеучебное время”. Сегодня согласно Трудовому кодексу минимальный возраст для приема на работу в общем случае определен с 16 лет. Однако с письменного согласия одного из родителей трудовой договор может быть заключен и с детьми, достигшими 15 лет, в случаях получения ими среднего образования. При этом установлены исключения для учащихся, достигших 14-летнего возраста, для выполнения работы в свободное от учебы время, и лиц, не достигших 14-летнего возраста, занятых в творческой сфере (в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию). В обоих случаях трудовой договор подписывается одним из родителей, а выполняемые несовершеннолетними работы не должны причинять вреда их здоровью и нарушать процесс их обучения.

Еще одно важное новшество, которое предлагает правительство, касается медицинских работников бюджетных организаций. Учитывая их небольшую заработную плату (средняя зарплата в стране - 150 тысяч тенге, у них - 113 тысяч тенге), предлагается снять запрет на работу по совместительству (это касается и тех, кто занят на работах с вредными условиями труда). Как считают чиновники, это большое подспорье врачам, поскольку сегодня “подработка” для них вне закона. Корректировки коснулись и предпенсионных работников. Предлагается уведомлять работника о прекращении трудовых отношений после достижения им пенсионного возраста, а не за месяц до “часа Х”. То есть теперь работодатель может уволить фактически состоявшегося пенсионера.

Кроме того, исключены излишние требования к работодателям. Так, сейчас согласно законодательству он должен за собственные средства проводить переквалификацию и в обязательном порядке представлять отчет в центры занятости. В противном случае грозит штраф. Предлагается отменить эту норму из Кодекса об административных правонарушениях.

Планируется “переформатировать” работу государственных центров занятости. Их предлагается содержать не за счет бюджета, а размещать государственный заказ на конкурсной основе. В этой связи из государственных учреждений их предполагается перевести в коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения и разработать новые стандарты оказания услуг. Также планируется привлечь частные агентства занятости, которых в стране насчитывается 46. Со следующего года на основе конкурса среди них будут размещаться лоты по трудоустройству и обучению безработных, в том числе пакеты услуг, например, обучение с трудоустройством. На эти цели из бюджета планируется выделить 1,5 миллиарда тенге, что, по подсчетам государственных мужей, позволит трудоустроить 61 тысячу человек. Сейчас разрабатываются тарифы. Всех безработных поделят на три условные категории - “легкотрудоустраиваемые”, “среднетрудоустраиваемые” и “тяжелотрудоустраиваемые”. За каждого соискателя, в зависимости от сложности, государство установит “тариф”. При этом через уплату работодателями обязательных пенсионных взносов станут проверять, насколько добросовестно работают частники.

По словам чиновников, такой подход будет более эффективным и выгодным. Сейчас соискатели платят частным агентствам занятости за трудоустройство от 10 до 50 процентов от будущей заработной платы, а это в среднем от 15 до 77 тысяч тенге. Такая услуга в государственных центрах обходится в 6 тысяч тенге. В том случае, если “частники” будут выполнять госзаказ, то, по расчетам Минтруда, государство заплатит им за одного трудоустраиваемого от 15 до 66 тысяч тенге. Но при этом гарантируют постоянную работу, чем когда из бюджета тратится в год на одного участника программы “Молодежная практика” 327 тысяч тенге, а на “Социальные рабочие места” - 223 тысячи в год. Эти программы временные и рассчитаны максимум на год, потом их участники снова пополняют армию безработных.

Помимо этого всю информацию о вакансиях и соискателях со всех источников, включая частные агентства и интернет-площадки, станут размещать на одном портале, так называемой “Электронной бирже труда”. То есть работодатель, просмотрев резюме, может напрямую связаться с подходящим претендентом, и наоборот, у претендента появится возможность самостоятельно выбрать нужную вакансию. Создание электронной биржи освобождает работодателей от обязательного личного посещения ими центров занятости населения, а те, кто в поисках работы, могут самостоятельно разместить резюме на электронной бирже труда. Следить за откликами работодателей также можно лично, не дожидаясь предложений от центра занятости.

P.S. В соответствии с Указом президента от 30 декабря 2016 года функции по формированию государственной политики в сфере миграции переданы от Министерства национальной экономики в Министерство труда и социальной защиты населения, а по межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции - от Минтруда в МВД.

В целом законопроект предусматривает изменения и дополнения в четыре кодекса и пять законов. В правительстве считают, что предлагаемые поправки позволят расширить институты рынка труда, оказывающие услуги по содействию занятости, обеспечат их доступность и повысят качество за счет конкуренции.



Астана