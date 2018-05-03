Алан Байтенов

Зачем казахстанцам такие посредники, как ФРС США или ЦБ России, в деле обретения финансовой стабильности и уверенности? Ведь любая валюта, как и тенге, - это всего лишь подконтрольная людям бумага.

Сохранить личное спокойствие позволит лучшее средство от расстройства нервной системы и стрессов всех времен - золото. Наверное, также и поэтому закон, что позволяет добывать золото частному старателю, так усердно продвигают в последнее время. Золото - это единственное, чему доверяют крупные финансисты



Вспомним, с чего все начиналось - представители Национального банка Казахстана предлагали золото в качестве лучшего варианта для накопления и сохранения капитала граждан. Данияр Акишев, председатель Национального банка РК, примерно год назад открыто и публично заявил - мы нашли простой и понятный населению способ сохранения финансового благосостояния - хранить деньги в аффинированном золоте. В слитках. Конечно же, господин Акишев имел в виду, что слитки эти желательно покупать в проверенных структурах: “Национальный банк совместно с другими банками обеспечит ликвидность для такого рынка, чтобы у населения была возможность в любой момент как покупать, так и реализовывать золото”. Вот он - мощный инструмент дедолларизации!

К этому же курсу финансовой стабильности и независимости стоит привязать и наше отечественное золото, которое пока еще лежит в недрах, но уже готово выйти на свет, обогатив и обезопасив обычного гражданина от спекуляций и грязных приемов финансистов.

Его надо только достать. И на днях в мажилисе парламента продолжили обсуждение нового Кодекса “О недрах и недропользовании”. Это именно тот документ, который разрешит всем желающим частникам заняться золотодобычей. Главные фишки, которые принесет документ, - упрощение процедуры оформления лицензии на добычу, моментальный старт добычи (раньше надо было ждать до семи лет, пока завершатся все государственные проверки) и выход из тени небольших, частных старателей, которые, собственно, и должны составить основной костяк системы народной золотодобычи. Естественно, такое упрощение ждет не всех - есть ограничения по объемам добычи - 50 льготных килограммов. Имеем в виду упрощенную процедуру получения лицензии, моратории на проверки, полное отсутствие налогов и прочие плюшки от государства. Сделано ограничение только для того, чтобы крупные игроки этого рынка не пользовались подобными лазейками. То есть именно самозанятых золотодобытчиков, обязательно легальных, было как можно больше.

Так вот. Сейчас, конечно же, документ еще на стадии обсуждения. Однако уже есть первые уточнения со стороны министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека. Теперь уже точно определено, что основное золото самозанятые смогут добывать только на реках и рассыпных участках. “На карьерах и шахтах этот вид деятельности не разрешат, потому что необходимы соответствующие технические и другие средства по безопасности. Работа даже на старых карьерах требует постоянного технического надзора за вопросами безопасности”, - пояснил министр. Еще одно обязательное ограничение - глубина разработки золотоносного участка не более трех метров. По словам главы МИР, все, что глубже трех метров, является уже признаком глубокой, промышленной разработки участков. А это, естественно, другие условия получения лицензий, налоги.

В целом для частных старателей, которые в перспективе могут оформить лицензию на добычу всего за три дня, при этом не имея специального образования и знаний, пока все складывается хорошо. И официально обозначенные условия добычи фактически позволят почти каждому из нас поставить примитивную драгу и мыть, добывать бесплатно (без оплаты налогов) до 50 килограммов золота в год. На участке в пять гектаров и не глубже трех метров. К слову, на момент подготовки материала килограмм золота стоил более 41 тысячи долларов, или около 14 миллионов тенге.

Это биржевая стоимость за “химическое золото” без примесей. Однако так как мы находимся на территории Казахстана, там, где нам предлагают доставать золото не только из руды, но и искать самородки, надо напомнить, что в мире в самородках золото ценится гораздо выше. Пусть даже имеет примеси и пробу, вместо условно “999”, “800” - “950”. Оказывается, чистота золота в этом случае не играет большой роли - стоимость самородка определяется в основном его внешним видом - к нему относятся почти как к изделию из драгоценного металла. И в этом случае грамм золота может стоить более 220 долларов (против 41 доллара за “чистейшее” биржевое).

Конечно же, в связи с этим возникает масса новых вопросов к министрам и руководителям проекта. Во-первых, как будет определяться стоимость добытого частным старателем золота - по мировым правилам, когда самородки ценнее? Или же по цене лома, где есть масса примесей? Ну и, собственно, каков будет статус пунктов приема - это будут частные структуры или государственные? Не менее важно знать и следующее - как будет формироваться курс приема, по государственной ставке или на основе конкурентной борьбы? Как это, например, происходит с обменными пунктами валюты.

Специалистам МИР, профильному министерству, на наш взгляд, стоит ответить на эти вопросы публично как можно скорее. Конечно же, если этот проект действительно нацелен на общее благо.

Если посмотреть на современную (2014 год) карту месторождений золота в Казахстане, где ни копни, везде есть некоторое количество золота. Это беспрецедентная ситуация в мире - в каждой области государства есть месторождения золота. Однако основные сконцентрированы в трех областях. Первая - это Восточно-Казахстанская область. Там запасы золота оцениваются в 537,5 тысячи килограммов, что эквивалентно примерно 22 миллиардам долларов. На втором месте Акмолинская область. Там есть около 259,9 тысячи килограммов золота, а это примерно 11 миллиардов долларов. В недрах Карагандинской области находятся 114,8 тысячи килограммов золота, что составляет около пяти миллиардов долларов. И если все пойдет по плану, эти области уже совсем скоро найдут своих героев.